Lehti: Britannian ulkoministeriössä on jätetty huomiotta tuhansia sähköposteja, joissa pyydetään apua Afganistanista evakuointia tarvitseville

Britannian ulkoministeriössä on jätetty lukematta tuhansia parlamentaarikoiden ja avustusjärjestöjen lähettämiä sähköposteja, joissa pyydetään apua Afganistanista mahdollisesti evakuointia tarvitseville. Asiasta kertoo brittilehti Observer.

Lehti on saanut nähtäväkseen todisteita siitä, kuinka evakuoitavia käsitteleviin viesteihin käytetyssä virallisessa sähköpostiosoitteessa on ollut viikon mittaan 5 000 lukematonta viestiä.

Lukemattomien sähköpostien joukossa on myös tapauksia, joihin Britannian hallituksen ministerit ovat viitanneet.

Britannia päätti evakuointilentonsa Afganistanin pääkaupungista Kabulista lauantaina noin kaksi viikkoa äärijärjestö Talebanin kaapattua vallan maassa.

Puolustusministeriö tviittasi viimeisen brittijoukkoja kuljettaneen lennon lähteneen Kabulista. Tviitin ohessa ministeriö jakoi kuvia koneeseen nousevista, uupuneen näköisistä sotilaista.

Aiemmin lauantaina Britannia lähetti maasta viimeisen yksinomaan evakuoitavia siviilejä kuljettaneen koneen.

Puolustusministeri: Yli tuhat jäi evakuoimatta

Britannian pääministeri Boris Johnson kiitti pelastusoperaatioon osallistuneita. Hänen mukaansa he auttoivat alle kahden viikon aikana yli 15 000 ihmistä.

– Haluan kiittää kaikkia mukana olleita ja tuhansia, jotka ovat palvelleet (Afganistanissa) edellisen kahden vuosikymmenen aikana. Voitte olla ylpeitä siitä, mitä olette saavuttaneet, Johnson sanoi sosiaalisessa mediassa julkaistussa viestissään.

Puolustusministeri Ben Wallace sanoi brittijoukkojen auttaneen tuhansia saamaan paremman tulevaisuuden ja turvan.

Britannian asevoimien johtaja, kenraali Nick Carter kertoi aiemmin lauantaina evakuointioperaation sujuneen ”olosuhteisiin nähden niin hyvin kuin se saattoi”. Carter antoi lausuntonsa Britannian yleisradioyhtiö BBC:lle.

Hän kuitenkin kuvaili sydäntäsärkeväksi sitä, miten kaikkia ei ole voitu saada maasta. Carter arvioi useiden satojen evakuoitavaksi soveltuneiden afganistanilaisten jääneen evakuoimatta.

Puolustusministeri Wallace arvioi aiemmin, että jopa 1 100 afganistanilaista ei päässyt lähtemään maasta, vaikka he olisivat soveltuneet uudelleensijoitettavaksi Britannian evakuointiohjelman pohjalta.

Eläinten evakuoiminen kuumensi tunteita

Yksi viimeisistä Kabulista lähteneistä oli eläinavustusjärjestön brittijohtaja, joka lensi yksityiskoneella noin 200 kissan ja koiran kanssa, jotka olivat peräisin kabulilaisesta eläinsuojasta. Kyseinen evakuointi on ollut kiistanalainen ja närkästyttänyt monia.

Nowzad-järjestön perustaja Paul ”Pen” Farthing aloitti korkean profiilin kampanjan eläinten evakuoimiseksi. Kampanja sai tukea julkisuuden henkilöiltä, joihin lukeutui muun muassa brittikoomikko Ricky Gervais.

Farthingin vaatimusta ottaa eläimet mukaansa on kritisoitu laajasti, kun samaan aikaan sadat afganistanilaiset, jotka olisivat voineet matkustaa Britanniaan, eivät päässeet kyytiin. Näihin lukeutuivat muun muassa Farthingin oman henkilökunnan jäsenet, joita järjestö sanoi pyrkivänsä auttamaan.

”Hylkäsi henkilökuntansa ja lastasi koneeseen koiria”

Brittilehti Timesille tapahtunutta kommentoinut puolustuslähde painotti Farthingin hylänneen oman afganistanilaisen henkilökuntansa ja lastanneen koneen koirilla samaan aikaan, kun yhdysvaltalaiset valmistautuivat lennättämään torstaisessa itsemurhaiskussa kuolleet 13 sotilasta.

– Kaikki täällä ovat täydellisen rikki, he olisivat yhtä hyvin voineet olla meidän sotilaitamme, Timesin lähde kommentoi.

Alahuoneen ulkoasioiden valiokunnan puheenjohtaja Tom Tugendhat puolestaan kertoi radiokanava LBC:lle, että Britannialle työskennellyt afganistanilainen tulkki oli kysynyt Tugendhatilta, miksi hänen viisivuotias poikansa on koiraa vähempiarvoinen.

Timesin mukaan samaan aikaan entinen brittisotilas, joka oli auttanut kymmeniä ihmisiä poistumaan Kabulista, jäi henkilökuntineen jumiin ulkoministeriön tekemän virheen vuoksi. Kansalaisjärjestöverkosto Nomad Concepts Groupia johtava Ben Slater kommentoi lehden mukaan tapausta farssiksi.

Ranska ja Britannia haluavat Kabuliin turvavyöhykkeen

Ranska ja Britannia aikovat maanantaina kehottaa YK:ta tekemään työtä sen eteen, että Afganistanin pääkaupunkiin Kabuliin saataisiin luotua eräänlainen turvavyöhyke humanitääristen operaatioiden turvaamiseksi.

Asiasta kertoo uutistoimisto AFP:n mukaan Ranskan presidentti Emmanuel Macron, joka painottaa asian tärkeyttä ranskalaislehti Journal du Dimanchessa.

Macronin mukaan turvavyöhyke auttaisi kansainvälistä yhteisöä ylläpitämään painetta Afganistanissa kaksi viikkoa sitten vallan kaapannutta Talebania vastaan.

YK:n turvallisuusneuvoston viisi pysyväisjäsentä, Ranska, Britannia, Yhdysvallat, Venäjä ja Kiina kokoontuvat maanantaina keskustelemaan Afganistanin tilanteesta.

https://www.theguardian.com/world/2021/aug/28/revealed-foreign-office-ignored-pleas-help-afghans-mps-evacuation

https://www.bbc.com/news/uk-58367225

https://www.thetimes.co.uk/article/i-will-destroy-you-pen-farthing-warned-defence-aide-over-afghanistan-pet-airlift-z7h30j2ws

https://www.lbc.co.uk/radio/presenters/matt-frei/tom-tugendhat-on-pen-farthing-dog-evacuation-from-afghanistan/

Arttu Mäkelä

STT

