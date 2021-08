Ilmatieteen laitos antanut osaan maata sadevaroituksen, vettä voi tulla vuorokaudessa 50 milliä

Tänään saadaan runsaita sateita osassa maata. Ilmatieteen laitos onkin antanut sadevaroituksen Uudellemaalle, Kanta-Hämeeseen, Päijät- Hämeeseen ja Pirkanmaalle.

Sadevaroituksen mukaan aamupäivästä alkaen sadetta voidaan saada yli 50 milliä vuorokaudessa. Herkimmin tulvivat alikulut ja painanteet tulvivat Ilmatieteen laitoksen mukaan taajama-alueilla. Liikenteessä on kohonnut vesiliirtovaara.

Lisäksi kaakkoistuuli on voimakasta, puuskissa tuulen nopeus on 15 metriä sekunnissa.

Tuulivaroitus maa-alueille on annettu myös Ahvenanmaalle, Varsinais-Suomeen, Satakuntaan, Keski-Suomeen, Etelä-Pohjanmaalle, Pohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle. Kaakkoistuulen nopeus voi puuskissa olla näilläkin alueilla 15 metriä sekunnissa.

STT

Kuvat: