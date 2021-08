Hirmumyrsky Idan takia sähköt poikki lähes 300 000 asiakkaalta Louisianassa, alueelle on julistettu hätätila

Yhdysvalloissa hirmumyrsky Ida on katkaissut sähköt yli 285 000 asiakkaalta Louisianan osavaltiossa, kertoo CNN.

Ida iski Louisianan rannikolle 240 kilometrin tuntivauhdilla Suomen aikaa iltakahdeksan tienoilla. Asiasta kertoi Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus NHC.

Louisianan kansalliskaartin kaikki yli 4 900 jäsentä ovat valmiina avustustehtäviin hirmumyrsky Idan takia. Kaartin varusteisiin kuuluu muun muassa 195 korkeassa vedessä kulkemaan pystyvää ajoneuvoa, yli 70 venettä ja 34 helikopteria, kertoo Louisianan kuvernööri John Bel Edwards.

Edwardsin mukaan Ida on nykyajan voimakkaimpia myrskyjä, joka on riehunut Louisianan osavaltiossa.

Yhdysvaltain eteläosassa sijaitsevaan Louisianan osavaltioon on julistettu Idan vuoksi hätätila. 16 vuotta sitten hirmumyrsky Katrina kylvi tuhoa alueella ja lähes 1 800 ihmistä kuoli. Mississippijoen alajuoksulla sijaitseva New Orleansin kaupunki peittyi silloin lähes kokonaan tulvavesiin.

Karibialla sijaitsevan Kuuban yli Ida pyyhkäisi ykköskategorian myrskynä myöhään perjantaina. Saarivaltiossa evakuoitiin myrskyn tieltä yli 10 000 ihmistä Pinad del Rion maakunnassa. Pääkaupungissa Havannassa kaikki julkinen liikenne keskeytettiin ja sähköt katkaistiin varotoimena ennen myräkän saapumista.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden kertoi uutistoimisto AFP:n mukaan aiemmmin, että myrskyalueelle on lähetetty avustustyöntekijöitä ja vettä, ruokaa sekä varageneraattoreita sähköä varten. Myös hätämajoitusta rakennetaan.

Ihmisiä evakuoitu myrskyn tieltä

Washington Postin mukaan Idan varoitellaan voivan aiheuttaa voimakkaiden puuskien lisäksi myös ”hengenvaarallisia” rannikolle iskeviä myrskyvuoksia, jotka voivat nousta jopa 3-4 metriä normaaleja vuorovesirajoja korkeammalle. Myrskyvuoksien lisäksi Louisianaa voivat koetella ”katastrofaalisen kova tuuli” ja rankkasade, jota voi lehden ennusteiden mukaan tulla jopa puoli metriä.

– Ymmärtäkää, että on olemassa mahdollisuus, että olosuhteet rannikolla muuttuvat tavalliselle elämälle mahdottomiksi joksikin aikaa ja että New Orleansin ja Baton Rougen alueilla saattaa tulla viikkoja kestäviä sähkökatkoja, kirjoitti Yhdysvaltain kansallinen ilmatieteen laitos lauantaiyönä.

Viranomaiset ovat evakuoineet ihmisiä ja kehottaneet myrskyalueelle jääviä suojautumaan. New Orleansista pois vievillä teillä on ollut ruuhkaa ihmisten lähtiessä muualle.

– Kaikkia pelottaa, koska on Katrina-myrskyn vuosipäivä ja silloin ihmiset eivät ottaneet varoituksia todesta, sanoi Austin Suriano uutistoimisto AFP:lle samalla kun suojasi isänsä myymälää pian iskevältä myrskyltä.

STT

