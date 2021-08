Lempeitä kuvia elokuussa

VIRPI LIETZÈN. Elokuu, se on parhaimmillaan lempeä kuukausi. Siis ilmojen puolesta. Paluu arkeen kesän jälkeen ei aina ole niin helppoa. Mutta elokuu lohduttaa ilmoillaan sen minkä pystyy.

Tänä vuonna elokuu on sujunut sikäli miellyttävissä merkeissä, että paahtavat helteet jäivät heinäkuuhun. Nyt on ollut sellaista mukavaa, kohtuullista kesäsäätä, johon varsinkin me vanhemmat ihmiset olemme lapsuudessa tottuneet.

On lämmintä muttei kuumaa. Nyt jaksaa taas puuhailla kaikenlaista. Sateet taas ovat tulleet luonnon kannalta todella tarpeeseen.

Yöt ovat nyt elokuussa olleet jo viileitä. Aamuinen kävelylenkki raikkaassa ilmassa herättää aivan eri tavalla kuin keskikesän tunkkainen kuumuus.

Parasta elokuussa on kuitenkin valo. Elokuinen valo tuntuu kevättalven kovan valon vastakohdalta. Hiukan kellertävässä, lämpimän pehmeässä elokuun valossa saa hienoja valokuvia.

Yksi oma suosikkivalokuvani kaikista elämäni varrella otetuista lukemattomista kuvista on otettu elokuun pehmeässä valossa. Poseeraan kuvassa rennosti nojaten silloiseen autooni, joka oli vihreä Datsun 100 A.

Olemme pysähtyneet kylätielle, tien molemmin puolin näkyy kypsyvä ohrapelto ja auton edessä pitkä, suora tie, joka kutsuu lähtemään. Muutaman päivän päästä siitä lähdinkin Tampereelle opiskelemaan toimittajaksi. Elokuinen lempeä valo saatteli lähtijää.

Nuoresta ihmisestä saa tietysti hyviä kuvia melkein miten vaan. Näin kuusikymppisenä tilanne on toinen. Pitää virittää niin hiukset kuin naamakin huolellisesti, että näyttäisi itseltään.

Olen monesti katkerasti katunut, että neljäkymmentä vuotta täyttäessäni jätin tyhmyyttäni käyttämättä hyvän ystäväni minulle antaman lahjan. Oli muka liian kiire eikä oikeaa aikaa löytynyt mutta oikeasti saamattomuuttahan se oli.

Ystäväni nimittäin ehdotti, että menisimme yhdessä valokuvaan oikein ammattikuvaajalle. Olemme olleet ystäviä taaperoiästä asti, joten yhteiskuvaan on todella aihetta.

Jotenkin valokuvaan meno sitten vaan siirtyi ja siirtyi. Ensin odotimme, että olisi loppukesä ja olisimme molemmat kauniisti päivettyneitä. Sitten tuli kaikkea muuta, ja lopulta suunnitelma vain jäi. Kuinka mukava olisi nyt kaksikymmentä vuotta myöhemmin katsoa tuota kuvaa.

Koskaan ei tietysti ole liian myöhäistä. Tänä vuonna yhdeksänkymmentäneljä vuotta täyttävä isäni kutsuu minua edelleen tytöksi. Jos ystävykset menisivät siis kuvaan nyt, niin voisimme katsella kuvaa hyvinkin tyytyväisinä, kun täytämme kahdeksankymmentä tai ehkä jopa yhdeksänkymmentä.

Vanhat kuvat kun tuppaavat kummasti paranemaan vuosien vieriessä.

Jos jotain siis elokuussa kannattaa tehdä, niin kannattaa ottaa valokuvia toinen toisistaan. Siis ihan oikeita valokuvia eikä vain selfievirnistyksiä. Luonto tarjoaa nyt kauniita kehyksiä kuville.

Kannattaa ikuistaa läheisiä kuviin ja myös tilata kuvat paperilla. Käsin kosketeltava kuva on varmempi muisto kuin vain sähköinen kuva. Eikä seinille löydy parempia koristeita kuin kuvat rakkaista ihmisistä.

