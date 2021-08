Maailma lumoutuu uudelleen – TikTokin noidat ja kristallipuoti Halikossa kertovat uushenkisyyden noususta

Iina Lappalaisen elämä mullistui, kun hän löysi 13-vuotiaana Iisalmen kirjastosta noituutta käsittelevän mustakantisen kirjan. Hän julistautui kotona vanhemmilleen wiccaksi, eli uuspakanallista Wicca-luonnonuskontoa harjoittavaksi noidaksi.

– Sinä kesänä kun siirryin yläasteelle, luin koko kirjaston parapsykologiaosaston läpi. Sen noitakirjan lukiessani ajattelin, että tässä kirjassa on selitetty koko maailmankatsomukseni. Johonkin ryhmään kuuluminen tuntui silloin tärkeältä, Lappalainen muistelee.

Wicca syntyi Isossa-Britanniassa toisen maailmansodan tienoilla, ja se on yksi tunnetuimmista noituuden muodoista. Enää Lappalainen ei koe itseään vahvasti wiccaksi, mutta spiritualistinen maailmankatsomus on pysynyt hänen mukanaan kyseisestä kesästä lähtien.

Ensimmäiset kristallinsa Lappalainen sai äidiltään, joka alkoi tehdä energiahoitoja, kun Lappalainen oli 24-vuotias. Nyt Iina Lappalainen on tehnyt itse energiahoitoja kymmenen vuoden ajan. Energiahoitoja on käsitteenä vaikea määritellä, sillä hoitotapoja ja tekniikoita on todennäköisesti yhtä paljon kuin hoitajia.

– Hyödynnän omassa menetelmässäni kristalleja, varpua, käsiäni sekä kanavointia. Minua kiinnostaa erityisesti auttaa ihmisiä pohtimaan heidän omaa tehtäväänsä tässä maailmassa. Itselläni se on muiden auttaminen, Lappalainen selittää.

Vuosi sitten keväällä Lappalainen päätti myydä kapselipukeutumista verkkokurssien avulla opettaneen yrityksensä eteenpäin ja ryhtyä päätoimisesti energiahoitajaksi. Hän hankki Halikon entisen osuuskaupan talosta itselleen tilan, jossa oli varsinaisen hoitohuoneen lisäksi ylimääräinen huone edessä.

– Totesin, että tähän voisi perustaa vaikka myymälän, joten hankin myyntiin hoidoissa käyttämiäni kristalleja. Homma lähti vähän lapasesta, Lappalainen naurahtaa.

Turun yliopiston uskontotieteiden yliopistonlehtori ja Suomen uskontotieteellisen seuran puheenjohtajan Tiina Mahlamäen mukaan uushenkisyyden suosio on kiistattomasti kasvussa.

– Kansainvälisellä tasolla 1980- ja 1990-luvuilta lähtien käynnissä ollut spirituaalinen käänne jatkuu edelleen. Ihmiset ovat kääntyneet pois perinteisemmistä, dogmaattisista uskonnoista kohti yksilöllisempiä maailmankatsomuksia, Mahlamäki kertoo.

Yksilöllistyminen on muutenkin Mahlamäen mukaan yhteiskunnassa pitkään jatkunut kehityskaari, ja se näkyy vahvasti etenkin ihmisten uskonnollisuudessa. Evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluvien määrä on laskenut koko 2000-luvun ajan ja uskontokuntiin kuulumattomien määrä kasvanut.

Iina Lappalainen kertoo huomanneensa, että viime vuoden kevät oli monille henkisen heräämisen aikaa. Hänen havaintonsa voi hyvinkin olla totta: tutkija Mahlamäen mukaan historiallisesti epävarmoina aikoina uskonnollisuus on yleensä kasvanut.

Ilmastonmuutoksen ja muiden uhkakuvien vuoksi nousussa saattaakin olla nyt henkisyys, sillä perinteisten uskontojen opit ja autoritäärisyys eivät houkuttele nuoria.

– Käynnissä on prosessi, jota sosiologiassa kutsutaan uudelleenlumoutumiseksi, Mahlamäki selittää.

Mahlamäki kertoo, että modernisaation ja elämän rationalisoitumisen myötä ihmisten käsitys heidän erityisyydestään katosi. Henkisen ja uskonnollisen maailman lumous ikään kuin särkyi. Nyt ihmiskunta on alkanut uudelleenlumoutua, ja populaarikulttuurilla on prosessissa suuri rooli.

– Fantasiakirjat ja -pelit tutustuttavat yleisönsä erilaisiin voimiin ja magiaan konsepteina. Harry Potter on yksi tunnetuimmista esimerkeistä. Tarinat opettavat meille, että tietyillä esineillä tai sanoilla on voimaa, Mahlamäki kertoo.

Tarinat opettavat meille, että tietyillä esineillä tai sanoilla on voimaa

–Tutkija Tiina Mahlamäki

Populaarikulttuuri siis opettaa ihmisille maagista käyttäytymistä. Sitä esiintyy Tiina Mahlamäen mukaan kaikkialla: esimerkiksi huippu-urheilijat voivat uskoa tiettyjen vaatekappaleiden tuovan onnea.

– Noituudessa pyritään vaikuttamaan taikakeinoin itseensä ja ympäröivään maailmaan. Maailmantilassa, jossa ympärillä tapahtuviin asioihin on vaikea vaikuttaa, keinojen lisääminen on houkuttelevaa, Mahlamäki selittää.

Kun ihminen on oppinut kulttuurituotteiden kautta magian toimintatavat, ne tuntuvat tutuilta ja jopa luonnollisilta. Jos sen jälkeen kokeilee esimerkiksi tehdä loitsun, joka sattuu toimimaan, usko vahvistuu. Maaginen käyttäytyminen voi olla melko arkistakin.

– Monet saattavat nykyään kertoa tuntevansa vaikkapa vahvaa yhteyttä luontoon. Toisaalta fiktiosisältöjen ympärille saattaa syntyä suoraan omia uskontokuntia, kuten esimerkiksi Star Warsiin perustuva jedismi, Mahlamäki sanoo.

Jedismillä ei ole virallisen uskonnon asemaa missään maassa, mutta vuonna 2012 Ison-Britannian väestönlaskennassa yli 175 000 englantilaista ja walesilaista ilmoitti sen uskonnokseen.

Millaista tarkoituksellinen maaginen käyttäytyminen voi olla? Lappalaisen kristallisessa chakrahoidossa etsitään hoitoon tulleen elämänpolkua käsien, kivien ja keskustelun avulla.

Energiahoitoa tehdessään Lappalainen kertoo havainnoivansa aluksi asiakkaan auraa, minkä jälkeen hän kutsuu paikalle oppaat. Nämä henkioppaat tai valo-olennot suojaavat ja ohjaavat ihmistä hänen elämäntehtävässään.

Henkioppaat vaihtelevat ihmisen mukaan: ne voivat olla arkkienkeleitä, lohikäärmeitä, edesmenneitä läheisiä, jumalia ja jumalattaria tai ylösnousseita mestareita, kuten Jeesus tai Magdalan Maria.

– Shamaaneilla oppaat ovat usein eläimiä tai muinaisia shamaaneja. Kuulostaahan tämä nyt varmasti tarpeeksi hölmöltä? Lappalainen kysyy nauraen.

Varsinainen energian manipulointi ihmisen energiakehossa tai aurassa tapahtuu Lappalaisen mukaan chakrojen kautta.

Chakrat ovat monien uskomusperinteiden mukaan kehossa olevia energian keskittymispisteitä. Sana on muinaista sanskritin kieltä ja tarkoittaa pyörää tai ympyrää. Ensimmäinen maininta chakroista on löydetty hindujen pyhistä Veda-kirjoista, joista vanhimman on arvioitu syntyneen yli tuhat vuotta ennen ajanlaskun alkua.

