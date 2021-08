Keskusta vauhdittaisi kuntien ja kaupunkien ilmastotoimia uudenlaisilla ilmastosopimuksilla

Keskusta esittää uudenlaisia ilmastosopimuksia edistämään kaupunkien ja kuntien ilmastotoimia.

Puolueen puheenjohtaja, valtiovarainministeri Annika Saarikko sanoi puheessaan Jämsässä, että nykyisistä maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimuksista tulisi siirtyä kansallisiin ilmastosopimuksiin kuntien ja kaupunkien kanssa.

MAL-sopimuksiin varatut valtion varat on jatkossa käytettävä ilmastotoimiin sitoen, Saarikko linjaa.

– Kuten yrityksillä, myös alueilla, kaupungeilla ja kunnilla on iso rooli ilmastotyössä. Ne ovat tarttuneet jo toimeen. Kaksi kolmesta kunnasta on asettanut omat ilmastotavoitteet, ja yli 70 kuntaa kuuluu hiilineutraalien kuntien Hinku-verkostoon Enontekiöltä Kotkaan, Saarikko sanoi.

Hänen mukaansa suuret kaupungit kehittivät aikanaan MAL-sopimukset kaupungistumisen tueksi, mutta tämän hetken ja tulevaisuuden polttavin ongelma on ratkoa, miten päästöjä vähennetään eri puolilla Suomea rakentaen samalla kestäviä yhdyskuntia.

Saarikon mukaan maakunnat voivat saattaa alkuun sopimusten syntymistä alueillaan. Näin valtion ja kaupunkiseutujen välisten sopimusten kattavuutta laajennettaisiin nykyisestä seitsemästä kaupunkiseudusta kaikkiin halukkaisiin kuntiin ja kaupunkeihin.

”Tällaista humppaa kuuntelisin vaikka joka päivä”

Syksyn budjettiriihestä odotetaan merkittäviä ilmastopäätöksiä. Saarikon mukaan keskustan viesti hallituksen pöydissä on, että ilman yritysten ilmastopanostuksia päästöjen vähentämisessä ei onnistuta.

– Uskon teknologiaan ja uskon insinööreihimme ja yrityksiimme. Siksi meidän on pidettävä huoli, että juuri Suomeen kannattaa sijoittaa ja työllistää.

Saarikko sanoi panneensa merkille, että jotkut ovat puhuneet ilmastoasioista halveksuvaan sävyyn viherhumppana. Hänen mukaansa keskusta ei halveksi sen paremmin syvällisen vihreää ajattelua kuin humppaakaan. Hän painotti, että paljon puhuttu vihreä siirtymä tehdään maakunnissa ja melkein kaikki uudet investoinnit ympäri Suomen nojaavat tavalla tai toisella päästöjen vähentämiseen tai ilmastonmuutoksen torjuntaan. Tuulipuistot, biotuotetehtaat, akkukemikaalit, uudet laivamoottorit, Saarikko luetteli.

– Antaa ilmastohumpan soida. Se soi Lestijärvellä, Kemissä, Vaasassa ja Uudessakaupungissa. Raha liikkuu, työtä syntyy, vienti vetää ja ilmasto pelastuu. Täytyy sanoa, että tällaista humppaa kuuntelisin mielelläni joka päivä.

Talouden epätasapainoon ei saa tottua

Saarikko viittasi lyhyesti myös hallituksen talous- ja työllisyystoimiin sanoen, että valtion menot ja tulos eivät ole nytkään tasapainossa ja tätä ei saa ottaa annettuna, vaan yhteiskuntaa on uudistettava.

– Kehysriihen päätökset täytyy siis toimeenpanna. Hallituksen loppukauden olennaisin tehtävä on varmistaa, että Suomi saa ansaitsemansa osan pandemian jälkeisestä kasvusta ja tuo kasvu jakautuu reilusti, Saarikko sanoi.

Hänen mukaansa hallituksen kevään kehysriihessä tekemät päätökset työllisten määrän lisäämiseksi osuvat nyt oikeaan saumaan. Niiden avulla muun muassa autetaan työpaikan löytämisessä, lisätään kannusteita työpaikan vastaanottamiseen ja nopeutetaan osaavan työvoiman saantia yrityksiin, Saarikko sanoi.

Susanna Jääskeläinen

STT

Kuvat: