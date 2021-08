Jamaikan Elaine Thompson-Herah juoksi Eugenen Timanttiliigan kisassa naisten 100 metriä aikaan 10,54. Tuore olympiavoittaja paransi Tokiossa juoksemaansa aikaa seitsemällä sekunnin sadasosalla.

Thompson-Herahin aika on historian toiseksi nopein aika naisten 100 metrillä. Jamaikalaisen nyt juoksema aika on vain viisi sekunnin sadasosaa hitaampi kuin Yhdysvaltojen Florence Griffith Joynerin ME-aika 10,49.

Griffith-Joynerin ennätysjuoksu on vuodelta 1988.

STT

Kuvat: