Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinnon ehdokkaat julkistettiin – Ensilumi Suomen ehdokkaana

Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2021 elokuvapalkinnon ehdokkaat viidestä Pohjoismaasta julkistettiin tänään.

Ehdokkaiden joukossa on useita tunnettuja ohjaajia, joiden elokuvat ovat saaneet ensi-iltansa merkittävillä kansainvälisillä elokuvafestivaaleilla.

Suomea edustaa Hamy Ramezanin ohjaama Ensilumi, joka kertoo suomalaisessa vastaanottokeskuksessa asuvasta perheestä, joka saa hylätyn turvapaikkapäätöksen.

Islannin ehdokas on Kristín Jóhannesdóttirin ohjaama Alma ja Norjan ehdokas Victor Kossakovskyn ohjaama Gunda. Ruotsia edustaa Ronnie Sandahlin ohjaama Tigers ja Tanskan ehdokkaana on Jonas Poher Rasmussenin elokuva Flee.

Kaikki viisi ehdokaselokuvaa nähdään Helsingin Rakkautta ja anarkiaa -elokuvajuhlien ohjelmistossa 16.-26. syyskuuta.

Kansalliset raadit ovat valinneet ehdokaselokuvat perusteinaan korkea laatu, juuret pohjoismaisessa kulttuurissa ja se, että ne erottuvat taiteellisen omaperäisyytensä kautta kiehtovina ja ympäristöönsä sidoksissa olevina taideteoksina.

Vuoden 2021 elokuvapalkinnon voittaja julkistetaan marraskuussa Kööpenhaminassa Pohjoismaiden neuvoston istunnon yhteydessä. Tavoiteltu elokuvapalkinto jaetaan jo 18. kerran.

Anniina Korpela

STT

Kuvat: