Lista haastaa pohtimaan

Someron uudet luottamushenkilöt pääsevät heti kiinni kunnallisen päätöksenteon ydinkysymyksiin, kun kaupungissa ryhdytään pohtimaan palvelurakennetta ja talouden tasapainoa.

Tätä työtä tehdään jokaisella valtuustokaudella, mutta tällä kertaa pohdinnan tueksi tilattu pohjapaperi on erityisen väkevää luettavaa.

Somero teetti konsulttivetoisen selvityksen, jossa käydään lävitse kaupungin taloustilannetta ja palveluverkkoa.

Selvityksen näkökulma on ennen kaikkea taloudellinen: se pohtii säästöjä ja sitä, millaisen palvelurakenteen ylläpitäminen olisi taloudellisesti järkevää.

Selvitys listaa koko joukon leikkauksia. Lista kattaa valtaosan palveluista: leikkausluettelosta löytyvät muun muassa kouluverkon, terveydenhuollon ja kirjastopalveluiden karsiminen.

Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen arvioi selvityksen sisältävän paljon käyttökelpoisia ehdotuksia (SSS 17.8.).

Kuntapäättäjät puivat paperin antia syksyn aikana. Lienee jo etukäteen selvää, että keskustelusta tulee hankala.

Someron kaupunginhallituksen tuore puheenjohtaja Jutta Varjus (kok.) ehti jo toteamaan, että selvitystä pitää tarkastella kriittisesti. ”Tilastot ovat tilastoja ja paikalliset asiat omiaan”, hän sanoo.

Kuntapäättäjien näkökulmasta katsottuna kunta on muutakin kuin taloutta. Myös palveluiden laadulla ja kuntalaisten tyytyväisyydellä on painoarvoa, ja aluepolitiikka on valtakunnallisen väännön lisäksi aina vahvasti mukana myös kuntatasolla.

Arvokeskustelua ei voi ohittaa tai väheksyä, mutta sama koskee myös taloutta ja väestökehitystä.

Kunta voi järjestää vain sellaisia palveluita, joihin sillä on varaa, ja toisaalta kunnan kannattaa järjestää vain sellaisia palveluita, joille on kysyntää.

Väestöhaasteen edessä Somero on samassa tilanteessa kuin valtaosa kunnista: ennusteet arvioivat väen vähentyvän ja ikääntyvän.

Kuntapäättäjän näkökulmasta on motivoivampaa lähteä ratkomaan väestökysymystä korostamalla muuttovoiton tavoittelun tärkeyttä ja mahdollisuuksia kuin ryhtyä ajattelemaan sitä, miten toisenlainen kehityskulku vaikuttaisi kunnan toimintaan.

Konsultin lakkautuslista haastaa Someron päättäjät pohtimaan.