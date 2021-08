Kokoomus poistaisi asuntokaupan varainsiirtoveron, jotta työvoiman liikkuvuus paranisi

Kokoomus parantaisi työvoiman liikkuvuutta muun muassa poistamalla asuntokaupan varainsiirtoveron. Tämä tulisi oppositiopuolueen mielestä tehdä riittävällä siirtymäajalla ja kompensoimalla verotuotot joko säätämällä tilalle pitkälle ajalle jaksottuva olennaisesti matalampi vero tai korottamalla vaihtoehtoisesti vähemmän haitallisia veroja.

– Varainsiirtovero on hyvin tarkkaan selvitettävä, katsottava sen fiskaaliset vaikutukset. Se on kuitenkin kohtuullisen iso verotuotto, mitä siitä tulee, puheenjohtaja Petteri Orpo sanoi kokoomuksen puolue- ja ryhmäjohdon kesäkokouksen tiedotustilaisuudessa.

Hänen mukaansa kokoomuksen esitystä puoltaa se, että ekonomistit pitävät asuntokaupan varainsiirtoveroa yhtenä haitallisimmista veroista kasvulle, ihmisten liikkuvuudelle ja työllistymiselle.

Kahden vuoden päästä uusi lista

Kokoomuksen johto on kokouksessaan laatinut hallitukselle kaikkiaan 15 keinoa työvoimapulan helpottamiseen ja työpaikkojen ja työntekijöiden kohtaanto-ongelman ratkaisemiseen.

Listalla on tuttuja toimia kuten toimeentulotuen omavastuun palauttaminen, yleisen asumistuen indeksikorotusten jäädyttäminen, ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastaminen ja työn verotuksen ja veroprogression keventäminen.

Lisäksi kokoomus ehdottaa muun muassa, että opintotuen tulorajoja nostetaan 50 prosentilla, jotta opiskelijan olisi kannattavaa ottaa työtä vastaan. Puolue myös myöntäisi kansainvälisille opiskelijoille automaattisesti pysyvän oleskeluluvan Suomessa valmistumisen jälkeen.

Kokoomukselta kysyttiin, onko tämä alkuaskel puolueen vaaliohjelmalle. Orpo muistutti kokoomuksen tarjonneen keinoja pitkin hallituskautta, mutta tällä kertaa niissä keskitytään erityisesti kohtaanto-ongelman ratkaisemiseen.

– Valitettavasti en usko, että vasemmistohallitus pystyy näitä tekemään, mutta toivottavasti tekee sitten jotain muuta, Orpo sanoi.

Varapuheenjohtaja Antti Häkkäsen mielestä suurin osa listan toimista pitäisi tehdä jo budjettiriihessä.

– Nämä pitää tehdä nyt pois alta, koska hyvin todennäköistä on, että kahden vuoden päästä pitää olla ihan uusi lista lisää tavaraa.

Suomessa valmistuville automaattisesti oleskelulupa

Häkkäsen mielestä hallitus voisi edetä ripeämmin myös siinä, että oppisopimuskoulutus olisi työnantajille houkutteleva koulutuksen järjestämisen muoto.

Kokoomus myös muun muassa lisäisi resursseja korkeakoulujen muunto- ja täydennyskoulutukseen ja yritysten tarpeista lähtevään lyhyeen työvoimakoulutukseen.