Yleisimmän länsimaisen käsityksen mukaan chakroja mielletään olevan seitsemän. Lappalainen harjoittaa 12 chakran järjestelmää, jossa kehon lisäksi chakroja uskotaan olevan neljä päälaella olevan kruunuchakran yläpuolella ja yksi häntäluun tietämillä sijaitsevan juurichakran alapuolella.

Kristallien avulla Lappalainen uskoo pystyvänsä muuttamaan näiden kehon energiapyörteiden liikettä virtaavaksi, jos hän on huomannut niiden olevan pysähdyksissä tai sulkeutuneena.

Nykyaikainen henkisyys ja noituus yhdistelevät traditioita kaikkialta ympäri maailmaa eri ajanjaksoilta. Miten intialainen oppi chakroista limittyy Lappalaisen mielestä yhteen arkkienkeleiden sekä kreikkalaisen ja muinaisnorjalaisen jumaltaruston kanssa?

– En usko joko–tai-ajatteluun. Me elämme yhdessä samassa maailmassa ja universumissa, josta erilaiset traditiot ovat vain heijastuksia. Afrodite- ja Freya-jumalattaret ja kristinuskon Magdalan Mariakin ovat mielessäni samaa energiaa, Lappalainen pohtii.

Kysymykset eri kulttuureista ammentamisesta ovat pinnalla varsinkin nuoremmilla sukupolvilla. Yksi kuuma puheenaihe on valkosalvian rituaalinen polttaminen puhdistustarkoituksissa. Valveutuneiden nuorten noitien mielestä valkosalvian poltto on ongelmallista, sillä perinne tulee alun perin Amerikan alkuperäiskansojen kulttuurista.

Mantereen valloittajat sortivat alkuperäiskansoja ankarasti myös uskontonsa harjoittamisen takia. Monien mielestä valkoisten, kulttuuriin kuulumattomien noitien ei ole sopivaa polttaa valkosalviaa sen historian takia.

Kiistassa on myös ekologinen ulottuvuus, sillä noituuden suosion vuoksi valkosalvian ryöstöviljely on lisääntynyt. Kasvia on myös kerätty suurissa määrin laittomasti luonnonsuojelualueilta.

– Olen keskustellut nuorison kanssa salvia-asioista ja kivien eettisyydestä. Minulle on vieras ajatus, että voisimme rajata tiettyjä kasveja vain tietyn syntyperän ihmisille. Kun olen hoitaessani keskustellut natiiviamerikkalaisten henkioppaiden kanssa, he ovat kehottaneet levittämään tietoa, Lappalainen kertoo.

Mahlamäki näkee tutkijana kulttuuriperintöjen sekoittamisen luonnollisena asiana.

– Mitkään kulttuurit eivät loppujen lopuksi ole ”puhtaita”, sillä ne ovat kerroksellisia. Mitään puhdasta suomalaista kulttuuria ei esimerkiksi ole olemassa.

Mahdollisuus muotoilla henkisyyden harjoittamisesta omansa näköistä vetoaa ihmisiin.

– Uushenkisyyden maailmassa on helpompi ottaa vaikutteita eri paikoista ja sekoittaa niitä, koska varsinaisia kiveen hakattua oppeja ei ole. Itselleen sopivia tapoja ja rituaaleja voi yhdistellä vapaasti.

Keskustelua kulttuurisesta omimisesta on Mahlamäen mukaan kuitenkin tärkeä käydä.

– On hyvä, että ilmiö tiedostetaan ja tunnistetaan. Yleispäteviä vastauksia on vaikea antaa, mutta tärkeää on olla sensitiivinen sen suhteen, miten hyödyntää aineetonta kulttuuriperintöä.

Iinan Kristallipuoti ja Hoitola täytti elokuun alkupuolella vuoden. Tällä hetkellä noin kolmasosa asiakkaista käy paikan päällä Halikossa ja loput käyttävät verkkokauppaa. Lokakuussa tarkoituksena on aukaista toinen kivijalkakauppa Turkuun.

– Myyjänä kristallipuodissa työskennellyt Larissa Iivanainen aloittaa siellä myymäläpäällikkönä. Tulevaisuudessa aiomme ehkä laajentaa myös muihin kaupunkeihin, Lappalainen kertoo.

