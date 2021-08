Odotuksiin nähden jopa erinomaista – lue Suomen kisajoukkueen arvio urheilija urheilijalta

Suomen kisajoukkue onnistui Tokiossa odotuksiin nähden erinomaisesti.

Normaalisti viidennes olympiajoukkueesta ylisuorittaa omaan tasoonsa nähden, viidennes alisuorittaa ja kolme viidesosaa urheilee omalla tasollaan. Tokiossa yli kolmannes joukkueesta ylisuoritti ja alle kolmannes alisuoritti.

Onnistuminen näkyi myös joukkueen ilmapiiristä ja hengessä, jota kehuttiin poikkeuksellisin sanakääntein.

On silti todettava tylyt faktat: Suomi voitti kisoissa kaksi pronssia, jonka lisäksi kuusi urheilijaa saavutti pistesijan eli selvisi kahdeksan parhaan joukkoon. Mitalitaulukon sijoitus (85:s) on kesäolympiahistoriamme huonoin.

Toisaalta tuloksellisesti pohjakosketus otettiin jo 2016 Rion kesäkisoissa. Tuolloin Suomi sai vain yhden pronssin ja kolme pistesijaa.

Tässä Salon Seudun Sanomien arviot Suomen kisajoukkueeesta jaettuna yli- ja alisuorittajiin sekä omalla tasolla urheilleisiin.

Ylisuorittajat (16):

Matti Mattsson, 200 m rintauinnin 3:s, 100 m rintauinnin 21:s

Suomen kisojen pelastaja, selviytyjä, tuhkimotarina. Mitä muita kliseisiä urheilutermejä onkaan olemassa, moni niistä sopii Mattssoniin Tokiossa.

Mira Potkonen, nyrkkeilyn kevytsarjan jaettu 3:s

Kolme otteluvoittoa ja yksi tappio on korona-ajan haasteiden jälkeen venyminen. Olkoonkin, että viidestä suurimmasta suosikista vain yksi osui suomalaisen kanssa samaan kaaviopuoliskoon.

Eetu Kallioinen, ampumaurheilu, skeetin 4:s

EM-pronssimitalisti Kallioinen kamppaili kultamitalista aina finaalin kolmannen kierroksen loppuun. Ensimmäinen tuplapummi vei kullan, toinen mitalin. Vaikka käteen jäi sappinen nelossija, silti ehdoton venyjä.

Wilma Murto, seiväshypyn jaettu 5:s

Totuus on se, että Murto oli ja on ulkoratakauden tilastoissa kilpailuun osallistuneista 20:s. Vaikka tasainen tulosvire oli kesän loppua kohti löytynyt yhä paremmin, on jaettu viides sija odotuksiin nähden kova suoritus kaikilla mittareilla.

Tuula Tenkanen, purjehduksen Laser radial -luokan 5:s

2013 MM-hopeamitalistin ja 2015 sekä 2016 EM-pronssimitalistin oma taso olisi tuonut viidennen sijan viisi vuotta sitten. Sittemmin tulokset putosivat, ja viides sija oli parasta Tenkasta pitkään aikaan. Ura päättyy.

Lassi Etelätalo, keihäänheiton 8:s.

Karsinnassa kesän paras ja uran toiseksi paras heitto. Finaalissa kesän toiseksi paras ja uran kuudenneksi paras heitto. Suurten arvokisojen mies.

Topi Raitanen, 3 000 m estejuoksun 8:s

Alkueräjuoksijoita vertailtaessa kauden paras tulos oli suomalaisella 22:nneksi paras. Finaalin paras eurooppalainen, paras olympialaisten ratajuoksun suomalaissijoitus 37 vuoteen. Näillä mittareilla loistava venyminen.

Veli-Matti Partanen, 50 km kävelyn 9:s

Tähän asti paras tulos aikuisten arvokisoissa oli 17:s, ja seitsemästä yrityksestä neljä oli päättynyt kesken. Vaikka potentiaali on ollut tiedossa, oli yhdeksäs sija nyt parempaa kuin uskallettiin odottaa.

Kristian Pulli, pituushypyn 9:s

Tokiossa ulkoratakauden kaksi parasta tulosta, vaikka jäikin alle kahdeksan metrin. Kauden tilastoissa karsijoiden 13:nneksi paras. Venyjän ja omalla tasolla urheilleen raja on tässäkin tapauksessa varsin häilyvä.

Kaarle Tapper, purjehduksen Laser-luokan 9:s

Kaksi vuotta sitten MM-kisojen 19:s, viime vuonna 32:s. Aiempien vuosien taustoja vasten selviytyminen mitalilähtöön 35 purjehtijan joukossa oli venyminen.

Kristiina Mäkelä, kolmiloikan 11:s

Oli kauden parhaiden vertailussa karsintaan osallistuneiden 18:s. Onnistui läpäisemään kovatasoisen karsinnan, eikä oma ennätyskään olisi riittänyt yhdeksättä sijaa korkeammalle. Venyjäksi rima väpättäen.

