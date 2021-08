Yhdysvalloissa valmistaudutaan hirmumyrsky Idan tuloon – Kuubassa evakuoitiin tuhansia ja keskeytettiin julkista liikennettä

Yhdysvaltojen eteläosissa varauduttiin lauantaina hirmumyrsky Idan saapumiseen. Myöhään perjantaina Kuuban länsiosiin ykköskategorian myrskynä rantautuneen Idan ennustetaan voimistuvan toiseksi korkeimpaan neloskategoriaan ennen saapumistaan Yhdysvaltoihin.

Kuubassa myrskyn tieltä evakuoitiin yli 10 000 ihmistä Pinar del Rion maakunnasta. Maan pääkaupungissa Havannassa kaikki julkinen liikenne keskeytettiin ja sähköt katkaistiin varotoimena ennen myräkän saapumista.

Yhdysvaltain kansallisen hurrikaanikeskuksen (NHC) mukaan Idan nostattama myrskyvuoksi voi nousta Kuubassa jopa 1,8 metriä normaaleja vuorovesirajoja korkeammalle. Myös Jamaikalle ja Caymansaarille annettiin varoitukset kaatosateista, maanvyöryistä ja syöksytulvista.

Tasan 16 vuotta Katrina -hirmumyrskystä

Louisianaan on julistettu hätätila Idan vuoksi. Tasan 16 vuotta sitten 29. elokuuta 2005 hirmumyrsky Katrina kylvi tuhoa alueella. Mississippijoen alajuoksulla Louisianassa sijaitseva New Orleans peittyi lähes kokonaan tulvavesiin ja yli 1 800 ihmistä kuoli.

– Louisianan asukkaiden on valmistauduttava nyt. Varmistakaa, että perheenne ja läheisenne ovat varautuneet, tapahtui mitä tahansa, kirjoitti osavaltion kuvernööri John Bel Edwards Twitterissä.

New Orleansin pormestari LaToya Cantrell sen sijaan kehotti asukkaita pysymään kodeissaan tai hakeutumaan kaupungin julkisiin suojiin.

– Emme halua ihmisiä teille, missä he olisivat vielä suuremmassa vaarassa, Cantrell perusteli.

Idan odotettiin saapuvan Yhdysvaltoihin sunnuntaina.

CNN: New Orleansin sairaaloita ei tulla evakuoimaan

Jos Ida iskee Louisianaan, kuten odotetaan, se on neljäs hirmumyrksy, jota osavaltio on joutunut kohtaamaan sitten viime elokuun.

New Orleansin sairaaloita ei tulla evakuoimaan, vaan sen sijaan pyritään suojautumaan paikallisesti Idan riehuessa alueella, kaupungin terveysosaston johtaja Jennifer Avgeno sanoo CNN:n mukaan. Hän vetoaa ihmisiin, jotta he eivät hakeutuisi sairaalaan kiireettömiin rutiinitoimenpiteisiin.

– Jos teidän ei tarvitse mennä sairaalaan tänä viikonloppuna ja teillä ei ole hengenvaarallista hätätilannetta, älkää menkö, Avigno sanoo CNN:n mukaan.

