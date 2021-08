HS: Kuvataiteilija Rafael Wardi on kuollut

Kuvataiteilija Rafael Wardi on kuollut 93-vuotiaana, uutisoi Helsingin Sanomat. Taiteilijan lähipiiri kertoo lehdelle, että taiteilija kuoli aamuyöllä elokuun viimeisenä päivänä.

Wardin teoksia on ollut esillä näyttelyissä Suomessa ja ympäri maailmaa vuodesta 1947. Hänen teoksiaan on esillä museoissa muun muassa Ruotsissa, Israelissa, Italiassa ja Yhdysvalloissa.

Wardi sai pitkän uransa aikana useita taidepalkintoja, kuten Pro Finlandian 1973, Vuoden taiteilijan 1984, Vuoden Kuvataidepalkinnon 1986 ja Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan komentajamerkin 1986.

Taiteilija opiskeli Suomen taideakatemian koulussa, jossa toimi myöhemmin myös opettajana. Lisäksi hän opetti Taideteollisessa korkeakoulussa.

Lähinnä öljyvärejä käyttänyt taiteilija siirtyi 2000-luvun alussa käyttämään pastellivärejä. Hän on toteuttanut myös grafiikkaa, akvarelleja ja piirroksia.

Erottuva presidentin muotokuva

Helsingissä vuonna 1928 syntyneen taiteilijan tunnetuimpia töitä on presidentti Tarja Halosen muotokuva, joka valmistui vuonna 2002. Presidentin muotokuva on moderni pastelliteos, joka poikkeaa merkittävästi valtioneuvoston muista presidenttigallerian muotokuvista.

Wardi kertoi vuonna 2002 tehneensä presidentistä juuri sellaisen kuvan kuin suomalaiset ovat hänestä halunneet.

Wardi tunnetaan värikkäistä teoksistaan, joissa esiintyy vaihtelevasti ihmisiä, asetelmia ja maisemia.

https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000007998483.html

STT

Kuvat: