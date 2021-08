Ihme ja Kummaan murtauduttiin viikonloppuna – ”Ehkä joku on etsinyt nopeaa rahaa”

Erityisnuoria työllistävän salolaisen Ihme ja Kumman väkeä odotti maanantaiaamuna ikävä yllätys. Viikonlopun aikana sisäpihalla sijaitsevaan varastoon ja rekan konttiin oli murtauduttu. Ihme ja Kumma -tukiyhdistyksen puheenjohtaja Jorma Nurminen kertoo, että vielä lauantaina kaikki oli kunnossa, mutta sen jälkeen paikalla on käynyt kutsumattomia vieraita.

Varastossa säilytetään sekalaisia lahjoitustavaroita, kuten astioita, työkaluja ja sisustustavaroita, joita myydään kivijalkakirppiksellä ja verkkokaupassa.

– Täällä ei ole monen euron arvoisia esineitä, mutta tavaraa on kuitenkin paljon. Ikävintä on se, että nämä tavarat ovat osa nuorten työtä, Nurminen harmittelee.

Nurmista ihmetyttää, miksi kukaan on halunnut murtautua tilaan. Myöskään rekassa ei ole säilytetty mitään arvokasta. Hän kertoo, että kaikki varaston kassit ja laatikot on pengottu läpi ja paikkoja on rikottu.

– Ehkä joku on etsinyt nopeaa rahaa. Tämä on kyllä siihen aivan täysin väärä paikka, Nurminen huokaisee.

Nurmisen kanssa toimintaa pyörittävä Armi Julkunen on myös suunniltaan.

– Kyllä ihmetyttää, ei täällä ole mitään vietävää, hän sanoo turhautuneena.

Pitäjät eivät osaa varmaksi sanoa, onko tiloista varastettu jotain. Tavaroita on heidän mukaansa niin paljon, että niiden läpikäymisessä kestänee hyvä tovi.

Nurminen epäilee, että kyse voi olla myös ilkivallasta.

– Toimintamme herättää selvästi kiinnostusta, niin hyvässä kuin pahassa. Tiloihimme on yritetty tunkeutua useasti aiemminkin.

Muihin yhdistyksen tiloihin ei oltu viikonloppuna murtauduttu. Nurmisen mukaan silloin koko paikka olisi pitänyt laittaa kiinni. Nyt toimintaa pystytään jatkamaan, joskin murto luo lisähommia ja huolta.

Rikosilmoitus on tehty ja poliisit kävivät tutkimassa rikospaikan heti maanantaiaamuna. Nurminen paljastaa myös johtolankoja löytyneen.

Seuraavaksi vuorossa on varaston tyhjennys ja siivous.

– Joudumme aloittamaan täällä kaiken alusta. Rekankin siivosin viime viikolla, mutta näköjään turhaan, Julkunen huokaa.

Kivijalkaliikkeessä myyjänä toimivaa Joonas Hiitolaa odottikin heti maanantaiaamuna varaston siivousurakka. Koska varastossa säilytettyä tavaraa on netissä myynnissä, myös netti-ilmoitukset on käytävä tavaroiden ohessa läpi, ettei myynnissä ole varastettuja tai hajonneita tavaroita.

– Kaikkea kanssa. Miten meille aina tapahtuu, Hiitola päivittelee.

Ihme ja Kumman toimintaa on koeteltu viime aikoina. Helmikuussa tiloissa oli paha vesivahinko, minkä myötä kaikki studion tavarat piti hävittää. Viime viikolla vettä nousi puolestaan pannuhuoneeseen. Nurmisen mukaan kyseessä oli jo paikan neljäs putkivahinko.

Julkunen kertoo, että voimat alkavat olla jo vähissä jatkuvasti tapahtuvien vastoinkäymisten takia.

– Ei näin usein tarvitsisi sattua. Kyllä tämä vetää hiljaiseksi.

Vaikka haasteiden keskellä voi olla vaikea etsiä positiivisuutta, ihkulaiset yrittävät parhaansa.

– Harva meistä on rautaa, niin moni taipua saa. Me emme taivu koskaan, Nurminen siteeraa suomihittiä.