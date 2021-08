Matilda Castren valittiin ensimmäisenä suomalaisena Solheim Cup -golfkilpailuun

Suomalaisgolfaaja Matilda Castren on valittu Euroopan joukkueeseen Yhdysvaltoja vastaan pelattavaan naisten Solheim Cup -golfkilpailuun. Castren on ensimmäinen suomalainen, joka valitaan mukaan kilpailuun.

Euroopan joukkueen kapteeni Catriona Matthew valitsi Castrenin lisäksi joukkueeseensa kaksi muutakin kisadebytanttia: Irlannin Leona Maguiren ja Tanskan Nanna Koerstz Madsenin.

– Asia ei ole uponnut vielä kunnolla. Silmiini tulee ilon kyyneleitä, kun ajattelen, miten hauskaa kilpailussa tulee olemaan ja miten siistiä on edustaa Eurooppaa ja Suomea, Castren tunnelmoi Euroopan-kiertueen verkkosivuilla.

– Tämä on ollut yksi tavoitteistani ja unelmistani pienestä tytöstä lähtien.

Castren, 26, on tehnyt tänä vuonna huiman nousun golfmaailman terävimpään kärkeen. Kesäkuussa Castren voitti ensimmäisenä suomalaisena LPGA-kiertueen kilpailun Kaliforniassa, ja senkin jälkeen suomalaisen esitykset ovat olleet tasaisia viikosta toiseen.

Heinäkuun puolivälissä Castren vei voiton Euroopan-kiertueen kilpailussa Turussa. Suomalainen on sijoittunut kesällä 20 parhaan joukkoon myös Tokion olympialaisissa sekä Evian-mestaruuskilpailussa ja British Openissa, jotka ovat golfkalenterin arvoturnauksia.

Eurooppa puolustaa mestaruutta

Kapteeni Matthew valitsi niin sanotulla villillä kortilla kisaan myös Englannin Melissa Reidin, Ruotsin Madelene Sagströmin ja Ranskan Celine Boutierin.

Euroopan-kiertueen ja maailmanlistan sijoitusten kautta joukkueeseen pääsivät Tanskan Emily Kristine Pedersen, Englannin Georgia Hall ja Charley Hull, Ruotsin Anna Nordqvist, Saksan Sophia Popov ja Espanjan Carlota Ciganda.

Kahden vuoden välein järjestettävä Solheim Cup pelataan ensi viikolla Yhdysvaltain Ohiossa. Euroopan joukkue juhli turnauksen voittoa kaksi vuotta sitten

Paavali Pastila

STT

