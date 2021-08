Merkel uhkaa Venäjää uusilla sanktioilla, jos Nord Stream 2 -putkea käytetään aseena Ukrainaa vastaan

Saksan liittokansleri Angela Merkel kannattaa uusia sanktioita Venäjää vastaan, jos maa käyttää pian valmistuvaa Nord Stream 2 -kaasuputkea geopoliittisena aseena. Merkel kommentoi asiaa Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin kanssa pitämässään tiedotustilaisuudessa.

Merkel on tänään ollut eräänlaisella jäähyväiskäynnillä Ukrainassa, sillä hän on siirtymässä tehtävästään syrjään syyskuussa pidettävien liittopäivävaalien jälkeen.

Vierailun alla Ukraina oli toivonut Merkeliltä takeita siitä, että osa Venäjän kaasusta kulkee länteen tulevina vuosinakin Ukrainan putkien kautta. Merkel sanoi Saksan ymmärtävän ukrainalaisten huolen ja kannattavan sanktioita, jos Venäjä yrittää käyttää kaasuputkea aseena.

Presidentti Zelenskyi puolestaan kutsui Nord Stream 2 -kaasuputkea Venäjän ”vaaralliseksi geopoliittiseksi aseeksi”.

– Katsomme tätä hanketta yksinomaan turvallisuuden prisman läpi, Zelenskyi kommentoi presidenttien tiedotustilaisuudessa.

Saksalta tuki rauhanponnisteluille

Merkelin johtama Saksa on ollut Ukrainan merkittäviä liittolaisia vuodesta 2014, kun Venäjä miehitti Krimin ja sotiminen Itä-Ukrainassa alkoi. Merkel on arvostellut Venäjää Itä-Ukrainan separatistien tukemisesta. Hänen johtamallaan Saksalla on ollut myös merkittävä rooli, kun sotimista on pyritty lopettamaan niin sanotuilla Minskin sopimuksilla.

– Merkelin lähtö merkitsee sitä, että Minskin sopimusten perusta tulee entistä heikommaksi, arvioi ukrainalainen politiikan asiantuntija Volodymyr Fesenko.

Monia ukrainalaisia eivät miellytä Minskissä sovitut myönnytykset separatisteille. Närää on herättänyt myös se, että Merkel ei osallistu huomenna järjestettävään Krim-huippukokoukseen.

Erityisen karsaasti Ukrainassa on seurattu Saksan myötämielistä suhtautumista Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeeseen. Ukraina pelkää, että kun Venäjän ja Ukrainan nykyinen kaasusopimus umpeutuu, Venäjä siirtyy viemään kaasunsa Itämeren kautta. Jos Ukraina jäisi toimituksista syrjään, se menettäisi kaasun kauttakulusta saamansa tulot.

Merkelin Ukrainan-vierailua edelsi perjantaina vierailu Moskovaan, missä hän tapasi Venäjän presidentti Vladimir Putinin.