Sara Kuivisto, 800 m juoksun 11:s ja 1 500 m 15:s

Jos kategoriana olisi venyjiäkin venyvämmät, menisi Kuivisto sinne paraatipaikalle. Neljä oman maan ennätystä neljässä juoksussa on sellainen suoritus missä tahansa kilpailuissa, että siitä ansaitsee skaalalla 4–10 arvosanakseen 11.

Ida Hulkko, 100 m rintauinnin 12:s

Alkuerissä hurja SE-parannus ja välieräpaikka tuli kirkkaasti. Välierissä takki oli tyhjä, mutta silti loistava suoritus olympiadebyytissä. Sääli, ettei puolta lyhyempi päämatka ole olympiaohjelmassa.

Fanny Teijonsalo, 50 m vapaauinnin 16:s, 100 m vapaauinnin 23:s

Jäi päämatkallaan eli 50 metrillä vain 0,02 sekuntia ennätyksestään, joka toi lopulta välieräpaikan. Sadalla metrillä ennätys ei riittänyt välieriin, mutta kisat olivat odotuksiin nähden plusmerkkiset.

Mimosa Jallow, 100 m selkäuinnin 17:s

Oma ja Suomen ennätys olympialaisissa. Enempää ei voi vaatia. Karsiutui viimeisenä välieristä.

Sanna Nuutinen, golfin 20:s.

Lähti kisaan 49:nneksi parhaalla rankingsijoituksella, joten jätti taakseen paljon itseään parempia pelaajia. Pitää muistaa, että kisassa oli mukana maailmanlistan 13 parasta pelaajaa.

Omalla tasollaan (16):

Arvi Savolainen, kreikkalais-roomalaisen painin 97-kiloisten jaettu 5:s

Kaksi niukahkoa voittoa, yksi selkeähkö ja yksi selvä tappio. Jaettu viides sija on luokkansa kolmanneksi nuorimmalle kelpo saavutus, mutta ei sittenkään venyminen.

Aleksi Keskinen/Sinem Kurtbay, purjehduksen nacra 17 -luokan 13:s.

Keskinen ja Kurtbay sijoittuivat yhdeksänneksi MM-kilpailuissa 2019, nyt sijoitus putosi 20 venekunnan kilpailussa. Parin vaihtuminen Janne Järvisestä Aleksi Keskiseen ei voinut olla vaikuttamatta kokonaisuuteen.

Senni Salminen, kolmiloikan 13:s

Perspektiivi on haastavaa hahmottaa. Teki Tokiossa uransa seitsemänneksi parhaan tuloksen sallituissa olosuhteissa, ja käytössä oli vain kolme suoritusta. Vältti alisuoriutumisen nipin napin.

Silja Kosonen, moukarinheiton 14:s

Pystyi kovassa paikassa vain kolmella heitolla suorituksiin, jollaisia on kauden mittaan tehnyt. Kausitilastossa 17:s – venyjäksi nostaminen on erittäin lähellä.

Tuuli Petäjä-Sirén, purjelautailun RS:X-luokan 14:s

Loppusijoitus oli melko lailla kilpailijajoukon puolivälissä. Vuoden 2014 jälkeen on takana 14 arvokisapurjehdusta, joista paras tulos on Rion olympialaisten kymmenes sija.

Oliver Helander, keihäänheiton 17:s

Juuri koskaan aiemmin ei Helanderin tämän kauden näytöillä olisi päässyt Suomen arvokisajoukkueeseen. Tämän hetken terveystilanteessaan heitti omalla tasollaan.

Matilda Castren, golfin jaettu 18:s

Yksi urheiluvuoden parhaista suomalaisista lähti Tokioon 23:nneksi parhaalla rankingsijoituksella. Odotukset olivat ehkä liian kovat, perussuoritus toi silti kelvon tuloksen kivikovassa seurassa.

Elmo Lakka, 110 metrin aitajuoksun 20:s

Välieräpaikka oli realismia, joka toteutui. Välierä noudatteli sitä aikaikkunaa, johon Lakka laskeutui kesäkuun alun Suomen ennätyksen jälkeen.

Viivi Lehikoinen, 400 metrin aitajuoksun 25:s

Erittäin täpärä karsiutuminen lajissa, jossa 36 urheilijaa pääsi maaliin. Omia ennätyksiä ja kauden parhaita tehtiin runsaasti, Lehikoisella se jäi neljäsosasekunnin päähän.

Jarkko Kinnunen, 50 km kävelyn 26:s

On osuvaa, että suomalaisen kilpakävelyn soihdunkantaja osallistuu neljänsissä olympialaisissaan arvokisahistorian tällä erää viimeiseen 50 kilometrin kilpailuun. Sijoitus oli juuri siellä, missä se on ollut jo useiden vuosien ajan.

Sami Välimäki, golfin jaettu 27:s

Ollut viime vuoden läpimurron jälkeen vaikeuksissa kansainvälisillä kentillä ja piti kilpailutaukoakin. Sijoitus osallistujajoukon puolivälissä ei ole huippuluokkaa, mutta tämän vuoden suoritusten mukaista.

Antti Vikström, jousiammunnan yksilökisan 45:s.

Välineet hajosivat sekä rankingkisassa että pudotuskierroksella. Kaikkeen ei vaan voi varautua.

Reetta Hurske, 100 m aitajuoksun alkuerät

Tämän kauden taso ei ole ollut samaa kuin etenkin kaksi vuotta sitten. Kun tänä vuonna 13 sekuntia on alittunut sallituissa tuulissa vain kerran, ei 13.10 sinällään ole pettymys.

Kalle Koljonen, sulkapallon kaksinpelin lohkovaihe

Selvä voitto itseä heikommasta pelaajasta, vielä selvempi tappio itseä selvästi paremmasta pelaajasta. Vuoden tärkein anti tuli jo EM-pronssilla, joka nosti sulkapallon taas Suomen urheilukartalle.

Annimari Korte, 100 m aitajuoksun alkuerät

Mikäli arvioimme juoksijan omien lausuntojen perusteella, ei omasta tasosta ollut käytettävissä sataa prosenttia. Sillä perusteella 13,06 välttää juuri ja juuri alisuorittajan statuksen.

Alisuorittajat (13):

Lizzie Armanto, rullalautailun park-luokan 14:s

Oma taso olisi varmasti riittänyt korkeammalle ilman viimevuotista reisiluun murtumaa. 20 kilpailijan joukossa viimeisellä kolmanneksella.

Elias Kuosmanen, kreikkalais-roomalaisen painin 130-kiloisten 16:s

Onhan se rajua muutaman kuukauden raskaan sarjan kokemuksella odottaa mitään, kun moni osallistuja on kymmeniä kiloja painavampi ja vuosia rutinoituneempi. Kahden ottelun yhteispisteet 0–20 ja painoluokan viimeinen sija eivät kuitenkaan jätä kuin yhden kategoriavaihtoehdon.

Maria Huntington, seitsenottelun 17:s

Loppuun saakka otelleista neljänneksi viimeinen. Osalajeista vain 800 metrin juoksussa tuli selkeä onnistuminen, muilta osin rupeama meni omaan tasoon nähden valjusti.

Ella Junnila, korkeushypyn 22:s

Huonoin tulos ulkoratakaudella, jonka aikana ei ole muutenkaan yltänyt EM-hallipronssin talvella tuoneelle tasolle. Potentiaalia riittää, mutta valmentajan vaihtaminen Tuomas Salliseen ei tuonut vielä konkreettista tulosta.

Satu Mäkelä-Nummela, ampumaurheilu, trapin 24:s.

Romahti peruskilpailun viimeisen sarjan alussakin ja jätti vain kaksi ampujaa taakseen.

Toni Kuusela, keihäänheiton 26:s

Loukkaantumisten kanssa vuosien mittaan paininut heittäjä pääsi omien sanojensa mukaan kilpailemaan ilman isompia terveysongelmia. Vuoden toiseksi huonoin kilpailutulos ja seitsemänneksi viimeinen sija.

Ari-Pekka Liukkonen, 50 m vapaauinnin 26:s.

Kahden kuukauden takainen Euroopan mestari kertoi jo ennen kisoja rehellisesti, että valmistautuminen ei ole onnistunut. Jäi Tokiossa 61 sadasosaa (eli ikuisuuden) EM-finaaliajastaan.

Lari Pesonen, ampumaurheilu, skeetin 28:s.

Romahti peruskilpailun viimeisessä sarjassa ja jätti vain kaksi ampujaa taakseen.

Aleksi Ojala, 50 km kävelyn 38:s

Kun eroa voittajaan kertyy lähes 24 ja Jarkko Kinnuseenkin kymmenkunta minuuttia, olisi parempaa voinut perustellusti odottaa. Toki juomien imeytymättömyys kehoon Sapporon olosuhteissa selittää sijoituksesta ja ajasta jo todella paljon.

Kalle Samooja, golfin jaettu 45:s

Suomen miesten tämän vuoden ykköspelaaja jäi heikoimpaan neljännekseen olympiaturnauksessa, jossa ei miesten puolella ollut maailmantilaston 20 parhaasta mukana kuin neljä.

Henri Ruoste, kouluratsastuksen 52:s.

Ruosteen hevonen Kontestro säihkähti tv-kameroiden päälle laitettuja huppuja ja suoritus meni pipariksi.

Elina Lampela, seiväshypyssä ilman tulosta

Onnistui ylittämään riman 27 ulkoratakilpailussa peräkkäin vuodesta 2019 lähtien, ja hallissakin oli tullut tulos yhtä kilpailua vaille aina. Toki Tokiossa aloituskorkeus oli suurempi kuin Lampelan uralla koskaan aikaisemmin.

Krista Tervo, moukarinheitossa ilman tulosta

Kohti uusia seikkailuja ja mielenkiintoisia kilpailuja Silja Kososen kanssa.

Teksti: Olli Mäntylä ja Juha Tuuna