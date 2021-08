Lentopallomaajoukkueen konkarit Esko ja Sivula ovat valmiit EM-kisoihin

Kahdeksannen kerran peräkkäin lentopalloilun EM-kisoissa pelaava Suomi aloittaa C-alkulohkon ottelunsa keskiviikkona Pohjois-Makedoniaa vastaan.

Sen jälkeen on kahden päivän tauko, viikonloppuna kohdataan Espanja ja olympiahopeaa Tuomas Sammelvuon johdolla voittanut Venäjä. Ensi viikolla Joel Banksin valmentama joukkue kohtaa Hollannin ja Turkin. Neljä parasta etenee jatkoon.

Edellisen kerran EM-kisoissa vuonna 2013 pelannut passari Mikko Esko saa keskiviikkona täyteen 300 A-maaottelun rajan toisena suomalaisena.

– Avausottelusta pitää ottaa voitto, se on selvä. Sen jälkeen kohdattavista neljästä maasta vain Venäjä on ehkä liian paha, muut kolme pystymme voittamaan, Esko sanoo.

Esko oli viime kaudella lentopallon Mestaruusliigan paras pelaaja johdattaen VaLePan neljänteen peräkkäiseen mestaruuteen. Kutsu A-maajoukkueen leiritykseen kesällä poiki lopulta valinnan EM-kotikisajoukkueeseen.

– Kaikki roolit käyvät, tärkeintä on auttaa joukkuetta voittoihin. Uskoisin saavani näyttöpaikan jossakin vaiheessa, vaikka Eemi (Tervaportti) onkin varmaan ykköspassari. Jos pääsen pelaamaan, niin siitä on varmasti etua, että olen pelannut aika monen kanssa seurajoukkueessa, Esko sanoo.

Sivulalla jo seitsemännet

Todennäköinen ykköshakkuri Urpo Sivula nautti Eskon passeista kolme kautta 2016-19 VaLePan riveissä. Sivula asuukin nykyään Sastamalassa.

– Olen hyvässä kunnossa ja valmis pelaamaan. Aion pysyä kentällä, otan haasteen vastaan joukkueen nuorilta hakkureilta, Sivula korostaa.

Tampereen EM-kisat ovat Sivulalle jo seitsemännet, väliin jäivät vain vuoden 2017 kisat. Putki alkoi ikimuistoisesta Moskovan turnauksesta 2007, Suomi oli silloin neljäs ja oli todella lähellä päästä loppuotteluunkin.

– Siellä en paljon pelannut, ykköskuusikko oli silloin kova, Sivula muistaa.

Vuonna 2007 kahdestatoista pelaajasta vain Sivula ja Matti Oivanen edustivat suomalaista seuraa, 10 pelaajaa tuli ulkomailta. Vuoden 2021 joukkueen 14 pelaajasta seitsemän edustaa alkavalla kaudella ulkomaalaisia seuroja.

Naisten EM-kisoissa Suomen ongelmaksi tuli lyöntivoiman puute laidasta. Esko ei usko miesten kärsivän tästä ongelmasta.

– Selvää on, ettei otteluita voiteta pelkästään keskihyökkäyksellä. Pallon täytyy kuolla laidastakin ja uskon että niin tulee myös käymään, Esko sanoo.

Viisi pelaajaa saa arvokisadebyytin. Heitä ovat hakkurit Aaro Nikula ja Joonas Jokela, yleispelaaja Sakari Mäkinen, keskipelaaja Miki Jauhiainen ja libero Voitto Köykkä. Heistä Mäkinen asuu Tampereella eli kisat ovat hänelle todelliset kotikisat kuten myös keskipelaaja Sauli Sinkkoselle.

– Ollaan koko ajan kuplassa hotellilla ja hallilla eli ei pääse kotona käymään. Innolla odotan pelejä, Mäkinen sanoo.

Hakametsään vajaat kolmetuhatta katsojaa

Hakametsän halliin saa ottaa jääkiekossa 7 300 katsojaa, mutta näissä EM-kisoissa kapasiteetti on pääsihteeri Riia Martinojan mukaan noin 2 800 katsojaa.

– Viikonlopun pelit ovat lähes loppuunmyytyjä. Katsojat ovat hallissa neljässä lohkossa ja turvallisuus on tärkein asia järjestelyissä, Martinoja sanoo.

Moskovan huuman jälkeen Suomi on ollut kaksi kertaa 8:s, kolme kertaa 12:s ja kerran, edellisissä kisoissa 2019, sijoitus on ollut 14:s.

Juha Aaltonen

STT

Kuvat: