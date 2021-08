Saksan Merkel ja Venäjän Putin tapasivat Navalnyin myrkyttämisen vuosipäivänä

Saksan liittokanslerin Angela Merkelin viimeisen virallisen Moskovan-vierailun ajankohta tuskin oli sattumaa. Hän tapasi perjantaina Venäjän presidentin Vladimir Putinin Moskovassa tasan vuosi sen jälkeen, kun oppositiohahmo Aleksei Navalnyi myrkytettiin Venäjällä.

Navalnyi lennätettiin sairaalahoitoon Saksaan, missä Merkel myös kävi häntä tapaamassa. Sittemmin Venäjälle palanneen ja vankeuteen tuomitun oppositiovaikuttajan tapaus hiertää yhä pahasti maiden välejä.

Putinilta kukkakimpun tervetuliaisiksi saanut Merkel aloitti perjantain keskustelut sovinnolliseen sävyyn.

– Vaikka meillä on suuria erimielisyyksiä, olemme puhuneet toistemme kanssa ja niin sen pitäisi myös jatkua, Merkel sanoi tv-kameroiden edessä.

Tapaamisen jälkeisessä lehdistötilaisuudessa Merkel kertoi vaatimuksestaan Navalnyin suhteen.

– Vaadin Venäjän presidenttiä vapauttamaan Navalnyin, Merkel sanoi.

Tähän Putin totesi, että Navalnyi ei ole telkien takana poliittisen toimintansa vaan korruption takia.

Putinilla ja Merkelillä ajatustenvaihto on ollut sikäli sujuvaa, että molemmat puhuvat toistensa äidinkieltä. Merkel on kuitenkin väistymässä Saksan johdosta reilun kuukauden kuluttua pidettäviä liittopäivävaalien jälkeen.

Venäjällä parlamenttivaalit pidetään jo viikkoa aiemmin kuin Saksassa, mutta Putinin valtakauden päätös ei ole vielä näköpiirissä.

Vierailu Ukrainaan vuorossa sunnuntaina

Etukäteen Merkelin ja Putinin odotettiin keskustelevan Navalnyin ohella muun muassa valmistumaisillaan olevasta Itämeren Nord Stream 2 -kaasuputkesta. Hankkeen toteutuminen varmistui, kun Saksa ja Yhdysvallat pääsivät asiassa sopuun aiemmin kesällä.

Maat kuitenkin varoittivat Venäjää uusista talouspakotteista ja kertoivat pyrkivänsä varmistamaan, että Ukrainalle taloudellisesti elintärkeä venäläisen kaasun läpikulku jatkuu. Putken valmistuminen ei silti ilahduta ukrainalaisia, joille Merkel pääsee perustelemaan kantaansa jo sunnuntaina vieraillessaan Kiovassa.

Venäjä on sanonut toivovansa, että kaasu alkaisi virrata uudessa putkessa Venäjältä Saksaan jo tämän vuoden aikana.

Uutena aiheena neuvotteluihin tuli viime hetkillä Taleban-liikkeen valtaannousu Afganistanissa. Saksa on suhtautunut muiden länsimaiden tapaan hyvin kriittisesti Kabulin uusiin vallanpitäjiin, kun taas Venäjä on pitänyt suurlähetystönsä maassa ja kehunut Talebanin alustavia linjauksia rohkaiseviksi.

Perjantain lehdistötilaisuudessa Putin kehotti kansainvälistä yhteisöä estämään Afganistania romahtamasta. Hän myös sanoi, että Afganistanissa mahdollisesti majailevia terroristeja pitäisi estää poistumasta rajojen ulkopuolelle.

