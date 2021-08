MM-kultamitalit eivät saaneet yleisurheilijalupauksia kylläisiksi – ”Tavoittelen samanväristä mitalia, mitä nyt tuli MM-kisoista”

Keihäänheittäjä Janne Läspälle, moukarinheittäjä Silja Kososelle, aitajuoksija Heidi Salmiselle ja seiväshyppääjä Juho Alasaarelle ei jää paljoa aikaa palautua viikonloppuna päättyneistä yleisurheilun alle 20-vuotiaiden MM-kisoista. MM-mitaleita kahminut nelikko palasi maanantaina Keniasta Suomeen ja on taas tositoimissa torstaista sunnuntaihin Tampereella miteltävissä Kalevan kisoissa.

400 metrin aitajuoksun maailmanmestari Salminen paransi Nairobissa ennätystään 2,13 sekuntia ja nousi kauden tilastokakkoseksi ajallaan 56,94. Kalevan kisoissa Salminen on jopa ennakkosuosikki, kun tilastoykkönen Viivi Lehikoinen panostaa Tampereella 400 metriin ilman aitoja.

– En ole vieläkään oikein kunnolla tajunnut, mitä tapahtui. Kalevan kisoista tavoite on mitali ja Ruotsi-otteluunkin haluaisin lähteä. Sen jälkeen on tarkoitus juosta vielä SM-viesteissä, Salminen kertasi loppukauden ohjelmaansa Urheiluliiton tiedotteessa.

Keihäänheittäjä Läspä sen sijaan päättää kautensa Tampereelle. Läspä kiskaisi Nairobissa ennätyksensä 77,10 metriä ja finaalissakin vielä MM-kultaan riittäneen 76,46 metrin siivun.

– Kalevan kisoihin lähdetään kokeilemaan, pääsisikö finaaliin ja heittämään hyvä heitto, Läspä sanoi.

Kosonen tavoittelee seuraavaa kultamitalia

Heinäkuussa EM-kisoissa kirvelevästi neljänneksi jäänyt Alasaari sai EM-kisojen pettymykselle mukavaa vastapainoa, kun Nairobissa tulos 535 riitti hopeamitaliin. Kalevan kisoissa mitalin saavuttamiseksi pitää päästä vielä korkeammalle, sillä kauden tilastossa hän on neljäntenä.

– Kalevan kisoihin lähden tavoittelemaan lisää mitaleja ja Ruotsi-ottelupaikkaa, Alasaari sanoi.

– Ja jos tulosta ajatellaan, niin kohti viittä ja puolta metriä, ja sinne sen paremmalle puolelle täytyy pikkuhiljaa päästä.

Näytöstyyliin MM-kultaa saavuttanut moukarinheittäjä Silja Kosonen on heittänyt tällä kaudella myös nuorten EM-kultaa, nuorten ME-tuloksen 73,43 ja käynyt Tokion olympialaisissa. Kalevan kisoissa puolustettavana on viime vuoden kultamitali.

– Kalevan kisoista tavoittelen samanväristä mitalia, mitä nyt tuli MM-kisoista. Se on ihan realistinen tavoite, Kosonen tuumi.

Suomi oli Nairobin MM-kisoissa mitalitaulukon toinen. MM-kultaa voitti myös seitsenottelija Saga Vanninen.

Antti Salmensaari

STT

Kuvat: