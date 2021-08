Jääkiekko haluaa astua ulos pandemiamaailmasta MM-kotikisoissa – rekisteröityminen Tampereen ottelujen lippuarvontaan alkaa ylihuomenna

Jääkiekkofanien pitkä odotus miesten MM-kisakatsomoon pääsystä on päättymässä ensi keväänä, kun Suomi isännöi Tampereella ja Helsingissä lajin näyteikkunaa. Koronaviruspandemia perui vuoden 2020 MM-kisat, ja viime keväänä Latvian Riiassa maailmanmestaruudet ratkottiin pääosin ilman yleisöä.

Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela uskoo vakaasti, että keväällä kiekkoväki voi jo astua ulos puolentoista vuoden pandemiamaailmasta.

– Huippujääkiekko toimii vastuullisesti ja pystyy järjestämään tapahtumia terveysturvallisesti, Nummela korosti etätiedotustilaisuudessa ja kiitti myös SM-liigan työtä koronapandemian aikana.

Kisojen pääsihteeri Heikki Hietanen toivoi, että ensi keväänä olisi jo käytössä koronapassi, jos pandemia silloin vielä jyllää.

Edellisen kerran Suomi isännöi miesten MM-turnausta keväällä 2013 yhdessä Ruotsin kanssa. Nummela arvioi, että ensi vuoden jälkeen seuraavia kotikisoja jouduttaneen odottamaan 8-10 vuotta.

– Haluamme tuottaa kotikisoissa ihmisille elämyksiä. Siksi tarjolla on monen kategorian lippuja, Nummela sanoi.

Halvimmillaan nelihenkinen perhe pääsee Helsingin lohkon kahteen otteluun 50 eurolla 17. toukokuuta, jolloin ohjelmassa ovat Italia-Tanska ja Sveitsi-Kazakstan. Vastapainona 29. toukokuuta Tampereella pelattavien pronssi- ja loppuottelujen yhteisliput maksavat 305-535 euroa.

Hinnoitteluun vaikuttaa osin se, että MM-jääkiekon pääsylipputuloilla on merkittävä rooli lajin kotimaisessa kehityksessä. Kisoista kertyvä mahdollinen voitto auttaa muun muassa juniorijääkiekon kehittämisessä.

Arvontaan rekisteröityminen syyskuun asia

Suomi pelaa Tampereen uudessa areenassa B-lohkossa, jossa se avaa ottelut 13. toukokuuta kohtaamalla Norjan. Alkulohkossa kullakin joukkueella on tutusti seitsemän ottelua. Leijonien muut vastustajat ovat ottelujärjestyksessä Latvia, Yhdysvallat, Ruotsi, Britannia, Valko-Venäjä ja Tshekki. Alkulohkot päättyvät 24. toukokuuta.

Tampereella pelattavien ottelujen pääsylippujen ostajat arvotaan, ja arvontaan rekisteröityminen alkaa torstaina. Rekisteröitymisen kanssa on yli kolme viikkoa aikaa, sillä se päättyy 26. syyskuuta.

Arvontaan voi ilmoittautua vaikka jokaiselle kisapäivälle, ja päivittäinen maksimitoive on kuusi lippua. Kun arvonnan tulos selviää, katsojalla on 15. lokakuuta asti aikaa lunastaa lippunsa. Jos arvontatoive haluttuun otteluun ei toteudu, saa kuitenkin etuosto-oikeuden muiden otteluiden lippuihin.

Tampereelle on alkulohkopeleihin luvassa myös seisomapaikkoja.

Kaija Yliniemi

STT

Kuvat: