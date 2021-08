Kulta-Silja huipensi täydellisen kautensa ylivoimaiseen maailmanmestaruuteen!

Someron Esan moukarinheittäjä Silja Kosonen on voittanut ylivoimaisesti nuorten maailmanmestaruuden Kenian Nairobissa.

18-vuotias Kosonen heitti finaalissa tuloksen 71,64, mikä riitti mestaruuteen muhkealla neljän ja puolen metrin marginaalilla. Kososen tulos on myös uusi MM-kisojen ennätys.

Toiseksi sijoittuneen Ranskan Rosie Logan hopeatulos oli 67,11. Kosonen heitti kilpailun neljä pisintä heittoa. Pronssia voitti Valko-Venäjän Maryola Bukel tuloksella 65,20.

Kosonen voitti aiemmin tänä vuonna ikäluokan Euroopan mestaruuden, ja sekin kultamitali tuli uudella kisaennätyksellä.

Lisäksi Kosonen heitti kesäkuussa Vaasassa alle 20-vuotiaiden maailmanennätyksen 73,43, joten Kososen kautta voi kutsua täydelliseksi.

Tokion olympialaisissa Kosonen heitti karsinnassa 70,49, mikä riitti sijaan 14.

Raisiossa asuva Kosonen on nostanut tällä kaudella perustasonsa 70 metriin. Kososen tämän kauden 14 kilpailun keskiarvotulos on 69,99. 70 metrin rajan hän on ylittänyt peräti 14 heitolla.

Kososen kultamitali oli Suomelle kolmas Nairobin MM-kisoissa. Aiemmin kultaa olivat tuoneet seitsenottelija Saga Vanninen ja keihäänheittäjä Janne Läspä. Lisäksi seiväshyppääjä Juho Alasaari taivutti MM-hopeaa.

Kosonen nousi Vannisen kanssa niiden suomalaisten yleisurheilijoiden joukkoon, jotka ovat voittaneet urallaan 19-vuotiaiden EM- ja MM-tittelit. Siihen ovat pystyneet myös pika-aituri Antti Haapakoski, moukarinheittäjä Olli–Pekka Karjalainen, keihäänheittäjä Taina Ojaniemi (o.s. Uppa) ja kymmenottelija Aki Heikkinen.

Kisat päättyvät sunnuntaina.