Someron Esan seiväshyppääjä Tommi Holttinen palasi Kalevan kisojen palkintopallille Tampereella lauantaina. Holttinen taivutti seipäässä hopealle tuloksella 542. Holttisella on aiemmin Kalevan kisoista hopeaa ja pronssia 2017 ja 2018. Mestaruusjahti jatkuu siis Holttisen osalta tulevaisuudessakin ulkoradoilla, vaikka häneltä yksi mestaruus sisäradoilta löytyykin.

– Onneksi perheeseen tuli sentään kultaa, Holttinen hymyili pimenneessä illassa ja tarkoitti tyttöystäväänsä Taika Koilahtea, joka oli ykkönen pituuskisassa.

Miesten seiväsvoiton otti ennakkosuosikki, Alajärven Ankkureiden Mikko Paavola tuloksella 560. Paavola jätti väliin korkeuden 552, josta Holttinen ei enää päässyt yli. Paavola yritti kolmesti korkeudesta 570, mutta suurin lataus oli jo ohi. Pronssia jakoivat Tampereen Pyrinnön Urho Kujanpää sekä Karhulan Urheilijoiden Tomas Wecksten.

– Tuloksellisesti kisa ei tyydytä. Ajattelin olevani paremmassa kunnossa. Toinen sija oli kuitenkin maksimi tällä kertaa. Voittoon olisi pitänyt hypätä aika kova tulos, Holttinen myönsi.

Holttisen yritykset 552:sta olivat kaikki limboja.

– Olen mennyt viime aikoina vähillä hypyillä, koska olen kuntouttanut jalkaani, Holttinen kertoi.

Seipään kärkimiehille ei oltu kirjattu ennen perjantaista karsintaa kisahyppyjä puoleentoista kuukauteen.

– Minulle tauko tuli sopivaan kohtaan, sillä en olisi pystynyt hyppäämään jalan vuoksi, vaikka kisoja olisi ollut.

Loppukaudesta Holttinen pääsee kuitenkin kisojen putkeen. Ensi viikonloppuna on Ruotsi-maaottelu, ja sen jälkeen Holttinen ja Paavola lentävät Kenian Nairobiin.

– Siellä oleva kisa on samaa sarjaa kuin Paavo Nurmi Games. Nyt on hyvä päästä taas kansainväliseen kisaan. Tarkoitus on tehdä tulosta ja saalistaa rankingpisteitä.

Rankingpisteille onkin tarvetta, sillä ensi vuoden Münchenin EM-kisojen kova seipään tulosraja on 575.

– Sitä rajaa lähdetään hakemaan heti ensi talvena hallista, tänä kesänä 564 taivuttanut Holttinen painotti päättäväisesti.​