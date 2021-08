Vasta 16-vuotias Kasperi Vehmaa ponnisti miesten pituusmestariksi, Koilahti löysi oikean asenteen voittohyppyyn

Miesten pituushypyn yllätysmestariksi hyppäsi Kristian Pullin poissa ollessa vasta 16-vuotias Kasperi Vehmaa.

Lappeenrannan Urheilu-Miehiä edustava Vehmaa venytti viimeisellä hypyllään ennätyksensä 749 ja ohitti hopealle jääneen Joensuun Katajan Kalle Salmisen kuudella sentillä. Viipurin Urheilijoiden Kristian Bäck jäi pronssille (740).

Pituushyppääjä Taika Koilahdella on takanaan loukkaantumisten repimät puolitoista vuotta, mutta lauantaina Kalevan kisoissa oli onnistumisen vuoro.

Viime vuoden takareisivammansa ja tämän vuoden nilkkavaivansa selättänyt Koilahti venytti viidennellä hypyllään 615 ja varmisti uransa toisen SM-kullan.

– Ei ollut mikään helppo kisa, mutta voittohyppy nyt tuli sieltä, Koilahti kertasi.

– Lähdin vaan sillä asenteella, että nyt vaan juokset ja hyppäät. Ei ollut muuta enää tehtävissä.

Turun Weikkoja edustava Koilahti lyhensi juoksuvauhtia neljällä askeleella karsinnasta ja hyppäsi vajaalla vauhdilla.

– Oli semmoinen olo, että hyppyä pystyy hallitsemaan tuosta vauhdista paremmin. Täyden vauhdin kisahyppyjä on niin vähän alla.

Ruotsi-otteluun tähtäävän Koilahden onneksi terveyshuolet näyttävät olevan ohi.

– Nilkan kunto on hyvä. Oli aika pitkä treenikausi heinä-elokuussa, ja saatiin se sinä aikana kuntoon.

Koilahti hyppäsi Suomen kaikkien aikojen tilaston kolmoseksi kaksi vuotta sitten tuloksella 669.

Heta Tuuri sytytti Ella Junnilan hyppykipinän

Heta Tuuri teki Ratinan stadionin korkeushyppypaikalla arvokkaan palveluksen olympiaedustaja Ella Junnilalle. Hyppytekniikan kanssa koko kesän tuskaillut Junnila lämpeni hyvään vireeseen, kun Tuuri kiusasi häntä kilpailussa korkeuteen 191 asti.

Junnila virittyi 189:n ylityksen jälkeen kesän parhaisiin hyppyihinsä ja otti kotikisoista mestaruuden Tampereen Pyrinnölle kauden kärkituloksella 191. Sen jälkeen hän teki vielä hyviä yrityksiä 195:stä.

– Tästä mitalista pitäisi antaa puolet Hetalle. Se auttoi paljon, kun hän hyppäsi mukana 191:een saakka, sillä olen nimenomaan kilpailija, Junnila kertoi.

Junnilan toinen yritys 195:stä oli paras. Hyppy nousi korkealle, mutta jalat sipaisivat riman ripustimiltaan.

– Siinä yrityksessä oli vähän laiskat jalat. Rima putosi sen takia. Myös viimeinen yritys oli ok, Junnila totesi.

Uudet yritykset Ruotsi-ottelussa

Jäljellä on vielä Ruotsi-ottelu, jossa Junnila jahtaa kesälle kykyjensä mukaista tilastotulosta.

– Olisin hölmö, jos en uskoisi, että pystyn tällaisiin tuloksiin, Junnila totesi.

– Olen tiennyt koko kesän, että olen fyysisesti hyvässä kunnossa, mutta hyppytuntuma ei ole ollut näin hyvä maaliskuun hallikisojen jälkeen.

Junnila ponnisti hallissa ennätyksensä 196 ja otti tuloksella pronssimitalin Torunin EM-hallikisoissa.

– Nyt olo on todella helpottunut, kun hyppy oli niin pitkään vaikeaa. Toivon, että pystyisin Ruotsi-ottelussa jatkamaan tästä, mihin nyt jäin. Haluan lisää hyviä hyppyjä, Junnila jatkoi ja kertoi juhlivansa mestaruutta koti-illallisella.

Tuuri oli ylittää 191

Lahden Ahkeraa edustava Tuuri kamppaili rohkeasti mestaruudesta, kun hän siirsi 189:stä kaksi yritystä 191:een. Viimeinen yritys omasta ennätyskorkeudesta oli myös onnistua.

– Nyt alkoi tuntua omalta itseltä. Pystyin pitämään kallistusta ja sain hypyn nousemaan. Minä myös jännitin tavallista enemmän, ja sekin auttoi, Tuuri kertoi.

Tuuri sai kilpailusta varmuuden, että hän on nyt valmis 190:n ylitykseen.

– Luulen, että pudotin riman nousuvaiheessa olkapäällä. Täytyy tarkistaa se vielä, Tuuri jatkoi.

Jyväskylän Kenttäurheilijoiden Sini Lällä ja Turun Urheiluliiton Viivi Voutilainen jakoivat pronssin tuloksella 178.

Baas toteuti molemmat tavoitteensa

Veitsiluodon Kisaveikkojen Mette Baas toteutti kauden molemmat tavoitteensa, kun hän voitti Tampereen Kalevan kisoissa vauhdikkaan 400 metrin juoksun. Baas uusi mestaruutensa ja kohensi samalla ennätyksensä aikaan 52,74.

– Kauden tavoite oli voittaa mestaruus ja alittaa 53 sekuntia. Nyt ne tulivat molemmat, Baas myhäili.

Samalla Baas veti kilpailun kärkikuusikon omiin ennätyksiin. Viivi Lehikoinen otti SM-hopean ajalla 52,99, Milja Thureson pronssin ajalla 53,26 ja Aino Pulkkinen jäi ennätyksestään 53,37 huolimatta neljänneksi.

– Hienoa, että koko laji on mennyt tällä tavalla eteenpäin, mutta syytä en osaa selittää, Baas totesi.

– Itse olen pysynyt ehjänä, ja se tuottaa tulosta.

Edellisen ennätyksensä 53,26 Baas juoksi 22-vuotiaiden EM-kisoissa Tallinnassa heinäkuussa. Se riitti kilpailussa seitsemänteen sijaan.

Baas onnistui kahden kuntohuipun suunnitelmassaan, vaikka juoksu tuntui raskaalta vielä 22-vuotiaiden SM-kisoissa Turussa elokuun alkupuolella.

– Vielä Turun jälkeen oli aluksi vaikeata. Sitten jalat alkoivat herkistyä ja mieli virkistyä, Baas kertoi

– Tänään onnistuin hyvin, kun aloitin vähän rennommin ja tarkkailin, missä Viivi menee.

Lehikoinen ylsi aikatavoitteeseen

Lehikoinen kohensi alkukaudesta moneen otteeseen ennätystään 400 metrin aitajuoksussa ja selviytyi Suomen olympiaedustajaksi. Loppukaudesta hän on parantanut 400 metrin ennätystään ensin 53,79:ään ja nyt alle 53 sekunnin.

– Odotin 52-alkuista aikaa, mutta olin vähän epävarma, koska olen juossut neljäsatasia niin vähän, Lehikoinen kertoi.

– Onnistuin tänään silti aika hyvin. Tein seiskaradalta oman juoksuni ja lopun taistelin Metten kanssa.

Kausi jatkuu Ruotsi-ottelussa, mutta Lehikoinen ei vielä tiennyt matkojaan.

– Katsotaan, mitä minulle pistetään, Lehikoinen naurahti.

Näillä näkymin Lehikoinen juoksee Tukholmassa ainakin 400 metrin aidat, mutta urakointi aidatulla ja sileällä ratakierroksella sekä pitkässä viestissä tuntuisi rankalta urakalta.

Samalla Lehikoinenkin pani merkille, että naisilla on hyvä nelikko 4×400 metrin viestiin.

– Olisi hienoa, jos pääsisimme ensi vuonna Euroopan mestaruuskisoihin. Se olisi arvokasta, koska meillä ei ole 400 metrillä sellaista kulttuuria kuin monissa muissa maissa, Lehikoinen totesi.

Back kiristi mestariksi

Miesten 400 metrillä voittajasuosikki Viljami Kaasalainen joutui toiveittensa vastaisesti uloimmalle radalle eikä päässyt tavoitteisiinsa. Tällä kaudella ratakierrokselle siirtynyt Jyväskylän Kenttäurheilijoiden juoksija ei kyennyt tavoittelemaansa 47 sekunnin alitukseen ja jäi SM-finaalissa hopealle ajalla 47,81.

HIFK:n Erik Back nousi juoksun viime metreillä mestaruuteen ajalla 47,63, ja Gamlakarleby IF:n Filiph Johansson otti pronssin ajalla 48,29.

Moukarimestari Kangas pettyi kauteensa: ”Selvästi tehtiin jotain väärin”

Moukarimies Aaron Kangas, 24, onnistui pelastamaan pienen siivun penkin alle menneestä kaudestaan lauantaina Kalevan kisoissa.

Kankaanpään Seudun Leiskun heittäjä paiskasi Ratinan ringistä viimeisellään voittotuloksen 73,51 ja varmisti toisen peräkkäisen Suomen mestaruutensa.

Se jäi silti laihaksi lohduksi kovin odotuksin ladattuna olympiavuonna. Kankaan tulostaso notkahti toukokuun jälkeen, ja Tokion-reissu jäi haaveeksi.

– Selvästi tehtiin kesäkuussa jotain väärin, kun tulokset lähtivät laskemaan. Piti päättää treenataanko kovempaa vai haetaanko tulosta levon kautta, Kangas kertasi.

– Päätettiin hakea levon kautta, ja se näytti olevan väärä ratkaisu.

Parin kuukauden kilpailutauko ja kova harjoittelujakso ovat vieneet asioita oikeaan suuntaan.

– Siihen nähden tämän päivän tulos oli pettymys, kun treenit ovat menneet niin hyvin.

Kangas kilpailee vielä ensi viikonlopun Ruotsi-ottelussa ja mahdollisesti vielä sen jälkeen Rovaniemellä moukarimiesten sarjakilpailussa.

– Kyllä tämä kausi on kasvattanut. Edelliset on menneet juuri niin kuin on suunniteltu, tai ylikin. Tämä on ollut ihan toisenlainen kausi.

Päivän toisen miesten heittolajin Suomen mestaruuden vei nimiinsä Kangasta 22 vuotta kokeneempi Frantz Kruger.

Hiljattain 46 vuotta täyttäneen Krugerin tulostaso on hiipunut huippuvuosista, mutta Tampereella seitsemänteen SM-kultaan riitti kauden kotimainen kärkitulos 59,61.

Naisten keihäänheiton SM-kulta ratkesi Ratinassa vasta viimeisellä kierroksella.

Niin Sanne Erkkola kuin Anni-Linnea Alanenkin säästivät parhaat suorituksensa päätöskierrokselle, mutta Erkkolan 58,66 riitti toiseen peräkkäiseen SM-kultaan.

– Oli vähän hakemista merkin kanssa. Oletin, että juoksu lähtee heti alusta kovempaa, mutta ei lähtenytkään. Viimeisellä sain sen voittoheiton taas jostain kaivettua, Turun Urheiluliittoa edustava Erkkola iloitsi.

Richardsson palasi vammakierteen jälkeen estemestariksi

Esbo IF:n Camilla Richardsson on kohdannut viimeisen vuoden aikana sellaisen vastoinkäymisten kierteen, että pelkkä lähtöviivalla olo Kalevan kisoissa sai hymyn huulille.

Takareisileikkaus, sääriluun murtuma, lonkankoukistajan tulehdus ja niitä seuranneet juoksutauot ovat synkistäneet kautta.

Siksi Ratinassa juostu 3000 metrin estejuoksun uran neljäs Suomen mestaruus maistui erityisen hyvälle, vaikka aika painuikin 10.02,27:een.

– Vuosi on ollut erittäin, erittäin rankka. Kaiken tämän jälkeen tuntui hyvältä olla edes viivalla, Richardsson iloitsi.

– Aika ja kisa olivat sinänsä huonoja, mutta tärkeintä täällä on sijoitus.

Richardssonin mitalijahti jatkuu vielä sunnuntaina 5000 metrillä.

Mikko Paavola otti seiväsmestaruuden

Seiväshyppääjä Mikko Paavola lähti hieman epävarmana puolustamaan mestaruuttaan Tampereen Kalevan kisoissa. Alla oli lähes puolentoista kuukauden hyppytauko, mutta tuntuma löytyi nopeasti.

Paavola uusi viimevuotisen mestaruutensa kelpo tuloksella 560 ja teki hyvän yrityksen myös 570:stä.

– Jännitti tavallista enemmän puolentoista kuukauden hyppytauon jälkeen. Sitten tuli mieleen, että onhan tämä helppoa, kun sain seipään taas käteen, Paavola kertoi.

– Ensimmäinen yritys 570:stä oli hyvä.

Mestaruus oli Alajärven Ankkureita edustavalle Paavolalle uran toinen.

Someron Esan Tommi Holttinen oli Tampereen kilpailussa toinen tuloksella 542. Tampereen Pyrinnön Urho Kujanpää jakoi pronssin Karhulan Urheilijoiden Tomas Weckstenin kanssa tuloksella 532.

Pasi Rein, Pekka Pernu

STT

Kuvat: