LP Viestin tavoittelemat ulkomaalaispelaajat eivät suostuneet ottamaan koronarokotetta – neuvottelut päättyivät siihen

Lentopallon hallitsevan Suomen mestarin LP Viestin ensi kauden joukkue on yhtä ulkomaalaispelaajaa vaille. Päävalmentaja ja urheilutoimenjohtaja Tomi Lemminkäinen kertoi tiistai-iltana, että neuvottelut yleispelaajan kanssa ovat viime metreillä.

– Parempi etten sano enempää, koska tässä on mennyt aika koviakin pelaajia sivu suun.

Syyt näihin ohilaukauksiin eivät ole aina olleet ne perinteiset, eli raha tai Suomen sijainti ja ilmasto. Kahden pelaajan osalta syy on Lemminkäisen mukaan ollut se, etteivät he ole suostuneet ottamaan koronarokotusta.

– Syyt (rokotteesta kieltäytymiseen) eivät näissä tapauksissa ole olleet esimerkiksi uskonnollisia vaan yksinkertaisesti se, etteivät nämä pelaajat ole uskoneet rokotteiden tehoon, Lemminkäinen kertoi.

Rokotteiden ottaminen on välttämätöntä siitäkin syystä, että LP Viesti pelaa ensi kaudella Mestarien liigassa.

– LP Viesti ei anna tässä asiassa periksi. Olemme suhtautuneet tähän (koronavirukseen) alusta asti vakavasti ja ottaneet tilanteen tosissaan, Lemminkäinen linjasi.

Rokotekriittisyyden lisäksi tämän kesän rekrytointeja on haitannut Lemminkäisen mukaan ”amatöörimäinen agenttitoiminta”.

LP Viesti on tarjonnut muun muassa sopimusta pelaajalle, jolla on jo voimassaoleva sopimus. Osalla pelaajista on ollut taas useita agentteja, jotka ovat jo hankkineet toisen työpaikan pelaajalleen ilmoittamatta siitä.

– Vähän on ollut huonoa tuuria. Mutta eniten tässä harmittaa se turha työ, mikä näiden eteen on tehty, Lemminkäinen kertoo.

LP Viesti pelasi kauden ensimmäisen harjoitusottelunsa tiistaina Salohallissa.

LP Viesti voitti kaksi ensimmäistä erää 1-sarjassa pelaavaa Raision Urheilijoita vastaan (25–19 ja 25–16). Kolmessa viimeisessä erässä LP Viesti peluutti Akatemian nuoria pelaajia, ja nuo erät LP Viesti hävisi (22–25, 10–25, 22–25).

– Kokonaisuudessaan positiivinen suoritus. Kahden ekan erän lukemat olivat juuri sellaiset kuin noilla kokoonpanoilla pitääkin olla, Lemminkäinen kertoi.

– Kolmessa viimeisessä erässä kentällä oli paljon nuoria, jotka kohtasivat ensimmäistä kertaa tämän tason joukkueen.

LP Viestiltä puuttui viisi avauksen pelaajaa. Poissa olivat EM-kisoihin valmistautuvat Iina Andrikopoulou, Anna Czakan ja Netta Laaksonen sekä passari Viktoriia Tuchashvili ja kesän päähankinta Jessica Kosonen.

Ensiesiintymisensä LP Viestin paidassa teki keskipelaaja Jenni Jantunen, joka vakuutti erityisesti syöttöruudussa.

– Syöttö on hänen selkeä vahvuutensa. Jenni on hyvä taistelupari Nealle (Haatainen), koska kaikki varmaan tietävät, kuka on ykköskeskarimme (Czakan), Lemminkäinen suunnitteli.

Akatemian kokoonpanossa mielenkiintoisin nimi oli 16-vuotiaiden tyttöjen maajoukkuepelaaja Selma Nikkanen.

– Selma ei ollut nyt ihan niin rohkea kuin treeneissä, Lemminkäinen huomasi.

Nikkanen on pelannut keskitorjujaa, mutta kesän aikana hänen pelipaikkansa on vaihtunut laituriksi. Toinen pelipaikkaansa vaihtanut on Oona Tuominen, joka pelasi liberona vain muutaman viikon treenin pohjalta.

– Siihen nähden Oona oli hyvä.

– Toki huomasi, että nuoret pelaajat jännittivät hirveästi, vaikka katsomossa ei ollut kuin omia vanhempia ja Salkkarin toimitus, Lemminkäinen hymähti.

RaisUn päävalmentajana toimii tällä kaudella Salon Viestin kasvatti ja Lemminkäisen entinen valmennettava Taru Alho. Lemminkäinen uskoo, että pitkä ja värikäs pelaajaura on Alhon vahvuus uudessa pestissä.

– Taru on pelannut varmaan yli kymmenen eri valmentajan alaisuudessa monessa eri maassa ja nähnyt erilaisia valmennustapoja. Hän varmasti hakee niistä itselleen parhaan tyylin omaan työhönsä.

– Todella hienoa, että Taru lähti tähän hommaan ja uskon, että RaisU on sopiva joukkue hänelle, Lemminkäinen kertoi.