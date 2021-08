Migri: Viitisenkymmentä evakuointilennoilla Suomeen saapunutta jättänyt turvapaikkahakemuksen

Afganistanilaiset ovat jättäneet elokuussa 69 turvapaikkahakemusta. Näistä noin 50 on hakemuksia, jotka Afganistanista evakuointilennoilla tulleet ovat jättäneet Suomeen saapuessaan, kertoo Maahanmuuttovirasto (Migri) tiedotteessa. Nämä hakijat ovat pääosin konsuliapua saaneiden perheenjäseniä. He eivät kuulu valtioneuvoston päätöksellä Afganistanista Suomeen otettaviin henkilöihin, vaan ovat esimerkiksi Suomesta oleskeluluvan saaneiden tai Suomen kansalaisten perheenjäseniä, kertoo ylijohtaja Jari Kähkönen Migristä STT:lle.

Valtioneuvosto päätti tiistaina, että Suomi ottaa vastaan aiemmin päätettyjen 170 afganistanilaisen lisäksi vielä 128 henkilöä, jotka ovat Suomen Kabulin suurlähetystön entisiä työntekijöitä ja turva-alan työntekijöitä perheineen. He ovat pyytäneet Suomelta maahanpääsyä.

Ulkoministeriö kertoo sähköpostivastauksessaan STT:lle, että Afganistanista evakuoidut ovat Suomen kansalaisia tai pysyvästi Suomessa asuvia, jotka ovat pyytäneet Suomelta apua, sekä valtioneuvoston päätöksen mukaisesti Suomelle, EU:lle ja Natolle töitä tehneitä henkilöitä perheineen.

– Mikäli suomalaisen kanssa pelastettu, joka ei kuulu Suomen evakuoitavien listaan, voisi joutua välittömään hengenvaaraan, mikäli hänet käännytetään pois lentokenttäalueelta, hänet voidaan ottaa humanitaarisista syistä evakuoitavien joukkoon ja kuljettaa Suomeen, kertoo ulkoministeriö.

Tilannearvion tekee ulkoministeriön mukaan Kabulin kentällä toimiva suomalainen virkahenkilö omalla virkavastuullaan.

Vastaanottokeskuksissa 1 000 paikkaa vapaana

Migrillä on valmius vastaanottaa Afganistanista tulijoita. Valtioneuvoston päätöksellä saapuneet sijoitetaan ennen kuntiin siirtymistä vastaanottokeskuksiin. Heille myönnetään oleskelulupa neljäksi vuodeksi humanitaarisella perusteella. Lupaan sisältyy työnteko-oikeus ja esimerkiksi oikeus opiskella.

– Heille järjestetään sopivat asumistilat niin, että esimerkiksi perheet asuvat yhdessä. Majoituksen lisäksi keskukset järjestävät muut tarvittavat palvelut, kuten terveyden- ja sosiaalihuoltoon liittyvät palvelut, kertoo Kähkönen.

Myös turvapaikanhakijat ohjataan vastaanottokeskuksiin. Vastaanottopaikkojen määrää ei ole Migrin mukaan tällä hetkellä tarvetta lisätä Afganistanin tilanteen takia.

– Tyhjää kapasiteettia on noin tuhat paikkaa, pidämme reserviä, Kähkönen sanoo.

Hän arvioi, että viranomaisille työskennelleiden henkilöiden ja heidän perheenjäsentensä oleskeluluvat saadaan käsiteltyä kuukauden kuluessa. Sen sijaan turvapaikkahakemusten käsittely voi kestää puolisen vuotta.

Migri ei tee tällä hetkellä Suomessa oleville afganistanilaisille kielteisiä päätöksiä. Myönteisiä päätöksiä tehdään Migrin mukaan kun yksiköllisten syiden edellytykset täyttyvät.

Migri kertoo Suomeen tulevien turvapaikanhakijoiden määrän olevan tällä hetkellä kaikkiaan edelleen alhainen.

Marja Juonala

STT

