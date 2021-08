Naisleijonat vaihtaa maalivahdin Yhdysvallat-otteluun – ”Tulevat voimalla maalille”

Meeri Räisänen aloittaa Suomen maalilla, kun Naisleijonat kohtaa varhain maanantaina Yhdysvallat jääkiekon naisten MM-kilpailuissa. Suomi hävisi lauantain vastaisena yönä avausottelunsa Kanadalle maalein 3-5. Tuolloin Anni Keisala pelasi Suomen maalilla ja torjui 39 laukausta.

Yhdysvallat on hallitseva maailmanmestari, kun se kukisti Suomen voittolaukauskilpailussa vuoden 2019 MM-kilpailujen loppuottelussa. Suomi pudotti kotikisojensa välierässä Kanadan ja teki voittomaalin loppuottelun jatkoajalla Yhdysvaltojen verkkoon, mutta täysosuma hylättiin.

Räisänen ei ollut tuolloin mukana, mutta 31-vuotias maalivahti tuntee vastustajan.

– Jenkit ovat vähän fyysisempiä kuin esimerkiksi kanadalaiset, tulevat voimalla maalille. Sitä on luvassa, Räisänen luonnehti Suomen jääkiekkoliiton tiedotteessa.

Yhdysvallat on ennakkosuosikki, joten liikennettä riittänee Suomen maalilla. Pohjoisamerikkalaiseen tapaan laukauksia on odotettavissa.

– Odotan sitä, että pääsen niitä pysäyttelemään, Räisänen sanoi.

Tuntuma kohdallaan

Kevään 2019 jälkeen Suomi pääsi mittaamaan osaamistaan pohjoisamerikkalaisia vastaan vasta harjoitusottelussa aiemmin tällä viikolla, kun Naisleijonat ja Kanada hakivat tuntumaa MM-jäähän. Räisänen ja Keisala jakoivat torjuntavastuun harjoitusottelussa, joten Räisäsenkin pelituntuman pitäisi olla kohdallaan, vaikkei MM-kilpailujen avausotteluun herunutkaan torjuntavuoroa.

– Kovaa ne (Kanada) tulivat ja tulevat varmasti jatkossakin. Onneksi olen tottunut kovaan vauhtiin, kun olen harjoitellut poikien kanssa, Räisänen paalutti.

Suomen ja Yhdysvaltojen ottelu alkaa Calgaryssä kello 4.30 maanantaiaamuna Suomen aikaa.

Petteri Ikonen

STT

Kuvat: