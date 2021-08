Liki kymmenen vuoden korpivaellus ohi – Salo nousemassa isoksi muuttovoittajaksi

Salon muuttovetovoima on kääntynyt korona-aikana rajuun kasvuun. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan Saloon on muuttanut vuoden 2021 ensimmäisen puolikkaan aikana yhteensä 156 asukasta enemmän kuin paikkakunnalta on muuttanut pois. Samalla Salo on kivunnut vahvasta muuttotappiokunnasta niiden 26 suomalaisen kunnan joukkoon, jotka ovat haalineet muuttovoittoa alkuvuoden aikana vähintään 150 lisäasukkaan verran.

– Positiiviseen muutokseen on pari selkeää syytä: työpaikkatarjonnan kasvu ja monipuolistuminen sekä korona-ajan mukanaantuoma ilmiö, jossa suurkaupungeista muutetaan väljempien tilojen ja luonnon perässä muualle, tuumii Salon kaupunkikehitysjohtaja Mika Mannervesi.

”On mielenkiintoista nähdä, onko tämä pysyvä muutos vai vain korona-ajan ilmiö.”

Hän näkee, että Salon valtti korona-ajassa on ollut nimenomaan se, että kunta pystyy tarjoamaan ison kaupungin palvelut, mutta vastapainona myös maaseudun ja saariston rauhaa sekä tilaa.

– On mielenkiintoista nähdä, onko tämä pysyvä muutos vai vain korona-ajan ilmiö. Uskon kuitenkin, että Salo on näillä vetovoimatekijöillä vahvoilla myös tulevina vuosina.

Valmet Automotiven Salon akkutehtaan merkitystä muuttovoitossa ei voi väheksyä. Sitä mieltä ovat sekä Mannervesi että Yrityssalon toimitusjohtaja Jyrki Moilanen.

– Sitä on hankalampi arvioida, miten iso merkitys akkutehtaan satojen henkilöiden rekrytoinneilla on ollut, mutta ainakin sillä on ollut vaikutusta. Erityisesti valmistavalla teollisuudella on mennyt hyvin korona-aikanakin ja osaavista tekijöistä on ollut Salossa jopa pulaa, Moilanen sanoo.

Yhtenä Salon valttikorttina muuttovoittokilpailussa on ollut luonto ja Teijon kansallispuisto. Moilanen näkee, että alueen matkailuyrittäjät ovat kärsineet koronasta suhteessa vähemmän kuin monilla muilla paikkakunnilla.

– Kotimaan matkailu on yleistynyt, joten osalla yrityksistä pandemia-aika on voinut jopa parantaa tulosta. Toki samat ravintola-alan haasteet koskevat myös Saloa kuin muitakin paikkakuntia, hän muistuttaa.

Muuttovoittoa tarkasteltaessa tulkitaan kokonaisnettomuuttoa. Se tarkoittaa kuntien välisen nettomuuton ja nettomaahanmuuton yhteismäärää. Tilastoista käy ilmi, että muuttovoittokunnat sijaitsevat järjestään maakuntakeskusten kyljessä.

Maakuntakeskuksista ainoastaan Tampere on onnistunut haalimaan muuttajia naapurikuntiaan tehokkaammin. Esimerkiksi Helsinki on muuttovoittoa mitattaessa iso häviäjä. Samaa voi sanoa myös Turusta, jonka muuttolukema on vuoden ensimmäisen puolikkaan jälkeen liki 500 asukasta pakkasella.

– Tätä ilmiötä tutkijat seuraavat varmasti suurella mielenkiinnolla. Että onko suurkaupunkipaossa kyse vain korona-ajan ilmiöstä vai voisiko muutos olla jollain tasolla pysyvää. Ennen koronaa puhuttiin kuitenkin paljon asumisen keskittymisestä isoihin kaupunkeihin ja maaseudun autioitumisesta, Mannervesi pohtii.

Hän uskoo, ettei positiivinen alkuvuosi ole vain yksittäinen piikki tilastoissa. Salon akkutehtaan vanavedessä muiden yritysten sekä kaupungin sosiaali- ja terveysalan lisärekrytoinnit tuonevat loppuvuoden aikana lisää muuttajia kaupunkiin.

– En näe syytä, miksei positiivinen kehitys jatkuisi myös loppuvuoden aikana. Tulevaisuus näyttää Salon vetovoiman suhteen hyvältä.

Kokonaisnettomuutto kunnittain tammikuusta kesäkuuhun 2021

Salon seutu ja Turku

Salo +156 asukasta

Kemiönsaari +60

Somero +36

Paimio +30

Sauvo +19

Koski +10

Marttila +9

Turku -483

Muu Suomi

1. Espoo +1 125

2. Tampere +802

3. Vantaa +675

4. Tuusula +504

5. Järvenpää +441

6. Sipoo +428

7. Kaarina +397

8. Lahti +370

9. Porvoo +326

10. Nurmijärvi +323

11. Raisio +294

…

15. Lohja +229

16. Raasepori +224

…

307. Jyväskylä -513

308. Vaasa -562

309. Helsinki -1426

Kokonaisnettomuutto tarkoittaa kuntien välisen nettomuuton ja nettomaahanmuuton yhteismäärää.

Lähde: Tilastokeskus, ennakkotiedot

Salon muuttovetovoima vuosina 2010–2020