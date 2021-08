Luonnon oma päivä

Tänään vietetään Suomen luonnon päivää.

Päivä muistuttaa luonnon tärkeydestä ja sen hyvinvointia edistävästä vaikutuksesta. Juuri nyt asia on kirkkaana mielessä ilman muistutustakin: korona-aikana luonnosta on tullut henkireikä myös monelle sellaiselle, joka ei ole aiemmin luonnossa kulkemisesta piitannut.

Luonnon kauneus ja rauha ovat tarjonneet mielekästä tekemistä ja pakopaikan kotipiiriin kutistuneesta arjesta.

Ajatuksen luonnon itseisarvosta ja sen vaalimisen tärkeydestä voisi olettaa olevan universaali, mutta näin ei ole.

Ihmisen tavoite kohentaa elintasoaan ja kuluttaa yhä enemmän ajautuu väistämättä toistuvasti törmäyskurssille luonnon kanssa. Moni luontoakin arvostava kuluttaa tavalla, joka kuormittaa luontoa liikaa.

On helpompaa tietää tilanne kuin todella tiedostaa se tavalla, joka johtaa muutokseen.

Ilmastonmuutos on tällä hetkellä suurin uhka luonnon monimuotoisuudelle, mutta yhteistä tahtotilaa ilmastonmuutoksen torjumiseksi on työlästä löytää. Huoli ilmastonmuutoksesta on kasvamisen sijaan laimentunut.

Elinkeinoelämän valtuuskunnan Evan tuore tutkimus osoittaa, että suomalaiset olivat 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä enemmän yksimielisiä ilmastonmuutoksen torjumisen kiireellisyydestä kuin tällä hetkellä.

Vaikka luonto on kaikille yhteinen, kysymys ilmastonmuutoksesta on viime vuosina politisoitunut.

Evan tutkimuksen mukaan vuonna 2006 perussuomalaisten kannattajista 87 prosenttia piti ilmastonmuutosta aikamme suurimpana ympäristöuhkana. Nyt perussuomalaisten kannattajista tätä mieltä on enää 31 prosenttia.

Suomen luonnon päivää on vietetty vuodesta 2013 lähtien. Se kirjattiin viime vuonna ensimmäistä kertaa Yliopiston almanakkaan, ja vuodesta 2023 lähtien päivä tulee olemaan myös vakiintunut liputuspäivä.

Liputuspäivä on yksi tapa alleviivata luonnon arvoa ja kiinnitttää huomiota siihen, että ilman monimuotoista ja elinvoimaista luontoa ihmisen elämä olisi köyhempää – ei rikkaampaa.