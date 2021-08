Liittokanslerin tehtävässä lopetteleva Merkel vierailee Ukrainassa – Merkelin Saksa on Ukrainan tukija, mutta kaasuputki hiertää välejä

Saksan liittokansleri Angela Merkel vierailee tänään Ukrainassa ja tapaa presidentti Volodymyr Zelenskyin. Kyseessä on eräänlainen jäähyväiskäynti, sillä Saksaa vuodesta 2005 johtanut Merkel on siirtymässä tehtävästään syrjään syyskuussa pidettävien liittopäivävaalien jälkeen.

Ukrainan kannaltakin vierailu osuu merkittävään hetkeen, sillä maan irtautumisesta Neuvostoliitosta tulee kuluneeksi 30 vuotta. Tapahtumaa juhlitaan 24. elokuuta.

Merkelin johtama Saksa on ollut Ukrainan merkittävimpiä liittolaisia vuodesta 2014, kun Venäjä miehitti Krimin ja sotiminen Itä-Ukrainassa alkoi. Merkel on arvostellut Venäjää Itä-Ukrainan separatistien tukemisesta. Hänen johtamallaan Saksalla on ollut myös merkittävä rooli, kun sotimista on pyritty lopettamaan niin sanotuilla Minskin sopimuksilla.

– Merkelin lähtö merkitsee sitä, että Minskin sopimusten perusta tulee entistä heikommaksi, arvioi ukrainalainen politiikan asiantuntija Volodymyr Fesenko.

Monia ukrainalaisia eivät miellytä Minskissä sovitut myönnytykset separatisteille. Ukrainassa on myös seurattu karsaasti Saksan myötämielistä suhtautumista Nord Stream 2 -kaasuputkihankkeeseen. Ukraina pelkää, että Venäjä siirtyy viemään kaasunsa Itämeren kautta, jolloin Ukraina jäisi toimituksista syrjään ja menettäisi kaasun kauttakulusta saamansa tulot.

Ukraina toivoo takeita kaasutoimitusten jatkumisesta

Merkelin Ukraina-vierailua edelsi perjantaina vierailu Moskovaan, missä hän tapasi Venäjän presidentti Vladimir Putinin.

Ukrainassa toivotaan, että Merkelin tuomisina olisi nyt vakuutus Ukrainan kautta kulkevien kaasutoimituksien jatkumisesta sittenkin, kun Venäjän ja Ukrainan nykyinen sopimus umpeutuu.

– Toivon, että Merkel on onnistunut pääsemään jonkinlaiseen sopimukseen Putinin kanssa ennen Kiovaan tuloaan, presidentti Zelenskyi kommentoi saksalaiselle Funke Mediengruppelle.

– Kyse voisi olla Ukrainalle annettavista takeista. Esimerkiksi Venäjän lupaus minimimäärästä kaasua, joka kulkee Ukrainan putkiston kautta.

STT

Kuvat: