Merkel asettui vahvasti seuraajakandidaatti Laschetin tueksi

Saksan liittokansleri Angela Merkel on ilmaissut tukensa seuraajakandidaatti Armin Laschetille. Väistyvä liittokansleri on aiemmin pidättäytynyt kommentoimasta, ketä mieluiten toivoo seuraajakseen.

Merkel kehui lauantaina tärkeässä vaalitilaisuudessa Laschetin asettaneen kaiken keskipisteeksi yksilön arvon ja sanoi uskovansa tämän palvelevan saksalaisia samassa hengessä myös liittokanslerina.

Laschet on kristillisdemokraattien eli Merkelin oman puolueen CDU:n puheenjohtaja ja kansleriehdokas. Häntä arvostellaan kuitenkin oman puolueen sisälläkin.

Kilpa puheenjohtajan paikasta oli kova. Sittemmin Laschetin maine sai pahan kolhun, kun hänet nähtiin naureskelemassa taustalla liittopresidentin pitäessä muistopuhetta Saksan tulva-alueella heinäkuussa.

Tuoreimmissa kyselyissä CDU:n etumatka sosiaalidemokraatteihin on kutistunut kahteen prosenttiyksikköön.

Saksassa järjestetään liittopäivävaalit syyskuussa.

STT

