Huomattavasti valmiimpi – FC Halikko on treenannut koko kesän kohti toista liigakautta

Salon monella tapaa nuorin pääsarjajoukkue FC Halikko on valmistautunut tiiviisti koko kesän kohti lokakuussa alkavaa naisten Futsal-liigaa.

Päävalmentaja Ari Peltola kertoo, että joukkue harjoitteli touko-kesäkuun kevyemmin vain kerran viikossa, mutta heinäkuun alusta lähtien harjoituksia on ollut useampia viikoittain. Tästä viikosta lähtien joukkue on siirtynyt kotikentälleen Salohalliin.

– Kesätreenien ohella monet pelaajista on pelannut jalkapalloa ja treenanneet omatoimisesti henkilökohtaisen kunto-ohjelman mukaan, Peltola kertoo.

Viime kaudella sarjanousijana liigapaikkansa kirkkaasti uusinut joukkue on pysynyt rungoltaan lähes samana. Tutut avainpelaajat, kuten Elli Laaksonen, Annika Peippo, Laura Lehtonen ja Olivia Simula jatkavat seurassa.

Joukkueen vahvuus on tällä hetkellä kaksi maalivahtia ja 11 kenttäpelaajaa. Rinkiin on nostettu nuoria pelaajia, kuten Fanni Hellgren ja Emma Rinta-Paavola.

– Pidämme tuntosarvia pystyssä, jos saisimme vielä jonkun vahvistuksen lisää. Muutama mielenkiintoinen nimi oli jo tuloillaan, mutta erinäisistä syistä siirrot kariutuivat, Peltola kertoo.

– Toisaalta olen erittäin luottavainen, vaikka lähtisimme kauteen tälläkin ryhmällä, hän tähdentää.

Ensi kaudelle FC Halikko aikoo tiivistää yhteistyötään Kakkosessa pelaavan seuran kakkosjoukkueen kanssa. Aiemmin kakkosjoukkue on toiminut omana yksikkönään, mutta nyt sitä aiotaan tuoda vahvemmin liigajoukkueen yhteyteen.

Monen muun liigaseuran kokoonpanot ovat vielä kuusi viikkoa ennen sarjan alkua auki.

– Elli on ollut maajoukkueleirillä Eerikkilässä ja sieltä on tullut viestiä, että monen maajoukkuepelaajan tulevan kauden osoite on vielä epäselvä, Peltola paljastaa.

Voimasuhteet ovat Peltolan mukaan muuttuneet sen verran, että espoolainen kestomenestyjä GFT on selkeästi heikentynyt ja viime kauden hopeamitalisti HIFK taas vahvistunut. Hallitseva mestari on porilainen Musan Salama.

Niinpä FC Halikon pieni vaihtuvuus ja pitkä yhteinen historia tulevat olemaan yksi joukkueen suurimmista vahvuuksista.

– Viime kausi oli monessa suhteessa tutustumista ja harjoittelua. Kaikki oli uutta ja saimme paljon oppia. Nyt olemme huomattavasti valmiimpia, Peltola vakuuttaa.

Joukkue ei ole asettanut itselleen tavoitetta tulevalle kaudelle, mutta pudotuspelipaikkaan on realistiset mahdollisuudet.

– Näkisin, että pudotuspelipaikka on se, mitä lähdemme tavoittelemaan. Ei se ole kilpaurheilua, jos tavoittelemme joka kausi vain säilymistä. Eteenpäin on mentävä, Peltola linjaa.

FC Halikko pelaa sunnuntaina Pirkkalassa kauden ensimmäisen harjoitusottelunsa Pirkkalan Jalkapalloklubia vastaan, joka sai täksi kaudeksi tamperelaisen teekkarijoukkueen AC Estudiantesin liigapaikan.