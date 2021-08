Kulttuurialan terveiset pääministerille: Haluamme toimeentuloa, arvostusta ja ennustettavuutta

Päätösten rasittava hitaus ja arvostuksen puute painoivat kulttuurivaikuttajien mieltä perjantaisessa tapaamisessa pääministeri Sanna Marinin (sd.) kanssa.

Taiteilijoiden keskeinen viesti tapaamisessa oli kulttuurialan luottamuksen puute päättäjiin ja alan arvostuksen puute päättäjiltä ja virkamiehiltä.

– Jos kulttuurialan työntekijöitä ei arvosteta sen vertaa, että pystyttäisiin turvaamaan edes jollain tavalla toimeentulo, seuraukset ovat hyvin pitkäkantoisia, kertoi tilaisuuteen osallistunut kirjailija Sofi Oksanen.

Oksanen toi esille huolen apurahojen ja Veikkauksen leikkausten merkityksestä kulttuurialalle.

Tulevaisuuden suhteen toivottiinkin pitkäjänteisyyttä ja ennustettavuutta. Tulevaisuuteen keskittyvän työryhmän kerrottiin jatkavan työtään valtiosihteeri Tuomo Puumalan johdolla.

– Pääasiassa puhuimme akuuteista ongelmista ja siitä, miksi päätöksiä ei tapahdu. Kyllä niihin saatiin myös vastauksia ja ymmärrystä. Asiat tapahtuvat vain rasittavan hitaasti, kertoi tilaisuuteen osallistunut elokuvaohjaaja Juho Kuosmanen.

Turhauttavalta on Kuosmasen mukaan tuntunut etenkin päätöksenteon laahaaminen, vaikka rokotekattavuus on parantunut ja maskien tehosta on parempaa dataa kuin viime keväänä.

– Äänensävy päättäjillä on muuttunut, mutta se nähdään, kuinka nopeasti niitä päätöksiä tulee, Kuosmanen kertoi.

Oksanen: On mahdollista toteuttaa isoja tapahtumia ilman koronahirviötä

Myös Helsingin kaupungin kulttuuri ja vapaa-aika -toimialajohtajan Tommi Laition mukaan kysymys on rahan lisäksi paljon myös arvostuksen ja luottamuksen puutteesta.

– Taide- ja kulttuurialan luottamus julkiseen valtaan on heikentynyt aika voimakkaasti. Siksi tarvitaan rahaa, mutta tarvitaan muitakin tekoja, kuten vaikka koronapassi. Sen aikataulu ei voi olla, että odotetaan kuukausia, Laitio kertoo.

Oksanen nosti esille säveltäjä Kaija Saariahon kanssa tekemänsä Innocence-oopperan esitykset Ranskassa, jossa näytöksissä oli yli 3 000 ihmistä ilman yhtäkään tartuntaketjua.

– Tällä hetkellä on kuitenkin mahdollista toteuttaa isoja tapahtumia niin, että siitä ei tule koronahirviötä. Sitä ei tiedä, mitä se on tulevaisuudessa, mutta tällä hetkellä se on mahdollista.

Kuosmasen mukaan monet alan työntekijät ovat aivan poikki. Kulttuurialan puolesta ääntä pitäneet ovat vielä voimissaan, mutta Kuosmasen mukaan on valtavan iso porukka, jotka ovat joutuneet kamppailemaan esimerkiksi mielenterveyden ongelmien kanssa.

– Epävakaus ymmärretään elimellisesti tähän alaan. Kun sen toleranssin ihmiset alkavat olla kypsiä, silloin ylitetään jo paljon, kertoo kuvataiteilija Anna Tuori.

Kansallisooppera esiintyy rajoitusten mukaisesti

Kansallisoopperassa esitetään Cavalleira Rusticana & Pajatso -teosparin ensi-ilta perjantaina koronarajoitusten mukaisesti.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto (avi) ja Helsingin kaupunki ovat todenneet, että Suomen kansallisoopperan järjestelyt ovat avin asettamien koronarajoitusten mukaisia, vahvisti viestintäpäällikkö Johanna Koskela Etelä-Suomen avista STT:lle.

Helsingin kaupunki kävi Kansallisoopperassa torstaina ennakkotarkastuskäynnillä avin valvontapyynnön pohjalta. Koskelan mukaan siellä todettiin, että oopperan järjestelyt ovat avin määräyksen ja lainsäädännön mukaisia.

– Eli ooppera on saanut toteutettua järjestelyt niin, että siellä ne lohkotkin sitten toteutuvat, hän sanoo.

Kansallisooppera oli aikaisemmin ilmoittanut, että se ei aio noudattaa vaatimusta katsomolohkoista tänään perjantain ensi-illassa.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) julkaisi eilen uuden ohjauskirjeen, jossa se esitti yleisötapahtumien rajoitusten lieventämistä kiihtymis- ja leviämisvaiheessa olevilla alueilla tietyin ehdoin. STM:n ohjauskirje ei kuitenkaan ole oikeudellisesti sitova, vaan avi tekee rajoituksista lopullisen päätöksen ohjauskirjeen ja asiantuntijoilta saamansa arvion mukaan.

Viestintäpäällikkö Koskelan mukaan uutta päätöstä ei ehditä tehdä enää tällä viikolla. Uusi päätös tehdään ensi viikolla, kun kaikki pohjatiedot ja arviot on saatu kasaan harkintaa varten.

Elias Peltonen, Minja Viitanen

STT

