Kabulin lentokentällä jatkuu kaaos – Yhdysvallat nouti evakuoitavia turvaan helikoptereilla

Afganistanissa Kabulin lentokentän liepeillä kaaos jatkuu ja evakuointilennoille pyrkivien epätoivo kasvaa. Kentälle johtavat tiet ovat pahasti tukossa, ja kentän ulkopuolisella maakaistaleella tungeksii ihmisiä, kertoo uutistoimisto AFP.

– Auttakaa minua, auttakaa, minne pitäisi mennä, kirjoitti evakuointia toivova mies Whatsapp-ryhmässä, jossa ihmiset jakavat toisilleen tietoja, miten kenties päästä ulos maasta.

Kyseinen kirjoittaja on tehnyt aikoinaan töitä Yhdysvaltain lähetystölle ja kirjoitti yrittäneensä päästä Kabulin kentälle useiden päivien ajan.

Kentällä on tuhansia yhdysvaltalaissotilaita, jotka yrittävät paimentaa evakuoitavia ulkomaalaisia ja afganistanilaisia lennoille. Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on luonnehtinut Kabulista tehtäviä evakuointeja yhdeksi historian laajimmista ja vaikeimmista operaatioista, jossa käytetään niin sanottua ilmasiltaa.

– En voi taata, millainen lopputulos tulee olemaan, Biden sanoi eilisessä puheessaan.

Yhdysvallat on pitänyt jatkuvaa yhteyttä Talebanin kanssa, jotta yhdysvaltalaisten turvallinen kulku Kabulin lentokentälle saadaan taattua, Biden kertoi.

Helikopterit käyttöön kentän ulkopuolella

Yhdysvallat turvautui eilen helikoptereihin tuodakseen turvaan yli 150 yhdysvaltalaista, jotka eivät olleet päässeet siirtymään Kabulin kentälle. Tämä on ensi kerta, kun maan viranomaiset kertovat sotilaiden käyneen lentokentän ulkopuolisilla alueilla evakuointioperaation yhteydessä.

Yhdysvallat on tähän mennessä kuljettanut sotilaskoneilla Kabulista pois noin 13 000 ihmistä. Myös muut ulkovallat ovat evakuoineet lennoillaan tuhansia ihmisiä.

Taleban-joukot valtasivat Kabulin viime viikonvaihteessa. Taleban on vakuutellut, että arki saa jatkua Afganistanissa entiseen tapaan eikä ihmisillä ole syytä pelkoon. Vakuutteluista huolimatta Kabulista ja muualta Afganistanista tulleet tiedot viittaavat siihen, että liikkeen vastustajilla on todellista syytä huoleen turvallisuudestaan.

Eilen uutisoitiin muun muassa YK-tietoihin nojautuen, että talebanit etsivät yhä kiivaammin vastustajinaan pitämiään ihmisiä, samoin näiden perheenjäseniä. Norjalaisraportissa puolestaan todettiin, että militantit seulovat ihmisiä näiden pyrkiessä Kabulin lentokentälle.

Perjantairukouksissa voitonriemua

Ensimmäisissä perjantairukouksissa Talebanin valtaannousun jälkeen imaamit ja muut puhujat riemuitsivat Yhdysvaltojen tappiosta.

Eräässä Kabulin moskeijoista uskonoppinut piti tulisen puheen, jossa muistutti afgaanien lyöneen paitsi Yhdysvallat myös britti-imperiumin ja Neuvostoliiton.

– Afgaaneilla on jälleen syytä kollektiiviseen ylpeyteen.

Toisessa moskeijassa imaami viittasi Kabulin lentokentän tilanteeseen ja katsoi, että pakoon pyrkivien uskonnollinen vakaumus ei ole riittävän vahva.

– Ne, joilla on heikko usko, juoksevat amerikkalaiskoneiden perässä tai roikkuvat niistä, hän sanoi.

– Heidän pitäisi jäädä rakentamaan maataan.

