Kuusjoelta lähtöisin oleva Petri Hankiola on näkymätön mutta keskeinen taustavaikuttaja ratakelaaja Toni Piispaselle – ”Tiimillämme on selkeä tavoite Tokiosta”

Huippu-urheilussa valokeila kohdistuu hyvin useasti pelkästään kilpailijoihin, mutta mestareiden taustalla tehdään monesti suurelle yleisölle näkymätöntä työtä.

Yksi näkymätön, mutta erittäin keskeinen taustavaikuttaja on Kuusjoelta lähtöisin oleva, Nastolassa nykyisin asuva Petri Hankiola. Hankiola, 52, on työskennellyt viimeiset kuusi vuotta Tokion paralympialaisiin lähtevän ratakelaajan Toni Piispasen nelihenkisessä tiimissä, johon kuuluvat lisäksi valmentaja Jari Nordblom ja avustaja Merja Isokoski.

– Toni on neliraajahalvaantunut eli hän kilpailee kaikista vaativamassa luokassa. Toni ei pääse itse tuoliinsa, joten aina kun hän lähtee harjoittelemaan, pitää hänen mukanaan olla avustaja. Itse olen noin kerran viikossa mukana Tonin harjoituksissa, Hankiola kertoo.

Hankiolan roolina on toimia välineasiantuntijana kelaustuoli- ja rengasasioissa.

– Tonin T51-luokassa kalustolla on suurempi merkitys onnistumiseen kuin esimerkiksi T54-luokassa, jossa pelivaraa on enemmän. Sanoisin kuitenkin, että tuloksen ratkaisee 50-prosenttisesti kelaaja ja 50-prosenttisesti kalusto, Hankiola pohtii.

Hankiola kuvailee ratakelauksen vastaavan formuloita tai rallia, jossa kuljettajan ja tallin välisen saumattoman yhteistyön päämääränä on korjata mahdolliset auton ongelmakohdat ja hioa ajasta pois tarvittavat sekunnit tai sadasosat.

– Jos kelaaja sanoo, että tuolilla on huono kelata, se ei vielä kerro minulle mitään enkä pysty auttamaan. Toni osaa kertoa niin tarkasti, jos esimerkiksi kelausasento tai käden saatto ei ole suorituksessa täydellinen. Sitten siirrämme hänen penkkiään viisi milliä eteenpäin ja kokeilemme, tuntuuko paremmalta.

Hankiolan mukaan huippuparaurheilijat satsaavat tekniseen taustatiimiin vaihtelevasti.

– Belgian Peter Genyn on yksi Tonin päävastustajista Tokiossa, ja hänellä on hyvä tiimi taustalla. Jos tiimi on suppea, se näkyy ajassa. Monen kelaajan kohdalla voisi mennä sanomaan, että saisit enemmän vauhtia, jos laittaisit tuon ja tuon asian kuntoon. Ratakelauksessa on äärimmäisen tärkeää, että urheilijan taustalla on hyvä tekninen henkilö, Hankiola painottaa.

Hankiola valmistui autoinsinööriksi vuonna 2003 ja perusti samana vuonna Nastolaan auton- ja polkupyörän renkaita testaavan Wheel Energy -yrityksen.

Hankiola rakensi vierinvastusmittauslaitteen, jolla hän pystyi selvittämään eri renkaiden paremmuutta.

Nyt Hankiolan asiantuntemusta hyödyntävät suuret autoalan rengasvalmistajat, kuten Michelin ja Continental sekä muutamat maantiepyöräilyn ammattilaistallit.

Pyöräilyä itsekin kuntoilumielessä harrastava Hankiola on ollut näkymättömänä taustavaikuttajana Chris Froomen voitoissa Ranskan ympäriajossa, sillä Hankiolan asiakkaisiin kuuluu brittitähden silloinen talli Team Sky.

– Monet ovat ihmetelleet, miksi kymmenien miljardien liikevaihdoilla pyörivät yritykset lähettävät renkaansa testattavaksi Nastolaan Hankiolan Petrille. Se johtuu siitä, että olen täysin riippumaton toimija. Olen yhden miehen laboratorio, joten kaikki pysyy salassa. Kun renkaat saapuvat Nastolaan, pyrin mittaamaan ne nopeasti. Vahvuutena on myös se, että pystyn tekemään lukuisia eri testejä renkaille, jopa 14 erilaista, joten niitä ei tarvitse lähettää eri paikkaan, Hankiola selvittää.

Hankiola painaa yrityksessään pitkää työpäivää renkaiden parissa keskiviikkoon asti, jolloin hän suuntaa Tokion paralympialaisiin Suomen kisajoukkueen mukana. Tokiossa Hankiola toimii Suomen kaikkien parayleisurheilijoiden taustajoukoissa teknisenä huoltomiehenä.

Tokion olympialaisissa uusi nopeampi Mondo-pinnoite herätti keskustelua, ja myös Hankiola on ehtinyt perehtymään siihen Suomessa.

– Pinta on hyvin pehmeä ja pehmeän pinnan alla on erittäin kimmoisaa materiaalia. Lyhyillä matkoilla alustasta on apua, mutta pitkillä matkoilla pehmeästä pinnasta tulee raskas. Ensivaikutelman perusteella alustan ei pitäisi tuottaa haasteita kelaajille.

Suomen paralympiajoukkueelta on lupa odottaa mitaleita varsinkin kelauksessa, jossa Piispasen lisäksi mitaliehdokkaita ovat Leo-Pekka Tähti, Amanda Kotaja ja Henry Manni.

Lontoon vuoden 2012 kisojen paralympiavoittaja Piispanen jäi ulos kolmen joukosta Riossa viisi vuotta sitten, joten ainakin hänellä menestysnälkää riittää.

Piispanen osoitti virettään kelaamalla 200 metrillä uuden maailmanennätyksen Jyväskylän SM-kisoissa aiemmin elokuussa.

– Tonin tuolin säädöt ovat kohdillaan, ja hän on muutenkin kunnossa. ME oli siitä osoitus. Tiimillämme on selkeä tavoite Tokiosta: molemmilta matkoilta mitali. Väri tiedetään sitten, kun ollaan maalissa, Hankiola kiteyttää.