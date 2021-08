Reuters: Yhdysvallat on tehnyt sotilaallisen iskun Kabulissa, aiemmin kaupungissa kuultiin räjähdys

Yhdysvallat on tehnyt sotilaallisen iskun Afganistanin pääkaupungissa Kabulissa. Asiasta kertoo uutistoimisto Reuters, joka viittaa yhdysvaltalaisiin viranomaislähteisiin.

Iskun kohteena kerrotaan olleen terrorijärjestö Isis-K:n epäillyt taistelijat.

Yhdysvaltalaisviranomaisten mukaan iskun kohteena oli ajoneuvossa ollut itsemurhapommittaja, jonka tarkoitus oli tehdä hyökkäys Kabulin lentokentällä. Isku tehtiin lennokista laukaistulla ohjuksella, kertoo BBC.

Muita tietoja Yhdysvaltain operaatiosta ei ole saatu. Tietoa ei ole myöskään siitä, liittyykö se aiemmin raportoituun raketti-iskuun Kabulin lentokentän lähellä olevaan kiinteistöön.

Kabulissa kuullun voimakkaan räjähdyksen uskotaan johtuneen taloon osuneesta raketti-iskusta.

Sosiaalisessa mediassa levisi viestejä räjähdyksestä ja savupatsaasta.

Vahvistusta tiedoille räjähdyksestä tai sen luonteesta ei ole tullut.

Räjähdys tapahtui sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Joe Biden oli eilen varoittanut uudesta terrorihyökkäyksestä. Presidentin mukaan terrorihyökkäysten uhka Kabulin lentokentällä pysyy korkeana.

Blinken: Enää 300 Yhdysvaltain kansalaista odottaa evakuointia

Enää 300 Yhdysvaltain kansalaista on pyytänyt päästä pois Afganistanista, kertoi Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken.

– Työskentelemme aktiivisesti näiden tuntien ja näiden päivien aikana, että saamme heidät pois, Blinken sanoi.

Jotkut amerikkalaiset ovat hänen mukaansa päättäneet jäädä Afganistaniin elokuun lopun jälkeen. Elokuun viimeinen päivä on evakuointien lopettamisen takaraja.

– He eivät kuitenkaan jumiudu Afganistaniin. (Yhdysvalloilla) on mekanismi saada heidät sieltä pois, Blinken lisäsi.

Blinken vahvisti ABC News -uutiskanavalla, että Yhdysvalloilla ei ole diplomaattista edustusta Afganistanissa elokuun lopun jälkeen. Suurlähetystön avaaminen uudelleen Kabulissa riippuu Blinkenin mukaan Talebanin käyttäytymisestä ”tulevina viikkoina ja kuukausina”.

STT

Kuvat: