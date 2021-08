Kokoomuksen Mykkänen vaatii tiedeleikkausten perumista

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen vaatii hallituksen kaavailemien tieteen ja tutkimuksen rahoitusleikkausten perumista.

Mykkänen vaatii hallituksen tulevasta budjettiriihestä panostuksia osaamiseen ja innovaatioihin. Mykkäsen mukaan Suomen menestyksen pääpilareita ovat maailman paras osaaminen ja markkinaehtoinen kilpailu.

– Vastuullinen taloudenpito ei poissulje panostamista suomalaisten osaamiseen ja suomalaisiin innovaatioihin. Päinvastoin. Vastuullinen taloudenpito pitää huolen siitä, että kaikkein tärkeimpiin menokohteisiin löytyy rahaa myös vaikeina aikoina, Mykkänen sanoi puheessaan kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Tampereella.

– Korkea osaaminen sekä tutkimuksen ja tuotekehityksen tulokset ovat olleet ja ovat jatkossakin Suomen menestyksen tärkein lähde, eivät fyysiset koneet tai investointikyvyn lisääntyminen, kuten helposti ajattelisi, Mykkänen jatkoi.

Mykkänen pitää hämmästyttävänä, että hallitus on lisännyt vuosittaisia menoja 1,4 miljardin euron edestä, mutta tutkimukselle ja korkeakouluille tästä on riittänyt vain murusia. Mykkäsen mukaan hallituksen puoliväliriihen päätösten ja valtiovarainministeri Annika Saarikon (kesk.) budjettiesityksen myötä tutkimuksen ja tieteen rahoitus laskee enemmän kuin hallitus on sitä nostanut.

STT

Kuvat: