Muutoksen tuulet puhaltavat kouluissa – toinen aste tänä syksynä aloittaville maksuton

Toisen asteen opetus alkaa Salossa lukioissa ensi viikolla ja ammattiopistossa jo tänään. Tänä keväänä peruskoulusta valmistuneilla oppivelvollisuus päättyy vasta 18-vuotiaana oppivelvollisuuslain uudistuksen vuoksi. Viime vuoden lopulla vahvistetun lain tavoitteena on, että jokainen nuori suorittaa toisen asteen tutkinnon.

Oppivelvollisuuden pidentymisen lisäksi toisen asteen tutkinnoista tulee myös maksuttomia. Maksuton koulutus tulee voimaan ikäluokka kerrallaan alkaen niistä, joilla peruskoulu päättyy keväällä 2021 eli vuonna 2005 syntyneillä. Toisen asteen koulutus on maksutonta, kunnes opiskelija on suorittanut tutkinnon valmiiksi tai sen vuoden loppuun, kun hän täyttää 20 vuotta.

Uudistukset ovat työllistäneet koulutuksen järjestäjiä ympäri maan. Salossa oppilaitokset ovat valmiita ottamaan uudet opiskelijat vastaan. Sekä Salon ammattiopiston että Halikon lukion rehtorit ovat yhtä mieltä siitä, että uudistus on aloittaville opiskelijoille positiivinen.

Halikon lukion rehtori Ari Leino oli maanantaina koululla vastaanottamassa uusille opiskelijoille jaettavia tietokoneita. Salossa jaetaan kaikille syksyllä oppivelvollisuuden piiriin kuuluville lukiolaisille tietokoneet leasingsopimuksella.

– Opiskelijat palauttavat ne, kun opinnot päättyvät. Nämä ovat ihan tavallisia ylioppilastutkintolautakunnan standardit täyttäviä opiskeluläppäreitä, Leino kertoo.

Lukio-opiskelu on nykyään pääosin digitaalista, sillä kaikki ylioppilaskirjoitukset järjestetään sähköisinä. Nyt verkossa ovat myös oppikirjat, jotka ovat nekin uusille opiskelijoille ilmaisia.

– Meillä kaikki oppikirjat ovat tästä syksystä alkaen sähköisiä, ja käsittääkseni myös Salon lukiossa on sama tilanne. Muistaakseni Perniössä saatetaan käyttää vielä joitain paperisia kirjoja, Leino kertoo.

Myös lukioiden opetussuunnitelma uudistuu syksyllä. Pakolliset opinnot koostuvat jatkossa 1–4 opintopisteen laajuisista moduuleista, joista koostetaan opintojaksoja.

Moduulit korvaavat siis käytännössä kurssit opintojen mittayksikkönä, eli lukio-opintojen uusi vähimmäislaajuus on 150 opintopistettä. Yksi entinen kurssi vastaa kahta uutta opintopistettä. Opintojaksot voivat sisältää moduuleja useammista eri aineista, jolloin kustakin oppiaineesta annetaan oma arvosana.

Leino tiedostaa, että muutoksia on tulossa paljon, mutta uskoo kaikkien osapuolten pärjäävän hyvin.

– Nuoret on sopeutuvaisia ja uskon, että he ottavat uudet välineet hyvin haltuun. Opettajamme ovat myös ammattilaisia ja heille tietokone on yksi työkalu muiden joukossa, Leino pohtii.

Ylioppilaskirjoituksiinkin on tulossa muutos keväällä 2022, kun pakollisten kirjoitettavien aineiden määrä kasvaa neljästä viiteen. Leino ei usko sen olevan lukiolaisille haaste, sillä esimerkiksi Halikon lukiossa entisen minimimäärän on kirjoittanut tyypillisesti vain 2–3 valmistuvaa opiskelijaa.

Toisen asteen maksuttomuus ei koske niitä opiskelijoita, joilla oppivelvollisuus on jo suoritettu. Esimerkiksi viime vuonna lukion tai ammattiopiston aloittaneilla oppivelvollisuus on päättynyt peruskoulun suorittamiseen, joten he joutuvat maksamaan opintomateriaalinsa edelleen itse.

Salon ammattiopiston rehtori Anne Bragge kertoo, että uudistus on vaatinut järjestelmämuutoksia.

– Opiskelijoiden erottelu meillä on lähinnä byrokraattista, eli kaikki ovat samoilla tunneilla huolimatta siitä, mitä kautta he ovat meille tulleet, Bragge sanoo.

Ammattiopistossa opiskelijoita on useammista lähteistä kuin lukiossa: he voivat olla esimerkiksi oppivelvollisia, työvoimakoulutusta suorittavia tai omaehtoisia opiskelijoita. Ammatillisen perustutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena tai opiskelija voi suorittaa kaksoistutkinnon, eli ammatillisen tutkinnon ja lukio-opintoja.

– Eniten työtä uudistuksessa aiheuttaa opiskelijoiden statusten erottelu. Samalla vuosikurssilla voi olla saman ikäisiä opiskelijoita, joista osa kuuluu maksuttomuuden piiriin ja osa ei, Bragge kertoo.

Kallein koulutus opiskelijalle Salon ammattiopistossa on kuljetusalan tutkinto. Sen hinta nousee viranomaismaksujen ja ajokortin myötä noin tuhanteen euroon, mutta oppivelvollisille se on nyt maksuton.

Braggen mukaan opiskelijat eivät ole ennen uudistusta kuitenkaan maksaneet täyttä hankintahintaa tarvittavista välineistä, vaan pienemmän omavastuuosuuden.

– Joillain aloilla riittävät pelkät haalarit, jotka ovat ennenkin olleet opintojen ajan maksuttomat. Toisilla aloilla taas välineitä voidaan antaa lainaan, kuten esimerkiksi työkalupakki. Riippuu paljon mitä alaa opiskelee, Bragge kertoo.

Ammattiopistolla opiskeleville ei tarjota tietokoneita, vaikka osa oppimateriaaleista onkin sähköisiä. Syy on Braggen mukaan siinä, ettei tietokoneelle ole tarvetta oppilaitoksen ulkopuolella.

– Teoria ja käytäntö kytkeytyvät meillä tiiviiksi kokonaisuudeksi, ja opiskelu sujuu tekeminen edellä. Tutkintojen yhteisten aineiden opetus järjestetään pajaopintoina, jossa kaikilla opiskelijoilla on mahdollisuus käyttää koulun laitteita.

– Tietokoneet eivät ole niin relevantteja ammatin kannalta kuin vaikkapa hitsauslaitteet tai rekka. Meille on tärkeää, että oppimisympäristö vastaa työpaikkaa, Bragge perustelee.

Nivelvaiheen, eli peruskoulun ja toisen asteen välisen koulutuksen uudistus jää syksylle 2022. Silloin ammattikouluun valmentava VALMA-koulutus, lukioon valmistava LUVA-koulutus ja perusopetuksen lisäopetus eli niin kutsuttu kymppiluokka yhdistyvät tutkintokoulukseen valmentavaksi TUVA-koulutukseksi.

Tämän vuoden alusta lähtien peruskoulusta valmistuvia on sitonut hakeutumisvelvoite. Sen mukaan peruskoulua suorittavan on hakeuduttava ennen viimeisen vuosiluokan päättymistä johonkin oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan jatkokoulutukseen, eli useimmiten toiselle asteelle.

Salon kaupungin vs. perusopetusjohtajan Jaana Talvitien mukaan muutos nykyiseen on varsin pieni, sillä opinto-ohjaajat ovat ennen uudistustakin pyrkineet siihen, että kaikilla olisi paikka johon mennä peruskoulun jälkeen.

– Esimerkiksi etsivä nuorisotyö on ollut aiemminkin aktiivinen, sillä ei ole kenenkään etu, että nuori jää kotiin. Pyrkimys on ollut ennenkin, ettei kukaan jäisi väliinputoajaksi, Talvitie kertoo.

Erityisesti lukiossa opiskelu on muuttumassa tänä syksynä laajasti. Salon lukion business-linjalla ensi viikolla aloittavan Neria Orannan mielestä maksuttomuus on hyvä uudistus.

– Ei tarvitse kuluttaa kaikkia rahoja kirjoihin. Asun Perttelissä, joten voin pistää rahat vaikka mopon bensoihin, jolla kuljen koululle, Oranta sanoo.

Opetushallitus arvioi vuonna 2019, että lukio-opiskelun kustannukset opiskelijalle koko tutkinnosta ovat noin 2180 euroa. Uudistuksista tiedottaminen on ollut tulevan opiskelijan silmin melko vähäistä.

–Aika vähän on tullut ilmoituksia. Esimerkiksi koulumatkatuen uudistuksesta ei ole tullut tietoa koululta, Oranta kertoo.

Oranta ei muista kuulleensa ylioppilaskirjoituksissa kirjoitettavien aineiden määrän lisääntymisestä, lukion opetussuunnitelman muuttumisesta tai opintojen digitaalisuudesta.

– Olisin toivonut että lukio-opetuksesta puhutaan enemmän. Tässä tuli monta uutta asiaa esille. Onneksi sähköinen opiskelu ei ole turhan uutta, koska olemme olleet etäopetuksessa koronan vuoksi, Oranta pohtii.