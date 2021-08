Onkikisat houkuttelivat lapsia ja nuoria kalaan – Kuusjoen Nummijärvellä kisattiin tiistaina

– Jes, turboahven! huutaa 12-vuotias Mikael Ruuska innoissaan, kun vartin sisällä jo toinen ahven tarttuu hänen syöttiinsä.

Ruuska on tullut tiistai-iltana Kuusjoen Nummijärvelle lasten ja nuorten onkikisoihin. Tapahtuma on houkutellut paikalle yhteensä 16 innokasta onkijaa ja heidän perheenjäseniään. Länsi-Suomen Maa- ja kotitalousnaisten järjestämän tapahtuman innoittajana on keskiviikkona vietettävä valtakunnallinen kalastuspäivä.

Kalastuspäivä on koko Suomen laajuinen lapsille suunnattu tapahtuma, jonka tavoitteena on edistää monipuolista kalastusta ja kalan käyttöä sekä saada lapset ja nuoret lähtemään kalaan. Onkikisan järjestäjät Janita Kylänpää ja Mari Mäenpää korostavat kotimaisen kalan merkitystä, niin terveellisen ravinnon kuin vesien kunnonkin puolesta.

– Tämä on yksi vaihtoehto saada kalaa helposti kotiin, Mäenpää toteaa.

Kuusjoelta kotoisin oleva Mikael Ruuska kertoo kalastavansa lähes joka viikko, säästä riippuen. Nuoresta iästään huolimatta hän on ollut innokas kalastaja jo lähes kymmenen vuoden ajan. Into kalojen narraamiseen on tarttunut isästä poikaan.

– Käyn yleensä kalassa isän kanssa. Useiten kalastan virvelillä, mutta joskus myös mato-ongella, Ruuska kertoo.

Onkikisat ovat Ruuskalle uusi kokemus. Pilkkikisoihin hän sen sijaan on osallistunut kerran aiemmin ja hyvällä menestyksellä: kisoista irtosi oman sarjan voitto. Ruuska kertoo käyneensä myös Nummijärvellä pilkkimässä. Kesän kalastuspaikat löytyvät muualta, eikä kalamies niitä paljasta.

Vaikka Ruuskan kisoissa ensimmäisen vartin aikana nappaamat kalat ovat hänen mukaansa ”miniahvenia”, mahtuu vuosien varrelle myös isompia saaliita.

– Isoin nappaamani ahven painoi kilon. Jigillä meinasin myös kerran saada hauen, mutta se puri siiman poikki ja karkasi, Ruuska kertoo.

Tapahtuma on houkutellut paikalle myös harvemmin kalastavia. 8-vuotias Eveliia Leino on saapunut ongelle äitinsä Taina Leinon ja heidän alle vuoden ikäisen Vanni-koiransa kanssa. Kalastus ei ole perheen jokaviikkoinen aktiviteetti, mutta äiti ja tytär käyvät onkimassa kuitenkin lähes joka kesä. Eveliia kertookin viihtyvänsä ongella.

– Täällä on kivaa. Parasta kalastamisessa on tietenkin, kun saa saalista, hän toteaa.

Nummijärvi on heille uusi kalastuspaikka ja onkikisat uusi kokemus. Koiranpentu Vannille kalareissu on hänen elämänsä toinen.

– Muuten menee hyvin, mutta koko ajan täytyy keksiä Vannille jotain ohjelmaa, äiti Taina Leino nauraa ja kerää koiralle syötäväksi mustikoita.

Onkimaan on saapunut myös kokeneita kisaajia. 11-vuotias koskelainen Justus Koski on osallistunut onkikisoihin aiemminkin, ja tulostakin on tullut.

– Olin tänä kesänä Kosken ongintakisoissa kolmas ja kaverini oli toinen, hän kertoo.

Koski käyttää onkea useammin virveliä, jolla hän onkin napannut suurimman saaliinsa eli yli kilon hauen. Se ei kuitenkaan ole ikimuistoisin saalis.

– Erikoisin saaliini on varmaan joesta pyytämäni kuha, hän kertoo.

Onkikisaan Koski on ottanut matojen lisäksi vehnäjauhosta ja vedestä tehtyä tiivistä taikinaa, josta hän pyörittelee palloja syötiksi.

– Tätä minulla oli mukana myös viime kisoissa, hän paljastaa.

Länsi-Suomen Maa- ja kotitalousnaiset toteuttavat parhaillaan Ravintoa Rantakalasta -projektia, joka on saanut avustusta kalastonhoitomaksuvaroista Varsinais-Suomen ely-keskukselta.

Hankkeen tarkoituksena on parantaa lasten ja nuorten kalankäsittelytaitoja sekä kannustaa perheitä ja nuoria kalastusharrastuksen pariin. Siksi päädyttiin myös leikkimielisiin onkikisoihin.

– Tarkoitus on onkia hymyssä suin, ei veren maku suussa, Janita Kylänpää kertoo nauraen.

Mari Mäenpää kertoo, että kolme suurimman kalan napannutta saa suuremman palkinnon, muttei kenenkään tarvitse lähteä kisoista tyhjin käsin.

– Kaikki saavat kyllä kotiinviemisiä ja diplominkin, hän kertoo.

Valtakunnallista kalastuspäivää vietetään ympäri Suomen monella paikkakunnalla. Kalatalouden Keskusliiton tiedotteessa kerrotaan, että paikkakunnasta riippuen ohjelmassa on onkimisen lisäksi eri kalastusmenetelmiin tutustumista, kalojen tunnistusta, kalan käsittelyä ja terveellistä kalaruokaa.

Koronan takia valtakunnallisen kalastuspäivän tapahtumia järjestetään tänä vuonna kuitenkin vain noin viidennes totutusta, sillä ryhmäkokoja on turvallisuussyistä pienennetty.

Päivän järjestävät yhteistyössä eduskunnan kalakerho, maa- ja metsätalousministeriö ja Kalatalouden Keskusliitto jäsenjärjestöineen. Päivää rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö kalastonhoitomaksuvaroista. Tänä vuonna päivää vietetään jo 16:tta kertaa.