Ohisalo: Humanitaarisen kriisin estäminen Afganistanissa paras tapa estää laajamittainen muuttoliike

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) painottaa pyrkimyksiä estää humanitaarisen katastrofin synty Afganistanissa ja sen lähialueilla.

– Jos kiteytän (asian), niin sanoisin, että humanitaarisen kriisin estäminen on paras tapa estää laajamittaisia muuttoliikkeitä siltä alueelta, Ohisalo sanoi puhelintiedotustilaisuudessa tiistaina.

Hän osallistui Brysselissä EU:n sisäministerien kokoukseen.

Laaja muuttoliike synnyttäisi hänen mukaansa lisää inhimillistä hätää ja ihmissalakuljettajien verkostoja.

– Afganistanista ihmiset pakenevat ensi vaiheessa naapurimaihin, joita on eri keinoin tuettava ihmisarvoisten vastaanotto-olosuhteiden luomisessa ja suojelun tarjoamisessa. Tämä tarkoittaa tiiviitä kumppanuuksia ja EU:n eri rahoitusvälineiden koordinoitua ja tehokasta käyttöä.

Ohisalo sanoi, että tärkeää on myös se, että EU:n jäsenmaat ottaisivat aktiivisesti vastaan kiintiöpakolaisia myös Afganistanin alueelta ja auttaisivat näin kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia ihmisiä.

– Olen aikaisemmin nostanut esille sen, että kiintiö voisi olla korkeampi Suomessa, ja tästä käydään hallituksessa budjettiriihen yhteydessä keskustelu.

Sisäministerien kokouksessa nousi esille myös ulkorajavalvonnasta huolehtimisen merkitys rajat ylittävän rikollisen toiminnan ennalta ehkäisemiseksi ja viime kädessä estämiseksi.

– Suomi seuraa aktiivisesti rajatilanteen kehitystä ja Suomeen suuntautuvia muuttoliikereittejä yhteistyössä muiden jäsenvaltioiden ja virastojen (Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontex ja Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto EASO) kanssa, Ohisalo sanoi.

Eeva Nikkilä-Kiipula

STT

Kuvat: