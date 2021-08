Orpo vaatii hallitusta turvaamaan poliisin resurssit

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kritisoi hallituksen suunnitelmia heikentää poliisin resursseja. Orpo viittaa laskelmiin, joiden mukaan ensi vuoden määräraha ei riitä edes toiminnan nykytason ylläpitämiseen.

– Valtiovarainministeri Saarikon budjettiesityksellä poliisi joutuisi sopeuttamaan toimintaansa merkittävästi. Kun huomioidaan, että henkilöstömenojen osuus poliisin menoista on 70 prosenttia, leikkaukset kohdistuisivat suurelta osin poliisihenkilöstöön. Pahimmillaan se tarkoittaisi, että poliisien määrä voisi laskea noin 7450:stä jopa 7050:een, Orpo sanoi kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Lahdessa.

– Tämä on aivan käsittämätöntä toimintaa tilanteessa, jossa poliisi ei nykyisilläkään resursseilla pysty hoitamaan kaikkia päivittäisrikoksia, eikä lisääntyneitä hälytystehtäviä. Esimerkiksi juuri perustettua ihmiskaupparyhmää uhkaa lakkauttaminen, eikä harvaan asuttujen alueiden juuri perustettuja virkoja pystytä jatkamaan, Orpo jatkoi.

Orpon mukaan kaikki eduskuntapuolueet sitoutuivat ennen vaaleja siihen, että poliisien määrä nousee tulevalla vaalikaudella 7850 poliisiin. Hallituksen esityksillä tavoitteesta jäädään hyvin pahasti jälkeen.

– Suomessa järjestäytynyt rikollisuus on viime vuosina lisääntynyt. Pieni, mutta sitäkin pahoinvointisempi, joukko nuoria tekee raaempia rikoksia kuin ennen. Kyberrikollisuuden määrä kasvaa. Poliisin toimintaympäristö monimutkaistuu jatkuvasti, mutta hallitus ei heilauta eväänsä sen eteen, että edes nykyiset resurssit turvattaisiin, Orpo sanoi.

