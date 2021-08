Päivän kovin tuulenpuuska on mitattu Hangossa, eniten vettä on tullut Lohjalla – sadetta ja tuulta on luvassa huomisellekin

Sateinen ja tuulinen sää jatkuu iltaan ja vielä huomiseen, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Iiris Viljamaa.

– Iltaan ja yöhön asti, jopa huomisen puolelle sää näyttää epävakaiselle. Yhtenäinen sadealue kaartaa nyt etelärannikolta Keski-Suomen ja Savon maakuntien kautta Perämeren rannikolle, Viljamaa sanoo.

Siihen liittyen sateet ovat vielä melko runsaita Uudenmaan ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Maan länsiosassa on muodostunut iltapäivän aikana voimakkaita sadekuuroja.

– Varsinais-Suomessa on myös joitain ukkosia jyrähtänyt, ja säätutkan mukaan rakeita on saattanut tulla maahan asti jostain voimakkaammasta kuurosta, Viljamaa kertoo.

Edelleen huomenna matalapaine vaikuttaa ainakin Suomen eteläisiin osiin vielä iltapäivällä ja sää pysyy epävakaisena. Pohjois-Karjalasta Lappiin on ollut tänään hyvinkin poutaista, ja sadealue väistyy Viljamaan mukaan jatkossa hieman etelämmäksi niin, että myös Pohjois-Pohjanmaan länsiosa, kuten Oulun ympäristö, voi olla enimmäkseen poutainen huomenna.

Aamun tuuli puhalsi 25,2 metriä sekunnissa

Etelä- ja Länsi-Suomeen annettiin aiemmin myös tuulivaroituksia. Kaikilla merialueilla on ollut voimassa aallokkovaroitus.

Tuulenpuuskat ovat nousseet tänään 12-15 metrin lukemiin sekunnissa maan länsiosassa. Idässä järviasemilla on tullut enimmillään noin 13-14 metriä sekunnissa ja meren rannikkoasemilla reippaasti yli 20 metriä sekunnissa, Viljamaa kertoo.

Voimakkain tämän aamun puuska mitattiin Hangon Tulliniemessä, jossa puuska sivalsi 25,2 metriä sekunnissa.

Matalapaineen keskuksessa eli Selkämeren rannikolla tuulet olivat myöhään iltapäivällä heikkoja ja suunnaltaan vaihtelevia.

– Edelleen on tuulista etenkin Suomenlahden rannikolla ja idässä, Pohjois-Pohjanmaalla sekä Kainuussa. Etelä-Lapissakin on melko tuulista – kohtalaista, navakkaa itätuulta, Viljamaa sanoo.

Pohjoisemmassa Lapissa tuulet ovat heikkoja ja heikkenevät vielä iltaa kohti.

– Keski- ja Pohjois-Lapissa on myös aika suuri hallanvaara tulevana yönä. Siellä on ihan eri tunnelma – viileä, mutta heikompi tuuli ja poutaa.

Lohjalla mitattu iltapäivällä yli 30 millimetrin sademäärä

Runsaimpia sademääriä ennustettiin tälle päivälle eteläiseen Suomeen, jossa sadevaroitus annettiin Uudellemaalle, Kanta-Hämeeseen ja Päijät-Hämeeseen. Näillä alueilla ilmoitettiin myös taajamatulvien riskistä.

– Länsi-Uudellamaalla Lohjan mittausasemalla sademäärä on noussut jo yli 30 millimetrin (31,4 mm, viimeisen 24 tunnin aikana). Yli 20 millimetriä on satanut laajasti etenkin Uudenmaan pohjoisissa osissa, Viljamaa kertoi STT:lle iltapäivällä.

Helsingin keskustassa sademäärä on yltänyt tänään 15 millimetriin.

Länsi-Suomessakin sadetta on ehtinyt kertyä, esimerkiksi Porissa iltapäivään mennessä 25,8 millimetriä.

Aiemmin ennustettiin jopa 50 millimetriä vuorokaudessa iltaan mennessä yhtenäiselle sadealueelle.

– Tämä kauniisti kaartuva sadealue Suomen yllä siirtyy vähän etelämmäksi. Varsinkin etelärannikolla sää on vielä pitkän aikaa epävakainen, torstai-iltaankin asti. Perjantaina voi joitain sadekuuroja tulla vähintäänkin eteläisillä merialueilla ja rannikon tuntumassakin.

Kuinka tyypillisistä sademääristä tähän aikaan on kyse?

– Elokuu on ollut hyvin sateinen, ja useilla asemilla on harvinaisen paljonkin satanut. Jos taas katsoo vuodenaikaan verrattuna, eli kesäkuukausia yhteensä, niin ollaan keskimääräisissä lukemissa. Sateinen elokuu kompensoi kuivaa heinäkuuta.

Anna Pesonen-Smith, Elias Peltonen

STT

