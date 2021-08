Kriisipuhelimessa rikottiin taas ennätys puheluiden määrässä – itsetuhoiset nuoret huolettavat

Kriisipuhelimessa huolettavat nyt itsetuhoiset nuoret ja avunsaannin vaikeus, kertoo Mieli Suomen Mielenterveys ry.

Akuutista itsetuhoisuudesta puhuvat nyt eniten 18-40-vuotiaat nuoret aikuiset. Viime vuodesta poiketen Kriisipuhelimeen soittavat nyt myös nuoret miehet. Viime kesänä itsetuhoisuudesta soittivat eniten 18-29-vuotiaat naiset ja 51-63-vuotiaat miehet.

Itsetuhoisten läheisten yhteydenottoja Kriisipuhelimeen on ollut saman verran kuin viime vuonna, mutta aihe on puhuttanut, sillä moni itsemurhan tehnyt on ollut nuori.

– Kriisipuhelimessa läheiset ovat kertoneet jääneensä palveluissa ilman neuvoja ja tukea tilanteessa, jossa sitä olisi tarvinnut. Akuutistikaan itsetuhoinen ei pääse osastolle, ei ole tilaa. Moni on kertonut, että soittopyyntöihin ei ole vastattu tai luvattu yhteydenotto on jäänyt tekemättä, sanoo kriisipuhelintoiminnan päällikkö Susanna Winter tiedotteessa.

Kaikkiaan itsetuhoisuuteen liittyvät keskustelut Kriisipuhelimessa ovat kuitenkin hieman vähentyneet.

Yli 900 soittoa vuorokaudessa

Heinäkuussa Kriisipuhelimessa rikottiin jälleen ennätys, kun sinne tuli 28 800 soittoa kuukauden aikana. Määrä vastaa keskimäärin yli 900 soittoyritystä vuorokaudessa.

Maltillista nousua on ollut yksinäisyyden vuoksi soitettavissa puheluissa. Mieli Suomen Mielenterveyden mukaan yksinäisyyttä on kaikissa ikäryhmissä, ja nyt se kytkeytyy usein koronaviruspandemiaan.

Yleisin kriisikeskustelun syy on ollut pandemian ajan paha olo. Toiseksi eniten Kriisipuhelimeen soitetaan ihmissuhdeongelmien, erityisesti parisuhteisiin liittyvien tilanteiden, takia.

Kriisipuhelin päivystää suomeksi vuorokauden ympäri numerossa 09 2525 0111. Kriisipuhelin päivystää tiettyinä kellonaikoina myös ruotsiksi, englanniksi ja arabiaksi.

Henrietta Nyberg

STT

