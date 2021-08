Interfax: Aleksei Navalnyin tiedottaja paennut Venäjältä Helsinkiin – Jarmush tuomittiin elokuussa matkustuskieltoon koronarajoitusten rikkomisesta

Venäläisen oppositiopoliitikon Aleksei Navalnyin tiedottaja Kira Jarmush on lähtenyt Venäjältä, kertoi uutistoimisto Interfax maanantaina. Interfaxin mukaan tieto perustuu kahteen lähteeseen, ja toisen lähteen mukaan Jarmush olisi matkustanut Helsinkiin.

Tietoa pakenemisesta ei ole vahvistettu esimerkiksi Navalnyin lähipiiristä. Jarmush itse ei ole kommentoinut asiaa.

Interfax ei uutisessaan kerro, milloin Jarmush on lähtenyt Venäjältä tai saapunut Suomeen. Myöskään matkareitistä ei ole uutisoitu. Tietoa ei myöskään ole siitä, pyrkiikö Jarmush Suomesta mahdollisesti eteenpäin johonkin toiseen maahan.

Jarmush tuomittiin 16. elokuuta moskovalaisessa tuomioistuimessa 18 kuukaudeksi matkustuskieltoon koronarajoitusten rikkomisesta poliittisessa kokoontumisessa tammikuussa. Tuomio kielsi häntä vaihtamasta asuinpaikkaa, matkustamasta Moskovan ulkopuolelle tai ottamasta osaa joukkokokoontumisiin. Jarmush valitti tuomiostaan 27. elokuuta.

Helsingin Sanomien mukaan tämä antoi Jarmushille aikaikkunan poistua maasta, koska tuomio ei ole lainvoimainen.

Navalnyia tukeneita mielenosoittajia vastaan on jälkikäteen nostettu lukuisia syytteitä muun muassa koronarajoitusten rikkomisesta, huliganismista sekä poliisin väkivaltaisesta vastustamisesta.

Navalnyi itse istuu vankilassa

Navalnyi itse istuu parhaillaan saamaansa tuomiota vankilassa. Navalnyi sai helmikuussa kahden ja puolen vuoden vankeustuomion vanhoista kavallussyytteistä, joita pidetään poliittisina.

Aiemmin tässä kuussa puolestaan tutkintaviranomaiset kertoivat, että Navalnyille on asetettu uusi rikossyyte, joka voi pidentää tämän vankeutta. Syytteet liittyvät Navalnyin perustamiin järjestöihin. Viranomaisten mukaan Navalnyi on perustanut ”kansalaisten oikeuksia rikkovan järjestön”.

Kesäkuussa Navalnyin järjestöt julistettiin oikeuden päätöksellä äärijärjestöiksi. Päätöksellä on oletettu haluavan estää Navalnyin tukijoiden järjestäytyminen syyskuun duuman vaaleissa.

Navalnyi palasi Venäjälle vuoden alussa Saksasta, jossa häntä hoidettiin myrkytysyrityksen jälkeen. Navalnyin mukaan myrkytyksen takana oli Venäjän turvallisuuspalvelu FSB. Navalnyi otettiin kiinni välittömästi lentokentällä Moskovassa hänen saapumisensa jälkeen.

