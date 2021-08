Pia Reitti ja Henry Manni kantavat Suomen lippua Tokion paralympia-avajaisissa

Ratsastaja Pia Reitti ja ratakelaaja Henry Manni toimivat Suomen lipunkantajina Tokion kesäparalympialaisten avajaisissa. Avajaiset järjestetään tiistaina 24. elokuuta Tokion olympiastadionilla.

– On upea tunne päästä kantamaan Suomen lippua. Olen niin itkuherkkä, että stadionilla tulee varmasti kyynel silmään. Itken ja nauran samaan aikaan, paralympialaisten ensikertalainen Reitti kommentoi Paralympiakomitean tiedotteessa.

Henry Manni kantoi viisi vuotta sitten Rion kesäparalympialaisten päättäjäisissä Suomen lippua ja jatkaa nyt siis Tokiossa siitä, mihin edellisissä paralympiakisoissa jäi.

– Odotan mielenkiinnolla avajaisia ja hetkeä johdattaa joukkue stadionille. Joukkueessa on hyvä henki, ja on mahtava olla osa sitä, Manni hehkutti.

Järjestyksessään 16:nnet kesäparalympialaiset kokoavat yhteen maailman parhaat paraurheilijat 162 eri maasta. Tokiossa kilpaillaan 22 eri lajissa ja paraurheilijoita on yhteensä noin 4 500. Suomen joukkueessa on 16 urheilijaa, jotka kilpailevat seitsemässä eri lajissa.

Tokion kesäparalympialaiset kilpaillaan 24. elokuuta-5. syyskuuta.

STT

Kuvat: