Muovipillit kieltävä EU-direktiivi astuu voimaan tänään

Muoviroskan vähentämiseen ympäristössä tähtäävä EU-direktiivin mukainen asetus astuu tänään voimaan. Asetuksessa säädetään tiettyjen muovituotteiden ympäristövaikutusten vähentämistä esimerkiksi tuotekielloin ja merkinnöin.

Tuotekiellot koskevat esimerkiksi kertakäyttöisiä muovisia ruokailuvälineitä, pillejä ja vanupuikkoja. Merkintävaatimus puolestaan koskee muun muassa terveyssiteitä sekä tamponeja, juomamukeja ja suodattimellisia tupakkatuotteita. Merkintävaatimuksella tarkoitetaan tuotteeseen laitettavaa tiettyä kuvamerkintää ja tiettyä tekstiä, joista ilmenee, että tuote sisältää tai on tehty muovista.

Tavoitteena on vähentää muoviroskan määrää ympäristössä, etenkin merenrannoilla, sekä edistää kiertotaloutta.

Direktiivi edellyttää tavoitteeseen pääsemiseksi tuotteesta riippuen erilaisia toimia. Niitä voivat olla esimerkiksi kulutuksen vähentäminen, tuotekiellot, tuotteiden ominaisuuksiin liittyvät vaatimukset ja erilliskeräysvaatimukset.

Suomen on toteutettava direktiivin vaatimukset sellaisenaan. Suomessa asetuksen toteutumista valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).

Asetusta sovelletaan tänään markkinoille saatettuihin tuotteisiin. Kaupoissa voi siten olla vielä jonkin aikaa laillisesti myytävänä sekä kiellettyjä että merkitsemättömiä tuotteita.

Henrietta Nyberg

STT

Kuvat: