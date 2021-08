Lapsille ja nuorille onkikisa tiistaina Kuusjoella

Valtakunnallista kalastuspäivää vietetään keskiviikkona 25. elokuuta, mutta Kuusjoen Nummijärvellä ”etkoillaan” jo tiistaina lasten ja nuorten leikkimielisen onkikisan merkeissä.

Tapahtuma alkaa infolla uimarannan parkkialueella kello 17, josta kisaajat ja toimitsijat siirtyvät onkipaikalle. Järjestäjätaho muistuttaa, että jokaisen kisaajan on huolehdittava itse omat kalastusvälineensä.

Aikaa onkia on kello 18.45 asti, minkä jälkeen suoritetaan kalojen punnitseminen parkkialueella. Kisan voittajaksi kruunataan se onkija, joka onnistuu kalastamaan isoimman kalan ja tunnistaa sen itsenäisesti.

Tilaisuuden järjestelyissä otetaan huomioon alueelliset kokoontumisrajoitukset. Onkikisa toteutuu, jos ilmoittautuneita on vähintään 7.

Tapahtumaan on ennakkoilmoittautuminen, ja ilmoittautua voi esimerkiksi Länsi-Suomen maa- ja kotitalousnaisten verkkosivuilla. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 22. elokuuta.

Tapahtuma on maksuton.