Lassi Etelätalo haluaa kolmannen peräkkäisen mestaruuden, vastustajien tavoite on pilata suunnitelmat

Tokion olympiafinalisti Lassi Etelätalo tavoittelee Tampereen Kalevan kisoissa kolmatta peräkkäistä keihäänheiton Suomen mestaruutta. Hän haluaa yltää saavutukseen, johon pystyi viimeksi Tero Pitkämäki. Pitkämäellä on neljä peräkkäistä voittoa vuosilta 2004-2007.

Suunnitelmaa vastustavat ennätyksensä 85 metriin parantanut olympiaedustaja Toni Kuusela, kolmas olympiaedustaja Oliver Helander, 22-vuotiaiden Euroopan mestari Topias Laine, nuorten maailmanmestari Janne Läspä, menestyksekkäälle uralleen hyvästejä heittelevä Euroopan mestari Antti Ruuskanen, kolmannen polven 80 metrin heittäjä Jami Kinnunen ja yllätysvalmis Teemu Narvi.

Kuusi suomalaista on yltänyt tänä kesänä yli 80 metrin, ja rajan päälle on edelleen tunkua.

– Voi sanoa, ettei Suomi keihäänheittomaana oikein paska ole, Kuusela tiivistää kesän suomalaissaavutukset ja tulostason.

– Tulee hienot Kalevan kisat.

Myös Laine odottaa kilpailusta kiivasta ja tasokasta, kun mitalikamppailuun pyrkii monta hyväkuntoista heittäjää.

– Kauden kilpailut ovat osoittaneet, että tasoa löytyy. Tulee varmasti hyvä kisa, eivätkä mitalit ihan halvalla lähde, Laine ennustaa.

– Mukana on aika paljon hyviä heittäjiä, jotka haluavat Kalevan kisojen mitalin ja paikan Ruotsi-ottelussa.

Etelätalon paha tapa

Miesten keihäsfinaali näyttää ennakkoon mielenkiintoisemmalta kuin pitkään aikaan. Vain Tokiossa kahdeksanneksi heittänyt Etelätalo näkee asian toisin.

– Eikös se ole selvää, että minä voitan, Etelätalo naurahtaa kieli poskessa.

Etelätalo lähettää huumorilla terveisensä kilpakumppaneilla, mutta on samalla tosissaan.

– Kolmatta mestaruutta lähden hakemaan, Etelätalo jatkaa.

– Olen tehnyt tällä kaudella ja pidempäänkin kaiken Tokion olympialaisten ehdoilla, ja loppukausi menee sillä samalla draivilla. Olen palautunut Tokion reissusta yllättävän nopeasti hyvään treenitasoon. Kunto mahdollistaa jopa ennätyksen, mutta mestaruus on tietenkin Kalevan kisoissa ykköstavoite.

Kuusela, Laine ja varmasti muutama muukin tähtää vakavissaan samaan mestaruuteen.

– En tavoittele Kalevan kisoissa mitään muuta kuin kultaa, Kuusela vahvistaa.

Laine lähtee Tampereelle samoin aatoksin.

– Mukana on kova nippu heittäjiä, mutta tavoite on aina voittaa, nuorten arvokisoissa toistuvasti loistanut Laine kertoo.

Etelätalon puolella on kaksi tosiasiaa. Hän lähtee Kalevan kisoihin terveen paperein, ja hän on loistava kilpailija.

– On se aika pirullinen äijä. Osaa kilpailla silloin, kun pitää. Ei voi kuin hattua nostaa, Kuusela nauraa ihastellen Etelätalon tavalle kairata voitto viimeisellä heittokierroksella.

– Mutta lähden totta kai voittamaan mestaruutta. Sitten näkee, mitä tulee ja tuleeko se Etelätalo viimeisellä kierroksella ohi vai ei.

Ruuskanen ja toipilaat

Tampereen Kalevan kisojen keihäskilpailun tulostasoa uhkaa loppukaudelle tyypillisesti heittäjien raihnaisuus.

Ruuskanen, 37, on heittänyt kauden kolmessa kilpailussaan 77-metriset. Helander toipuu olympiamatkan lähentäjävammasta. Jarmo Marttila satutti kylkeään Lahden kisoissa. Kuusela kilpailee kipeän olkapään ehdoilla, ja Laine toipuu 22-vuotiaiden SM-kisojen tällistä.

– Kyllä sillä heittämään pystyy. Ei ole käden vika, jos kävisi niin, ettei keihäs lennä, Kuusela sanoo olkapäästään.

– Varmaan joku voisi tässä tilanteessa kotiinkin jäädä. Mutta kyllä se kestää, kun puree vaan huulta vähän enemmän.

Kuuselan todellinen terveystilanne valkenee näillä näkymin vasta kauden päätteeksi.

– Heitetään kesä loppuun. Katsotaan käsikuviota sen jälkeen, Kuusela lisää.

Laine, 20, tuntee toipuneensa kylkivammasta, jonka hän sai ikäluokkansa mestaruuskilpailuissa 15. elokuuta.

– Turun SM-kisoissa teki vähän kipeää, mutta kyljen pitäisi alkaa olla ihan hyvä. Sen pitäisi olla Tampereella täydessä iskussa, Laine kertoo.

– Vaiva sotki viime viikkojen valmistautumista, mutta voittoa lähden hakemaan.

Aikuisten sarjassa läpimurtoaan tekevä Laine lähtee Kalevan kisoihin ensi kertaa mitalisuosikkina ja nauttii tilanteesta.

– Nyt on vähän uudenlainen asema noihin kisoihin, mutta tykkään siitä, että on pikkuinen paine siellä. Tiedän, että pystyn pärjäämään, joten ihan hyvillä fiiliksillä lähden kilpailuun, Laine kertoo.

– Näin nuoremmalle urheilijalle Kalevan kisoissa on paljon samaa kuin arvokioissa. Tuntuu, että taso on vielä korkea ja kova kilpailu sytyttyttää.

Miesten keihään karsinta alkaa Tampereen Kalevan kisoissa lauantaina kello 14.15 ja loppukilpailu sunnuntaina kello 17.55.

Pasi Rein

STT

