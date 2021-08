Pääministeri Marinin mukaan on vaikea nähdä yhteistyötä perussuomalaisten kanssa

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan yhteistyö perussuomalaisten kanssa näyttäytyy vaikealta. Marin kommentoi asiaa SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Helsingissä.

Marinin mukaan SDP tekee puolueiden kanssa asiapohjaista yhteistyötä, mutta perussuomalaisten kanssa SDP:llä ei ole kovin paljon yhteistä.

– On vaikea nähdä asiapohjaisesti yhteistyötä tai yhteisiä tavoitteita. Mutta kategorisia sulkuja emme ole tehneet emmekä tee nytkään, Marin sanoi.

Marin kommentoi kannanotollaan perussuomalaisten tuoreen puheenjohtajan Riikka Purran näkemystä siitä, että SDP ei edistä niitä tavoitteita, jotka ovat perussuomalaisille tärkeitä. Purra enteili viikonlopun puoluekokouksessa, että perussuomalaisten mahdolliset tulevat hallituskumppanit löytyisivät todennäköisemmin porvaripuolueista.

Kuohuntaa budjettiriihen edellä

Poliittisessa linjapuheessaan voimakkaasti talousteemaan keskittynyt Marin sanoi hallituksen kokoontuvan syyskuun alussa budjettiriiheen jopa yllättävän hyvässä talous- ja työllisyystilanteessa. Marinin mukaan talouspolitiikka on palaamassa normaalimmalle uralle voimakkaan koronaelvytyksen jälkeen.

– Valittu linja on osoittautunut oikeaksi. Vaikka saamme vahvaa vetoapua maailmantaloudesta, talous- ja työllisyyskehitys olisivat jääneet paljon vaimeammiksi ilman elvyttävää talouspolitiikkaa, Marin sanoi.

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman nosti omassa puheenvuorossaan kuitenkin esiin hallituskumppanin suunnalta kummunneet soraäänet budjettineuvotteluiden edellä. Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo on varoittanut puolueen voivan jättää hallituksen, jos hallituksen ilmasto- ja työllisyystoimet eivät etene budjettineuvotteluissa.

Lindtmanin mukaan hallituksesta lähdöllä uhkailu ei ole ainutkertaista, mutta sen aitoutta voi ”himpun verran epäillä”.

– Näinä vaikeina korona-aikoina ei ole varaa irtiottoihin, ei yhdelläkään puolueella, ei koko hallituksella, Lindtman sanoi.

Myös Marin kommentoi vihreiden ukaasia lyhyesti toteamalla, että tunnistaa puolueen tarpeen asian viestimiselle. Pääministerin mukaan ilmastotoimet ovat yksi hallituksen tärkeimmistä asioista ja näiden toteuttamista jatketaan myös budjettiriihessä.

Puolet nuorista halutaan korkeakouluttaa 2030 mennessä

Marin luonnehti Suomea pitkäaikaiseksi ”taloudellisen kasvun alisuorittajaksi”, jonka ongelma on tuottavuuden kasvu. Tulevaisuuden kasvun takaamiseksi maahan tarvitaan hänen mukaansa investointeja, osaamista ja innovaatioita.

Konkreettisia toimia Marinin työkalupakissa ovat muun muassa tutkimus-, kehitys- ja innovaatiorahoituksen kasvattaminen, korkeakoulutettujen määrän kasvattaminen sekä työperäisen maahanmuuton lisääminen.

SDP:n tavoite on, että vuonna 2030 puolet nuorista olisi korkeakoulutettuja.

– Tavoitteeseen pääseminen edellyttää myös riittäviä, jopa radikaaleja toimia, Marin sanoi.

Tämä tarkoittaisi Marinin mukaan esimerkiksi korkeakoulujen aloituspaikkojen määrän merkittävää kasvattamista.

– Meillä on yhä jonkin verran hakijasumaa. Voisikin olla järkevää, että vuosittain arvioidaan, voidaanko lisätä aloituspaikkojen määrää ja sitä kautta edetä tuohon tavoitteeseen.

Mika-Matti Taskinen

STT