Kristallipuodilla on laajan kivivalikoimansa lisäksi myynnissä myös suitsukkeita, oraakkelikortteja, kirjoja ja välineitä noituuden harjoittamiseen. Halikon liiketiloja laajennetaan syyskuussa: tuotteet siirtyvät uuteen huoneeseen ja vanhan puodin paikalle tulee ryhmätila.

– Siellä voi järjestää esimerkiksi kursseja, työpajoja ja äänimaljarentoutuksia. Pidimme kesällä viikonlopun mittaisen noitakoulun 8–13-vuotiaille, jossa pääsi opettelemaan noituuden alkeita, Lappalainen kertoo.

Kristallipuodin ylläpito ei siis ole pelkkää meditointia ja mystiikkaa vaan liiketoiminnan suunnittelua. Uushenkisyyteen liittyvää kaupallisuutta kuitenkin korostetaan Mahlamäen mielestä välillä liikaa.

– Kaupallisuus ei ole irrallaan mistään uskonnollisuudesta, sillä kaikkien täytyy elää jollakin. Sitähän ei juurikaan paheksuta, että on pappeja, jotka saavat palkkaa työstään, Mahlamäki pohtii.

Nykymaailmassa markkinatalous läpäisee Mahlamäen mukaan kaikki elämän osa-alueet, eli myös uskonnon.

– Pietarinkirkon edustalla on laajat materiaaliset markkinat, mutta niitä ei soimata, Mahlamäki sanoo viitaten Vatikaanin ympäristössä parveileviin myyjiin.

– Jos aikuiset ihmiset haluavat mennä vaikka enkelikurssille ymmärtäen mitä siellä tapahtuu, onko sen tarjoaminen väärin? Mahlamäki kysyy.

Esoteria ja henkisyys ovat muuttuneet Lappalaisen kokemasta 2000-luvun Iisalmesta. Erityisesti noituuden harjoittajat saavat nykyään oppinsa internetistä eivätkä kirjaston parapsykologiahyllystä.

– Ennen noidat tajusivat olevansa noitia lukemalla Noidan käsikirjan, nyt he löytävät toisensa somesta, tutkija Mahlamäki tiivistää.

Tällä hetkellä pinnalla on Witchtok, eli videopalvelu TikTokin noituutta käsittelevä osio. Aihetunniste nousi suosioon vuonna 2019, ja sillä merkityillä videoilla on palvelussa 17,6 miljardia katselukertaa.

Itseään noidiksi kutsuvat, tyypillisesti nuoret naiset jakavat Witchtokissa loitsuja, tekevät tarotkorttitulkintoja ja antavat vinkkejä aloitteleville noidille eli niin sanotuille baby witcheille. Videoiden visuaalisuus on tarkkaan harkittua: suitsukkeiden savu, hehkuvat kynttilät, kristallit sekä kuivatut yrtit luovat maagista tunnelmaa.

– Olen itsekin TikTokissa, ja erityisesti nuoremmat asiakkaani tuntuvat löytävän kauppani sen kautta. On hienoa, että noituus valtavirtaistuu, vaikka varmasti joukossa on joitain ”muotinoitia”, joita kiinnostaa vain estetiikka, Lappalainen pohtii.

Sosiaalisessa mediassa yhteisöllisyyttä on helppo rakentaa. Mahlamäki kertoo, että internetissä toimii tavanomaisten influenssereiden ohella myös enemmän henkisyyteen keskittyviä vaikuttajia.

– He saattavat julkaista esimerkiksi joogaan liittyviä postauksia tai päivän horoskoopin. Näin yhteisöä ylläpidetään päivittäin.

Ihailun kohteena olevien vaikuttajien kanssa pääsee vuorovaikuttamaan helpommin kuin koskaan. Mahlamäki näkee kuitenkin riskejä siinä, millaista sisältöä henkisyyden varjolla saatetaan levittää.

– Rokotekriittisyys voisi olla ajankohtainen esimerkki. Auktoriteettiasemassa olevan vaikuttajan sisältöjä kyseenalaistetaan vähemmän. Kaikki ei ole hyvää ja kaunista, vaikka kuvat olisivatkin, ja asioilla voi olla ikäviä seurauksia.

Koulussa ja kotona täytyisi Mahlamäen mukaan panostaa medialukutaidon ja kriittisyyden opettamiseen nuorille, sillä internet tulee osaksi elämää jo hyvin aikaisin.

– Taitoja täytyy hyödyntää tosin uushenkisen sisällön lisäksi kaiken muunkin arvioinnissa, Mahlamäki muistuttaa.

Spiritualismin ilmiöt kulkevat Lappalaisen havainnoinnin mukaan aalloissa, minkä hän huomaa puotinsa asiakkaista.

– 50–60-vuotiaat ovat käyneet reiki-kursseilla ja eläneet alkuperäistä kristallibuumia. Nuoremmille keski-ikäisille suurin haaste on yhdistää ruuhkavuodet ja henkisyyden harjoittaminen toisiinsa. Parikymppiset törmäävät visuaalisesti kiehtovaan noituuteen TikTokissa, Lappalainen avaa.

Onko uushenkisyys uskontoa vai ohimeneviä elämäntapatrendejä? Kun tutkija Tiina Mahlamäeltä kysytään, hän esittää vastakysymyksen: mitä oikeastaan on uskonto?

– Uushenkisyys ei ole tiettyyn organisaatioon perustuvaa, mutta se tarjoaa keinoja rakentaa merkityksellisyyttä elämään ja tarkastella maailmaa.

Kristinuskosta kumpuaa Mahlamäen mukaan uskontokäsitys, joka vaatii auktoriteetteja ja tarkkarajaisuutta. Esimerkiksi uskonnollista yhdyskuntaa rekisteröitäessä tulee määritellä muun muassa pyhä kirja ja uskontunnustus.

– Maailman uskonnollisuus ei ole sellaista. Monille uushenkisille oman elämäntavan harjoittaminen on nimenomaan asettumista yhteiskunnan rakenteita vastaan, Mahlamäki tiivistää.

Toimittajan kommentti: Kaikkea ei voi loihtia pois, vaikka mieli tekisi

Maailma seurasi Kabulin valtausta muutama viikko sitten kotisohviltaan. Talebanin toimet Afganistanissa herättävät voimattomuuden tunnetta, sillä tavallinen ihminen ei pysty toisella puolella maailmaa taisteltavaan sotaan vaikuttamaan.

Noidat taas uskoivat pystyvänsä. Reddit-verkkosivuston noituutta käsittelevällä kanavalla alettiin pohtia massakirouksen loitsimista Talebania vastaan. Kiroamisen suunnittelua varten perustettiin jopa oma kanava, BewitchTheTaliban. Kanavalla jaettiin vinkkejä itsensä suojaamiseen loitsuilla ja suojaloitsujen langettamiseen Afganistanin siviileille. Mitään varsinaista massakirousta ei ilmeisesti saatu aikaiseksi, sillä tieto noitien projektista levisi pian internetin synkempiin kolkkiin.

Nyt Reddit-kanava on täyttynyt trolleista, jotka pilkkaavat armottomasti ajatusta Talebanin kiroamisesta ja noituudesta ylipäätään. He eivät ole väärässä: onhan ajatus ääriliikkeen tukahduttamisesta kotialttarilta käsin naurettava.

Toisaalta monet kristitytkin tyytynevät vain rukoilemaan afganistanilaisten puolesta, millä lienee saman verran vaikutusta. Ainoa tapa auttaa siviilejä tällä hetkellä on alueella toimivien katastrofiavun antajien tukeminen rahallisesti.

Kuten Tiina Mahlamäki kertoo yllä olevassa jutussa, keinot vaikuttaa maailmantilanteeseen ovat nyt niin vähissä, että noituus on varteenotettava vaihtoehto. Se kertoo paljon ihmisten ongelmanratkaisukyvyistä, mutta kenties vielä enemmän epätoivostamme.