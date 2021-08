Liikunnan Superlauantaissa kokeiltavana lähes 30 lajia

Jo perinteeksi muodostunut Liikunnan Superlauantai järjestetään Salon Urheilupuistossa tulevana lauantaina. Viime vuonna Superlauantai jouduttiin perumaan, mutta tänä vuonna tapahtuma pidetään, ja se on järjestyksessään viides. Mukana on lähes 30 lajia golfista ja ratsastuksesta tanssiin ja jousiammuntaan.

Superlauantaissa on mahdollisuus kokeilla klo 10–14 maksutta eri liikuntalajeja salolaisten urheiluseurojen opastamana. Lajeissa voi vierailla omassa järjestyksessä ja aikataulussa. Joillakin lajipisteillä on myös seuran oma Sporttikirppis.

Vain uimahallilla on poikkeuksellisesti oma aikataulutus. Uimahalliin pääsee klo 11.15–14.00, ja allasaika päättyy klo 15. Klo 11.15–12.15 ja klo 13–14 ohjelmassa on sukellusta, klo 12.15–13 ja 14–15 uimahyppyjä ja klo 11.15–15 uintia ja melontaa. Vuonna 2002 syntyneet ja nuoremmat pääsevät uimahalliin maksutta.

Superlauantaissa on myös TWIGA Mini-Maraton, jonka lähtö ja maali ovat koirapuiston lähellä amfiteatterilla. Sarjat ja matkat (ei ajanottoa) ovat: 3–4 v. 220 m, 5–6 v. 600 m, 7–8 v. 1200 m, 9–10. v 1800 m, 11–12 v. 2400 m ja 13–14 v. 3000 m. Lähdöt alkavat klo 12 ikäjärjestyksessä.

Lisäksi mukana on opastettu sauvakävely lihaskuntoliikkein Urheilupuistossa. Lähdöt ovat klo 11 ja klo 13 Urheilutalon edestä (Perniöntie 7). Sauvakävelyt sopivat erityisesti ikääntyneille.

Tapahtuman infopisteet löytyvät jäähallien välistä, tekonurmen ja yleisurheilukentän luota sekä uimahallin sisäänkäynnin edestä.

Lajipisteillä on käsidesiä, ja sisätiloihin mennessä oven luona on käsidesiä. Osallistujia pyydetään noudattamaan turvavälejä muihin kuin oman seurueen jäseniin. Mikäli lajipisteellä on jonoa, voi kokeilla seuraavaa lajipistettä. Lajipisteillä rajoitetaan osallistujamääriä tarvittaessa.

Tapahtuma-alueella on myös ensiapupiste.

Liikunnan Superlauantai 28. elokuuta klo 10–14 Salon Urheilupuistossa (Pormestarinkatu). Tarkemmat tiedot: www.salo.fi/liikunnansuperlauantai.