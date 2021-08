Kaupungin nousujohteisuus näkyy Lounaismaan Osuuspankissa – alkuvuotta vauhdittivat sijoittaminen ja asuntokauppa

Lounaismaan Osuuspankin alkuvuosi sujui myötätuulessa ja se on toimitusjohtaja Jouni Hautalan mukaan toimialueen hyvän suunnan ansiota.

– Olisihan se poikkeuksellista, jos pankki menestyisi paremmin kuin toimintaympäristö, Hautala naurahtaa.

Hautalan arvion mukaan esimerkiksi Salon Valmet Automotiven akkutehtaan laajennus, työllisyyden kohoaminen ja muuttotappion kääntyminen voitoksi ovat edesauttaneet tulosta. OP Lounaismaan liikevoitto oli tämän vuoden keväältä 11,2 miljoonaa euroa, ja viime vuoden vastaavalta ajankohdalta 8,7 miljoonaa.

Koko viimevuotisen tilikauden liikevoitto oli 11,7 miljoonaa, eli tänä vuonna miltei samaan lukuun päästiin ensimmäisellä puolivuotisella. Pankin vakavaraisuus kesäkuussa oli 39 prosenttia, eli huomattavissa on hienoinen lasku verrattuna viimevuotiseen 39,5 prosenttiin.

Rahasto- ja vakuutussäästöt kasvoivat puolivuotiskaudella 10,7 prosenttia. Alkuvuosi on ollut säästämisen ja sijoittamisen suhteen vilkas. Henkilöasiakkaista vastaavan pankinjohtajan Jukka Tuomisen mukaan etenkin nuoret ovat intoutuneet sijoittamaan.

Asiakkaiden talletukset kasvoivat vuoden alusta 0,4 prosenttia ja asiakasvarat 3,7 prosenttia eli 75 miljoonaa euroa. Yhteensä asiakasvaroja oli kesäkuun lopussa 2,1 miljardia euroa.

– Uusia rahasto-osuuksien omistajia on tullut OP-ryhmässä alkuvuoden aikana satatuhatta. Suomalaiset ovat perinteisesti antaneet varojensa maata talletuksissa, mutta nyt se selvästi muuttumassa alhaisen korkotason ja julkisen keskustelun vuoksi, Tuominen arvioi.

Yritysasiakkaista vastaava pankinjohtaja Eeva Vainio, että yritysrahoituksen puolella on ollut vaisua koronapandemian alusta lähtien.

– Syksyn mittaan jäissä olleiden investointien ja hankkeiden pitäisi lähteä taas kiihtymään. Eräänlaista patoutumaa löytyy, Vainio arvioi.

Vainio arvioi, että yrittäjät ovat pandemian myötä oppineet nopeampaan arviointiin ja taloustilanteen systemaattisempaan tarkasteluun. Varovaisuus ei voi kuitenkaan Vainion mukaan jatkua liian pitkään, sillä investointien puute rapauttaa liiketaloutta.

– Toisaalta kaikilla ei ole mennyt huonosti. Vaikka tapahtuma- ja matkailualat ovat kärsineet, päivittäistavarakaupalla menee paremmin, Vainio muistuttaa.

Mobiilipankin käyttö on lisääntynyt pandemian myötä niin henkilö- kuin yritysasiakkailla. Uusia käyttäjiä on tullut tänä vuonna 1 500. Nuoret käyttävät mobiilipankkia aktiivisesti ja nyt myös yli 60-vuotiaiden ryhmä on alkanut löytää tiensä puhelimen pariin.

– Kasvokkain tapahtuville kohtaamisille on kuitenkin edelleen tilausta, pankinjohtaja Tuominen arvioi.

Suomalaiset ovat myös totutelleet viime vuosina uusiin mobiilimaksamisen välineisiin kuten OP:n Pivoon ja tanskalaiseen MobilePayhin. Mobiilimaksamisen kenttä saattaa muuttua ensi vuonna kertarysäyksellä, sillä suunnitelmissa on Pivon, MobilePayn ja norjalaisen Vippsin yhdistäminen.

– Kyseessä olisi uusi, laaja maksusovellus, jolla olisi 11 miljoonaa käyttäjää. Suunnitelma on tällä hetkellä kilpailuviranomaisilla tarkastettavana, ja sen käsittely jatkunee ensi vuoden kesään asti, Tuominen kertoo.

Asuntoluottojen kysyntä on kasvanut viimevuotisesta, ja asuntokauppa käy Salossa kuumana. Tuomisen mukaan etenkin uudemmat omakotitalot viedään nyt käsistä.

– Omakotitalojen hinnat ovat kohonneet Salon alueella 10 prosenttia viime vuoteen verrattuna. Välittäjien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella myytävästä alkaa olla pulaa, Tuominen kertoo.

Tuomisen arvion mukaan rakentaminen on ollut Salossa hiljaista viimeisen 15 vuoden aikana. Tuoreista ja hyväkuntoisista omakotitalokohteista on pulaa.

– Toivottavasti tämä johtaa siihen, että ihmiset alkavat taas rakentamaan. Se on kuitenkin taloudellisen toiminnallisuuden perustaa, Tuominen sanoo.

Tänä syksynä Lounaismaan Osuuspankilla on myös edessään edustajistovaalit. Ehdokasasettelu päättyy syyskuun 10. päivänä, ja itse vaalit järjestetään 4.–17.11.

– Ehdolle asettuneita on tällä hetkellä noin 70. Itse edustajistoon valitaan 50 ihmistä. On ollut mukava huomata, että mukana on tänä vuonna nuortakin väkeä, toimitusjohtaja Hautala kertoo.

– Kokonaisuudessaan tulossa on hyvä vuosi, jos syksyn kaudella ei tapahdu mitään ihmeellistä, Hautala tiivistää.

2021 TAMMI–KESÄKUUN TULOS

Lounaismaan Osuuspankki